Форварды 15-го клуба второго чешского дивизиона вернули Ларионова на 35 лет назад

От таких матчей получаешь невероятное эстетическое наслаждение. Понимаешь, что, несмотря на всеобщую глобализацию, что-то старинное под асфальтом «приехал на пятак – закрыл вратаря – бросил – добил» остается нетронутым и чистым.

Так, как сегодня, сборная ЧССР дважды побеждала СССР Чернышева – Тарасова на ЧМ-1969. Так советское победоносное шествие после девяти викторий подряд чехословаки остановили в 1972 году на ЧМ в Праге. Так будущий триумфматор Нагано, где служил капитаном при живом Ягре, Ружичка и Ко остановили Красную машину Тихонова на ЧМ-1985 опять же в Праге.

Игорь Ларионов должен отлично помнить то мировое первенство. После того, как летом 1981 года его из «Химика» забрали в ЦСКА, сборная Союза выигрывала все подряд, а на ЧМ с 1981 года вообще не знала поражений. Попутно в 1984 году реабилитировались за позор Лейк-Плэсида на Олимпиаде в Сараево, где, правда, чехословаков обыграли скромненько – 2:0. Как они нас теперь в Эдмонтоне.

На ЧМ-1985 в столицу ЧССР мы приехали, разумеется, стопроцентным фаворитом. И взяли титул чемпионов Европы, даже не особо напрягаясь: семь матчей – семь побед с общей разницей шайб 52 – 8. В том числе 11:1 над США, 5:1 над Финляндией, 6:2 над Швецией, 9:1 над Канадой с Ларри Мерфи, Скоттом Стивенсом, Марио Лемье, Дейвом Тейлором, Кирком Мюллером, Стивом Айзерманом, Роном Френсисом, Джоном Андерсоном, Берни Николлсом, 5:1 над хозяевами.

Но что ИИХФ удумала? Чтобы добавить интриги, постановила звание чемпиона мира разыгрывать среди четырех лучших команд первого этапа в однокруговом турнире с нуля. Вот там-то все и началось. Нынешнему главному тренеру чешской молодежки Карелу Млейнеку тогда было восемь лет, его помощникам Давиду Бруку – 16, Павелу Трнке – тоже 8. Но, уверен, все они прекрасно помнят 29 апреля 1985 года. Владимир Ружичка на 7-й минуте открыл счет, Душан Пашек на 12-й удвоил, и чехословаки ушли в глухую оборону. Лишь Андрею Хомутову на 46-й минуте удалось распечатать Иржи Кралика.