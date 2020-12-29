От этого все и идет: Ларионов грубо унизил чехов сравнением с футболистами Черчесова

Меня потрясли, если не сказать – глубоко ранили, несколько сентенций главного тренера на вчерашней послематчевой зум-конференции.

Послушался старого совета Игоря Николаевича, решил переспать с проблемой – поражением в одну калитку от чехов 0:2, а потом уже высказаться.

Помнится, 32 года назад Профессор сказал мне, что они выиграли Олимпиаду-1988 в Калгари, не обращая внимания на Тихонова. Но вот в молодежке без жесткого пригляда тренера никак не обойтись.

Сгорел ваш дом с конюшней вместе

Когда пылало все поместье

А в остальном, прекрасная маркиза

Все хорошо, все хорошо…

Так что ли? Ну а как иначе, если «мы не беспокоимся об атаке команды или самоотдаче», «Аскаров играет великолепно», «у меня нет претензий к трем лидерам сборной», «настрой был очень сильный, ребята очень старались и делали все возможное»?!

Фальшь, фальшь, фальшь.

Как можно не беспокоиться об атаке, если твоя команда в двух из трех матчей в Эдмонтоне не забила ни одного гола?

Как может твой вратарь играть великолепно, если он в пыль продул дуэль Паржику? Тогда чех как сыграл? Мегагалактически?

Как может не быть претензий к трем основным форвардам сборной, если Подколзин, Амиров, Чинахов за три матча в Эдмонтоне сподобились на троих соорудить один-единственный гол в пустые ворота сборной США? Впрочем, капитан и к этому не причастен. Зато Чинахов наблюдал с площадки оба гола чехов, Амиров присутствовал при шайбе Коффера, Подколзин – Ланга. И это лидеры сборной, к которым нет нареканий?! Да Виктор Тихонов Амирова за одну только рыбку на 49-й минуте, лишившую нас большинства, в порошок стер. И правильно бы сделал: есть в хоккее вещи из разряда табуированных.

Как мог в твоей команде быть настрой очень сильным, ребята очень старались и делали все возможное, если они уступили сопернику именно в самоотдаче, крепости духа? С другой стороны, если они «делали все возможное», значит, это – 0:2 от Чехии – потолок твоей команды? Тогда к чему весь этот шум-гам?

Ярослав Аскаров

У меня, если начистоту, после всего этого возникает только один вопрос:

– А у этой молодежной сборной России вообще тренер есть? Который вправит подопечным мозги. Укажет на ошибки. Поднимет дух и заставит умирать на льду, а не корчиться в предсмертных судорогах при дуновении встречного ветерка. В конце концов разберется с игровыми проблемами, прежде всего научит забивать в большинстве.

Нет уже никаких сил и печатных слов, чтобы постоянно читать после оплеух сборной на различных уровнях отмазку №4. Последний раз я имел счастье своими ушами слушать это в исполнении Ильи Воробьева после фиаско «команды мечты» на ЧМ-2019 в Братиславе в полуфинале с финскими ноунеймами.

Но вот опуститься до сравнений хоккея с тем, чего в России нет… Такого не встречал никогда! В дружной хоккейной семье это моветон в финальной инстанции. Ну правда: разве кому-то в Бразилии придет в голову при неудаче пентакампеонов кивать на местных люмпенов клюшки и шайбы?!

Самой простой тест: спросите любого бразильца или немца, аргентинца или англичанина, уругвайца или француза, испанца или итальянца, какой чемпионат мира проще выиграть – по футболу или хоккею? В шайбе мы – гегемоны, а в том, чего в РФ нет, вечные карлики с ущербной психикой лузеров – ну ведь в футболе та-а-акая конкуренция. Конечно, если ты ничего не умеешь, для тебя любой пригорок будет Пиком Коммунизма!

Сравнить Чехию с футбольной сборной России – это просто за гранью! Постсоветские маги кожаной сферы когда-то выигрывали молодежные и взрослые чемпионаты мира, Олимпиады, Евро? Если мне не изменяет память, российские волшебники бутсы в Олимпийских играх ни разу даже не участвовали. Зато века будут вспоминать деревяшку с Евро-2008, где дважды получили от чемпиона по зубам с общим счетом – 1:7! Ну а теперь долгие годы будут жить с мечтой – хоть как-то просочиться в финальную часть мундиаля, а также неделями радоваться минимальным затрещинам на своем поле от всяких баварий…

Между прочим, в отличие от чехов, наши хоккеисты НХЛ-Олимпиаду не выигрывали. Да и по количеству российских побед на ЧМ чехов не превосходим. Так что, еще надо разобраться, кто на кого вправе смотреть свысока.

И еще: коли речь зашла о немцах. Сегодня они в овертайме прихлопнули словаков 14 полевыми игроками. Четырнадцатью! Причем игру сделали 18-летние тинейджеры вратарь Бюгль, дебютировавший на МЧМ, третий номер драфта-2020 Штютцль (дубль и передача), капитан команды Гнип – защитник трижды ассистировал. Хотя какие они пацаны? Мужики!