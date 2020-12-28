Дело Радулова: как потерять полтора миллиарда и вспомнить об этом только спустя пять лет

Долго думал, как подступиться к драме Александра Радулова, лишившегося полутора миллиарда рублей. В глубине души надеялся: может, это неправда? Ну как можно столь беспечно относиться к гигантской сумме, на которую, например, такой город, как Комсомольск-на-Амуре, живет почти два с половиной месяца. Но игрок сам все подтвердил. Более того, вместо того, чтобы уехать в США, проходить карантин и начинать подготовку к новому сезону, форвард «Далласа» на минувшей неделе все еще находился в Москве и пытался как-то спасти свои деньги.

При этом Радулов почему-то обратился в некую новообразованную партию к ее лидеру, экс-депутату Госдумы Роману Худякову, которого можно часто видеть на различных ток-шоу федеральных телеканалов. Вот что он написал на сайте партии:

«Ко мне обратился известный хоккеист, играющий в НХЛ, заслуженный мастер спорта России Александр Радулов. Он вложил свои денежные средства на сумму 20,4 млн. долларов США в ООО «Коммерческий банк «Транснациональный банк». В 2015 году Центробанк отозвал у этого банка лицензию, обнаружив серьезные нарушения. Из всей вложенной суммы после реализации имущества банка Александру возместили только 1,8 млн. долларов США. На остальную сумму владельцы банка дали свои гарантии по оплате долга в ближайшем будущем.

Прошло уже 5 лет. За это время Агентство по страхованию вкладов уже подало несколько исков против теперь уже бывших владельцев банка, утверждая, что часть средств и имущество, которыми они владеют в настоящее время, получены в результате махинаций со средствами вкладчиков. Однако статус неприкосновенности имущества бывших владельцев банка подтвердил и Верховный суд.

Формально все законы соблюдены. Агентство по страхованию вкладов выплатило по каждому вкладу сумму, не превышающую 1 млн. 400 тыс. рублей. Бывшие владельцы удачно обанкротили банк, обогатились и живут спокойной жизнью. Александр Радулов так и не дождался никакой оплаты, как и многие другие вкладчики.