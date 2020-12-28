Форварды 15-го клуба второго чешского дивизиона вернули Ларионова на 35 лет назад

От таких матчей получаешь невероятное эстетическое наслаждение. Понимаешь, что, несмотря на всеобщую глобализацию, что-то старинное под асфальтом «приехал на пятак – закрыл вратаря – бросил – добил» остается нетронутым и чистым.
Так, как сегодня, сборная ЧССР дважды побеждала СССР Чернышева – Тарасова на ЧМ-1969. Так советское победоносное шествие после девяти викторий подряд чехословаки остановили в 1972 году на ЧМ в Праге. Так будущий триумфматор Нагано, где служил капитаном при живом Ягре, Ружичка и Ко остановили Красную машину Тихонова на ЧМ-1985 опять же в Праге.
Игорь Ларионов должен отлично помнить то мировое первенство. После того, как летом 1981 года его из «Химика» забрали в ЦСКА, сборная Союза выигрывала все подряд, а на ЧМ с 1981 года вообще не знала поражений. Попутно в 1984 году реабилитировались за позор Лейк-Плэсида на Олимпиаде в Сараево, где, правда, чехословаков обыграли скромненько – 2:0. Как они нас теперь в Эдмонтоне.
На ЧМ-1985 в столицу ЧССР мы приехали, разумеется, стопроцентным фаворитом. И взяли титул чемпионов Европы, даже не особо напрягаясь: семь матчей – семь побед с общей разницей шайб 52 – 8. В том числе 11:1 над США, 5:1 над Финляндией, 6:2 над Швецией, 9:1 над Канадой с Ларри Мерфи, Скоттом Стивенсом, Марио Лемье, Дейвом Тейлором, Кирком Мюллером, Стивом Айзерманом, Роном Френсисом, Джоном Андерсоном, Берни Николлсом, 5:1 над хозяевами.
Но что ИИХФ удумала? Чтобы добавить интриги, постановила звание чемпиона мира разыгрывать среди четырех лучших команд первого этапа в однокруговом турнире с нуля. Вот там-то все и началось. Нынешнему главному тренеру чешской молодежки Карелу Млейнеку тогда было восемь лет, его помощникам Давиду Бруку – 16, Павелу Трнке – тоже 8. Но, уверен, все они прекрасно помнят 29 апреля 1985 года. Владимир Ружичка на 7-й минуте открыл счет, Душан Пашек на 12-й удвоил, и чехословаки ушли в глухую оборону. Лишь Андрею Хомутову на 46-й минуте удалось распечатать Иржи Кралика.
Первого мая точно в таком же стиле – от глухого бетона нас повергли уже канадцы Дейва Кинга – 3:1, юный СуперМарио оформил дубль. Так чехословаки взяли золото, Кленовые листья – серебро, а Ларионов и Ко – довольствовались жалкой бронзой. При этом в символическую сборную ЧМ-1985 вошла вся первая пятерка СССР, кроме будущего Профессора. В центр как раз Ружичку и определили.
Именно пандемия помогла вернуться к истокам. Хотя МЧМ тем и отличается, что к 20 годам хоккеисты не успевают стать космополитами, а потому черты национальных школ еще прослеживаются. Другое дело, лучшие чехи и словаки сразу после окончания школы уезжают в Северную Америку, где, чтобы выжить, приходится быстренько перестраиваться.
В этом сезоне все юниорские лиги Канады стоят. Только Квебек попробовал рыпнуться, но в конце ноября всем чемпионатом ушел на карантин до января. Вот сейчас и вышло, что в молодежке Чехии сплошь игроки своих клубов. Причем «Стадион» - правда, оригинальное название! – из Литомержице (второй дивизион, 15-е место из 18 участников) представляют аж семеро игроков, в том числе пробившие сегодня Аскарова Коффер и Ланг. Чего же удивляться великолепной сыгранности юных чехов, строгому следованию плану от начала матча до финальной сирены!
После победы над США было очевидно, что американцы, для которых сезон еще толком и не открылся, просто чисто физически нам не ровня. Зацепиться им способен был помочь только вратарь. Но Найт оказался вообще самым растренированным у звездно-полосатых.
Все чехи, наоборот, в тонусе. После отлупа от шведов (1:7), где, впрочем, счет 1:1 держался до 30-й минуты, чехи поменяли вратаря, вышел отбывший дисквалификацию за фол в выставочной встрече со словаками громила-нападающий под веселой фамилией Рашка, а главное – Млейнек, Брук и Трнка вспомнили и применили проверенное десятилетиями смертельное оружие против русских. Вам – полностью вся инициатива и две зоны из трех, нам – сторожить ваши ошибки и жалить на контратаках. На маленьких канадских коробках обороняться еще проще. Встаешь всей пятеркой перед воротами – и дело в шляпе. Вы катайтесь по периметру, лепите шайбой нам в ноги или по бортам, а мы своего шанса обязательно дождемся. При подобном раскладе крайне важно большинство, а оно у нас попросту нулевое.
И как побеждать?!
Тоже есть ответ, с кровью выработанный поколениями отечественных хоккеистов.
Терпеть. Терпеть. И еще раз терпеть. Ибо игра при такой тактике и надежном вратаре, аки Дзурилла, Холечек, Кралик, Гашек, всегда идет до гола. Почти всегда. А мы не стерпели. Две ошибки ведущих защитников Мухамадуллина и Чайки, которые будучи последними потеряли шайбу на чужой синей линии, обернулись двумя мгновенными контрвыпадами и пропущенными шайбами – 0:2.
Молодцы, чехи! Спасибо за урок. Выдержки и мужества.