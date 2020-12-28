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Форварды 15-го клуба второго чешского дивизиона вернули Ларионова на 35 лет назад
28 декабря 09:49
автор: Виталий Славин

Форварды 15-го клуба второго чешского дивизиона вернули Ларионова на 35 лет назад

Вот что значит, когда тебе вратарь не помогает. Американец Найт по сути сам себе забил четыре гола. Чех Паржик не подарил ничего – и россияне бездарно капитулировали 0:2.

От таких матчей получаешь невероятное эстетическое наслаждение. Понимаешь, что, несмотря на всеобщую глобализацию, что-то старинное под асфальтом «приехал на пятак – закрыл вратаря – бросил – добил» остается нетронутым и чистым.

Так, как сегодня, сборная ЧССР дважды побеждала СССР Чернышева – Тарасова на ЧМ-1969. Так советское победоносное шествие после девяти викторий подряд чехословаки остановили в 1972 году на ЧМ в Праге. Так будущий триумфматор Нагано, где служил капитаном при живом Ягре, Ружичка и Ко остановили Красную машину Тихонова на ЧМ-1985 опять же в Праге.

Игорь Ларионов должен отлично помнить то мировое первенство. После того, как летом 1981 года его из «Химика» забрали в ЦСКА, сборная Союза выигрывала все подряд, а на ЧМ с 1981 года вообще не знала поражений. Попутно в 1984 году реабилитировались за позор Лейк-Плэсида на Олимпиаде в Сараево, где, правда, чехословаков обыграли скромненько – 2:0. Как они нас теперь в Эдмонтоне.

На ЧМ-1985 в столицу ЧССР мы приехали, разумеется, стопроцентным фаворитом. И взяли титул чемпионов Европы, даже не особо напрягаясь: семь матчей – семь побед с общей разницей шайб 52 – 8. В том числе 11:1 над США, 5:1 над Финляндией, 6:2 над Швецией, 9:1 над Канадой с Ларри Мерфи, Скоттом Стивенсом, Марио Лемье, Дейвом Тейлором, Кирком Мюллером, Стивом Айзерманом, Роном Френсисом, Джоном Андерсоном, Берни Николлсом, 5:1 над хозяевами.

Но что ИИХФ удумала? Чтобы добавить интриги, постановила звание чемпиона мира разыгрывать среди четырех лучших команд первого этапа в однокруговом турнире с нуля. Вот там-то все и началось. Нынешнему главному тренеру чешской молодежки Карелу Млейнеку тогда было восемь лет, его помощникам Давиду Бруку – 16, Павелу Трнке – тоже 8. Но, уверен, все они прекрасно помнят 29 апреля 1985 года. Владимир Ружичка на 7-й минуте открыл счет, Душан Пашек на 12-й удвоил, и чехословаки ушли в глухую оборону. Лишь Андрею Хомутову на 46-й минуте удалось распечатать Иржи Кралика.

Первого мая точно в таком же стиле – от глухого бетона нас повергли уже канадцы Дейва Кинга – 3:1, юный СуперМарио оформил дубль. Так чехословаки взяли золото, Кленовые листья – серебро, а Ларионов и Ко – довольствовались жалкой бронзой. При этом в символическую сборную ЧМ-1985 вошла вся первая пятерка СССР, кроме будущего Профессора. В центр как раз Ружичку и определили.

Именно пандемия помогла вернуться к истокам. Хотя МЧМ тем и отличается, что к 20 годам хоккеисты не успевают стать космополитами, а потому черты национальных школ еще прослеживаются. Другое дело, лучшие чехи и словаки сразу после окончания школы уезжают в Северную Америку, где, чтобы выжить, приходится быстренько перестраиваться.

В этом сезоне все юниорские лиги Канады стоят. Только Квебек попробовал рыпнуться, но в конце ноября всем чемпионатом ушел на карантин до января. Вот сейчас и вышло, что в молодежке Чехии сплошь игроки своих клубов. Причем «Стадион» - правда, оригинальное название! – из Литомержице (второй дивизион, 15-е место из 18 участников) представляют аж семеро игроков, в том числе пробившие сегодня Аскарова Коффер и Ланг. Чего же удивляться великолепной сыгранности юных чехов, строгому следованию плану от начала матча до финальной сирены!

После победы над США было очевидно, что американцы, для которых сезон еще толком и не открылся, просто чисто физически нам не ровня. Зацепиться им способен был помочь только вратарь. Но Найт оказался вообще самым растренированным у звездно-полосатых.

Все чехи, наоборот, в тонусе. После отлупа от шведов (1:7), где, впрочем, счет 1:1 держался до 30-й минуты, чехи поменяли вратаря, вышел отбывший дисквалификацию за фол в выставочной встрече со словаками громила-нападающий под веселой фамилией Рашка, а главное – Млейнек, Брук и Трнка вспомнили и применили проверенное десятилетиями смертельное оружие против русских. Вам – полностью вся инициатива и две зоны из трех, нам – сторожить ваши ошибки и жалить на контратаках. На маленьких канадских коробках обороняться еще проще. Встаешь всей пятеркой перед воротами – и дело в шляпе. Вы катайтесь по периметру, лепите шайбой нам в ноги или по бортам, а мы своего шанса обязательно дождемся. При подобном раскладе крайне важно большинство, а оно у нас попросту нулевое.

И как побеждать?!

Тоже есть ответ, с кровью выработанный поколениями отечественных хоккеистов.

Терпеть. Терпеть. И еще раз терпеть. Ибо игра при такой тактике и надежном вратаре, аки Дзурилла, Холечек, Кралик, Гашек, всегда идет до гола. Почти всегда. А мы не стерпели. Две ошибки ведущих защитников Мухамадуллина и Чайки, которые будучи последними потеряли шайбу на чужой синей линии, обернулись двумя мгновенными контрвыпадами и пропущенными шайбами – 0:2.

Молодцы, чехи! Спасибо за урок. Выдержки и мужества.

источник: «Советский спорт»
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