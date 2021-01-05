Такие поражения закаляют будущих чемпионов

Наконец, никакой полуфинал МЧМ-2021 не отнимет у России статус большой хоккейной державы, которая стабильно сильна на всех уровнях – в том числе и на молодежном. У нашей страны 10 полуфиналов молодежного чемпионата мира за 11 лет. Для сравнения, у канадцев 9, у шведов с американцами – по 7, у финнов 6.

Разве Ларионов после 0:5 перестал быть легендой, у которой есть потенциал очень хорошего хоккейного тренера? Нет. Любой элитный представитель этой профессии по пути наверх проходит через оглушительные поражения. Вы просто покопайтесь в биографиях лучших русских тренеров последних, к примеру, двадцати лет. Примеры настолько хрестоматийны, что о них лишний раз напоминать не хочется. Каждый провалился то в одном, то в другом сезоне так, что врагу не пожелаешь. А потом сделал выводы, исправил ошибки, пошел дальше – и только потому и стал великим. Просто у кого-то это чистилище растянулось на целую серию плей-офф чемпионата страны (или провальную регулярку). А у Ларионова оно оказалось спрессовано в один хоккейный вечер. Но полуфинал – не повод ставить крест на Игоре Николаиче. Если, конечно, он не поставит крест на своих тренерских амбициях сам.

Разве разгром в главном матче турнира говорит о том, что у России нет хороших молодых хоккеистов? Нет. Хоккеисты есть. На всякий случай, костяк этой самой сборной в апреле 2019-го взял серебро юниорского ЧМ. С победой над американцами в полуфинале и овертаймом в финале против шведов. И на отрезке взросления с 18 до 20 эти парни играть в хоккей, мягко говоря, не разучились. Одни закрепляются в основных составах сильнейших команд КХЛ, другие успели проявить себя даже в свитере национальной сборной. У них все впереди – и Кубки Гагарина. И взрослые ЧМ (у кого-то, не исключено, даже этой весной).

Но ключевое здесь – именно отдельный конкретный матч. Можете бросаться в меня шкурками новогодних мандаринов, но с точки зрения системы и стратегии ничего непоправимо страшного в полуфинале МЧМ не произошло.

Наши эмоции после ночного полуфинала МЧМ – как у героев одной из песен Высоцкого. Кому-то очень больно, кому-то очень обидно. Понятно, что похвал за 0:5 молодежная сборная не заслужила. Очевидно, что поводов поругать команду с тренерами предостаточно, а разбор полетов по итогам турнира будет очень серьезным. Да и вспоминать Эдмонтон-2021 мы обречены так же долго, как Ванкувер-2010. В виде примера «какой хоккейный почерк недопустим в игре против Канады в конкретном кубковом матче».

Или давайте посмотрим на общее число медалей, начиная с 2011-го. Россия поднималась на пьедестал девять раз, канадцы с американцами по шесть, шведы – пять, у финнов всего три комплекта медалей. Ну и кто способен выглядеть как эталон стабильности в нестабильном мире молодежного хоккея? И каким образом один хоккейный вечер перечеркнет эту стабильность?

Убежден, что гораздо важнее другое. Черный день может случиться у любой команды. Главное, чтобы она была способна делать выводы из тяжелых поражений. Чтобы умела держать удар. Особенно принципиально говорить об этом сегодня – когда впереди матч за третье место молодежного ЧМ-2021.

Сборная России, конечно, понимает, что в ночь с 4 на 5 января она сыграл так, как в кубковых матчах играть недопустимо. А против Канады – недопустимо в кубе. И Ларионов слишком умен и тонок, чтобы не видеть своих же ошибок (допущенных как при подготовке к полуфиналу, так и во время него). Так вот мы и посмотрим, что хоккеисты с тренерами будут делать со всем этим пониманием и негативным опытом. Станет ли урок ценным для них. Сумеют ли оперативно, за считанные часы подняться после тяжелейшего нокдауна, разозлиться, достать из себя все, что не достали в матче с Канадой.

Хоккеисты и тренеры должны показать, что они достойны быть сборной России. Мы хвалили их после «Кубка Карьяла» и ярких матчей на МЧМ. Мы верили и надеялись перед полуфиналом. Мы помним, что медальный раунд турнира еще не закончен. У этой команды серьезный должок перед хоккейной страной. Показать себя мужиками, которые умеют играть в красивом победном стиле, им не мешает никто.

Вырасти и стать настоящими русскими игроками можно только так. Поднимаясь после оплеух и вкалывая ради того, чтобы взять реванш у хоккейной судьбы. В интернете уже вспомнили, как в 2010-м сборная России вылетела в четвертьфинале МЧМ от швейцарцев, а через год был легендарный Баффало. Но есть и другой, еще более показательный пример.

Два года подряд, в 2005-м и 2006-м, сборная России была бита Канадой в финалах МЧМ также с разницей в 5 шайб. В 2007-м была вообще целая суперсерия с кленовыми листьями, превратившаяся в 8 матчей позора. Но те 1:6, 0:5 и так далее только закалили поколение русских игроков. Которые сделали выводы – и уже в свитерах взрослой сборной России добились тех успехов, которые мы все прекрасно помним. А их канадские победители, кстати, пять лет подряд вылетали из розыгрыша ЧМ прямо сразу в четвертьфинале…

Просто перечислим фамилии тех чемпионов и лидеров, которым в 18-19 лет пришлось пройти через канадское горнило: Овечкин, Малкин, Радулов, Широков, Варламов, Кулемин, Белов, Емелин, Анисимов, Тихонов, Кетов.

Так неужели нынешней сборной Ларионова не с кого взять пример? Парни, покажите себя мужиками уже сегодня. Уже в бронзовом матче с финнами.

И покажите, что в будущих походах за реваншем против этого поколения канадцев хоккейная Россия сможет рассчитывать именно на вас в роли игроков и тренеров. Вы биты «кленовыми листьями», но поговорку про одного битого и двух небитых придумали не зря. Применимо к сильным, конечно.

А силу характера не должны прибивать даже оглушительные 0:5.