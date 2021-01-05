Кислые щи профессора Ларионова: рецепт «Плюшевые игрушки»

М-да. Как с выставочной встречи с хозяевами (0:1) мы ни пытались найти хоть какие-то проблески в игре молодежки Ларионова, природу не обманешь. Если немцы нас в четвертьфинале неоднократно простили – не доросли германцы до медального раунда еще ментально, то канадцам и напрягаться не понадобилось. Сыграли максимум процентов на 50. На тренировках больше потеют. К сожалению, наша сборная в полуфинале даже на спарринг-партнера не потянула.

Но если начистоту: неужели вы рассчитывали на что-то иное? После пролета в одну калитку от чехов? После жутких мучений со шведами, которые по итогу оказались никакущими. После груды новогодних подарков от той же Германии?

Мне к моей заметке после оплеухи от чехов и добавить-то нечего. Все изъяны россиян уже тогда вылезли наружу. Кленовые просто подписали диагноз – к строевой негодны! Мы получили 0:2 от чехов. Канада их грохнула в четвертьфинале 3:0. Складываем – сегодняшние 0:5 логичны до безобразия. Ну и не забудем 0:1 от хозяев в выставочной встрече. Ни одной шайбы за 120 минут – и это Красная машина, советский стиль?!

Ха-ха-ха.

Смешно было читать восхваления молодежки после Кубка Карьяла-2020 от тех же дилетантов, которые Евротур ни в грош не ставят. Если это безнадежно бессмысленный турнир, чего же захлебываться в безудержном восторге от победы в нем?! Диковинные пандемийные составы соперников, отсутствие мотивации в целом и должного настроя на зеленых пацанов в частности. С другой стороны, никакого давления на российских юниоров – любой результат был бы приемлем, а тут сразу круто покатило! Правда, спасти матч со шведами в Хельсинки помог рикошет шайбы от судьи, но кто сейчас об этом помнит?..

Что показала оплеуха от чехов? Мало того, что у нас нет лидеров в поле – не выручил Аскаров, вроде как звезда №1 этого созыва. Самое прискорбное: общий уровень оснащенности сборной – крайне низкий. Броски, передачи, обводка, катание, маневренность защитников, мышление – все плохо.

А что такое советский стиль? Техника, катание и, разумеется, физическая мощь. Последнее при СССР было всегда основой основ. Даже у футболистов.

Что мы увидели сегодня? Сборную Советского Союза в форме Канады – и далеко не в первый раз! А на другой стороне – некие тормозные бесхарактерные неумехи.

Команда начинается с вратаря. Мы ждали от Аскарова подвигов. А ему, как выясняется, клюшка мешает! Лично я не помню, чтоб Владислав Третьяк «гитару» вообще когда-то выпускал из рук. Но сейчас в полуфинале только за 40 минут четыре потери клюшки – и два гола в наши ворота. Спрашивается: как ты собираешься побеждать в войне, если постоянно оказываешься без оружия?! По сути - дезертируешь.

Что значит голкиперу остаться без клюшки? Он сразу замыкает на себе внимание полевых партнеров. Те вынуждены разрываться между разгадыванием маневров атакующих соперников и мыслями, как помочь вратарю. Хуснутдинов свою клюшку отдал Аскарову. В результате центрфорварду нечем было остановить последний пас канадца на пятак – 0:2. Чистяков пытался вернуть «гитару» Аскарову, тот ее не удержал. На черенок наткнулся Бардаков, а Чистяков на мгновение потерял ориентацию – 0:4.

Это и есть пробелы в технике. О случайности не может быть и речи. Надо еще поискать матчи, когда Аскаров все 60 минут держит свое оружие при себе.

Впрочем, пару презентов вратаря сопернику нормальная команда обязана компенсировать. Сам Третьяк не устает повторять, что на две пропущенные шайбы он всегда имел право. Таков был класс ЦСКА и сборной СССР.

Да, те времена уже никогда не вернутся. Беда в другом. Мало того, что сами забить не в состоянии. В обороне едва ли не сами себе забрасываем! Чем занимались на первой минуте Бычков и Бардаков – кого держали, каких бабочек ловили? Оба сосредоточились на том, куда отскочит от борта шайба, полностью утратив контроль за ситуацией на пятаке – Ньюхук лупил в ближнюю девятку без малейшего сопротивления. 0:1. А куда на 16-й минуте в меньшинстве уехал с линии броска Сафонов – тащи, Аскаров! 0:3.

Сколько критики регулярно удостаивался на МЧМ Валерий Брагин на оборонительную, неброскую игру молодежки! Но куда тренеру было деваться? Вождь, как ни крути, был прав: кадры решают все. Ну нет у нас такого обилия острых нападающих, как у тех же канадцев и американцев, а теперь и финнов со шведами. И как добиваться результата? От печки. Ведь непропущенная шайба имеет такую же цену как заброшенная.

Что теперь толку от «выдающейся» виктории на финском этапе Евротура? Большего позора, чем ныне в Эдмонтоне, российская молодежка в XXI веке еще не знала. К кому здесь вопросы, как не к главному тренеру? Понятно стремление Профессора сыграть первым номером - красиво, агрессивно, комбинационно. По-советски. Как он привык, как был воспитан. Но если нет исполнителей, любые задумки мертвы, обречены на неудачу! Мне ли напоминать Игорю Николаевичу, какие партнеры были у него в золотой советской молодежке в 1979 и 1980 годах. Во сколько лет он, равно как Владимир Крутов, стали основными игроками в «Химике» и ЦСКА, и что мы имеем сегодня в КХЛ.

По одежке протягивай ножки.

Да, Ларионову, дебютировавшему на тренерской стезе в 59 лет, явно не хватило опыта. Но кислинки в его щи добавили и обстоятельства. Для молодежной сборной России осеннее турне по Канаде то же самое, что новогодние схватки советских клубов с энхаэловскими. Именно за океаном сразу выясняется, кто есть кто в твоем коллективе. Пандемия отменила традиционный визит наших юниоров в Северную Америку. Кубок Карьяла-2020 - нулевая, если не отрицательная замена. Только запеленал глаза ложными надеждами, способствовал не выявлению узких мест, а банальной переоценке собственных сил.

В решающий момент МЧМ-2021 сборная России предстала не бандой терминаторов, а в соответствии со странной надписью на шлемах сборищем мягких плюшевых игрушек. Не способен взять уменьем, бери хотеньем. Профессор, к огорчению, оказался слабым мотиватором. И оправданий у него, как у Юрия Моисеева в 1993 году, особых нет. На том МЧМ в обстановке всеобщей в стране разрухи разгром от Канады 1:9 был запрограммирован. Как мне потом рассказал Юрий Иванович, с некоторыми подопечными он познакомился только в автобусе по пути из Новогорска в аэропорт «Шереметьево». Шутка, ли игроки молодежки-1993 вынуждены были приезжать в сборную со своими клюшками и сами себе – спасибо их клубам! – оплачивать командировочные.