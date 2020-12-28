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Дело Радулова: как потерять полтора миллиарда и вспомнить об этом только спустя пять лет
28 декабря 12:54
автор: Виталий Славин

Дело Радулова: как потерять полтора миллиарда и вспомнить об этом только спустя пять лет

Почему спортсмены так легко отдают своим здоровьем заработанные миллионы долларов шарлатанам?

Долго думал, как подступиться к драме Александра Радулова, лишившегося полутора миллиарда рублей. В глубине души надеялся: может, это неправда? Ну как можно столь беспечно относиться к гигантской сумме, на которую, например, такой город, как Комсомольск-на-Амуре, живет почти два с половиной месяца. Но игрок сам все подтвердил. Более того, вместо того, чтобы уехать в США, проходить карантин и начинать подготовку к новому сезону, форвард «Далласа» на минувшей неделе все еще находился в Москве и пытался как-то спасти свои деньги.

При этом Радулов почему-то обратился в некую новообразованную партию к ее лидеру, экс-депутату Госдумы Роману Худякову, которого можно часто видеть на различных ток-шоу федеральных телеканалов. Вот что он написал на сайте партии:

«Ко мне обратился известный хоккеист, играющий в НХЛ, заслуженный мастер спорта России Александр Радулов. Он вложил свои денежные средства на сумму 20,4 млн. долларов США в ООО «Коммерческий банк «Транснациональный банк». В 2015 году Центробанк отозвал у этого банка лицензию, обнаружив серьезные нарушения. Из всей вложенной суммы после реализации имущества банка Александру возместили только 1,8 млн. долларов США. На остальную сумму владельцы банка дали свои гарантии по оплате долга в ближайшем будущем.

Прошло уже 5 лет. За это время Агентство по страхованию вкладов уже подало несколько исков против теперь уже бывших владельцев банка, утверждая, что часть средств и имущество, которыми они владеют в настоящее время, получены в результате махинаций со средствами вкладчиков. Однако статус неприкосновенности имущества бывших владельцев банка подтвердил и Верховный суд.

Формально все законы соблюдены. Агентство по страхованию вкладов выплатило по каждому вкладу сумму, не превышающую 1 млн. 400 тыс. рублей. Бывшие владельцы удачно обанкротили банк, обогатились и живут спокойной жизнью. Александр Радулов так и не дождался никакой оплаты, как и многие другие вкладчики.

В настоящий момент по факту обращения Александра Радулова возбуждено уголовное дело по статье 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности».

В этой истории мне непонятно одно: почему Радулов ждал пять лет после того, как у банка отозвали лицензию? На что надеялся? Почему вообще все яйца положил в одну корзину?

В 2014 году рухнул «Мастер-банк», входивший едва ли не в топ-10 России. Среди обманутых вкладчиков была и Клара Новикова. На массе последовавших затем ток-шоу на федеральных каналах все допытывались, как же она так неосторожно распорядилась своими накоплениями. Ответ был примерно такой же, как сейчас у Радулова:

- Я хорошо лично знала владельца банка, и он обещал мне, что все будет в полной сохранности. А изучать рейтинги банков, отзывы и публикации о них, мне недосуг, иначе некогда на эстраде работать будет.

Понятно, что артисты и спортсмены – не финансисты. Но элементарное чувство самосохранения должно же присутствовать! Как можно в обществе волчьего капитализма кому-то верить на слово?! Ведь этот людоедский строй для того и существует, чтобы сильный/хитрый обманул слабого/доверчивого – естественный отбор во всей красе! Сергей Федоров, потерявший в США под 60 млн долларов, не даст соврать. В РФ государство гарантирует возврат 1,4 млн рублей из обанкротившегося банка. Да, для разделения на эту сумму полутора миллиарда в России просто не хватит банков. Но ведь есть системообразующие, которые не разорятся никогда. Которые даже катастрофический дефолт 1998 года пережили, полностью рассчитавшись со вкладчиками.

Странно, куда при этом смотрят агенты игроков? Не они ли первыми должны подсказывать клиенту, что никому на слово верить нельзя?

Ну а теперь Александру Радулову не на кого пенять. Никто его не заставлял 20 с лишним миллионов долларов отдавать в ООО. А затем еще пять лет ждать у моря погоды. Но неужели если нет времени следить за движением своих кровных миллиардов, нельзя было за несколько сот тысяч нанять грамотного советника-финансиста, который предостерег бы от более чем сомнительных инвестиций?!

источник: «Советский спорт»
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