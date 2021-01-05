ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Кубок Испании не начался Ивиса 0 Сельта 0
Кубок Испании не начался Кордова 0 Хетафе 0
Кубок Испании не начался Линарес 0 Севилья 0 7.8 4.5 1.4
Кубок Испании не начался Самора 0 Вильярреал 0 7.5 4.8 1.37
Кубок Испании 23:00 Марбелья 0 Вальядолид 0 6.3 3.5 1.59
Кубок Испании 23:00 Алькоркон 0 Сарагоса 0 2.43 2.9 3.1
Раз Волшебник, два Волшебник. Как Павел Дацюк остановил чемпиона
05 января 20:52
автор: Владислав Домрачев

Раз Волшебник, два Волшебник. Как Павел Дацюк остановил чемпиона

Чудо-гол капитана «Автомобилиста» Павла Дацюка и реализованный им буллит позволили уральцам одолеть в Москве ЦСКА (2:1Б). В Уфе отметился заброшенной шайбой новичок «Авангарда» Илья Ковальчук, а его команда вырвала победу 6:5ОТ.

Счет в столице Башкирии (6:5ОТ) навеял воспоминания о Кубке Канады-1987 и о главном тренере молодежной сборной России Игоре Ларионове. После фиаско в полуфинале МЧМ (0:5) в него полетели критические стрелы, ругают и вратаря Ярослава Аскарова. Эксперт Александр Фомичев, работавший на матче «Салават Юлаев» - «Авангард», в ночном эфире обвинил 18-летнего голкипера в двух из четырех пропущенных шайб. Видел бы Фомичев гол Дацюка, открывшего счет в московском матче!

Хозяева решили показать канадского защитника-новичка Джона Гилмора, и шведский вратарь Ларс Юханссон попал под лимит легионеров. А его сменщик Александр Шарыченков уверенности не внушает. Вот и на этот раз начал с результативной ошибки – пропустил от Дацюка с острого угла в ближний угол. Спору нет, Волшебник запустил шайбу с лопаты столь же сильно, как и с удобной руки. Но габаритный вратарь уже сидел на коленях, кажется, он опустился на лед еще до стартового вбрасывания.

Армейцы умеют побеждать, не создавая голевых моментов. Они отыгрались быстро усилиями вице-чемпиона мира среди молодежи Максима Соркина (забивал в финале Канаде!), навострившегося слета переправлять шайбу в сетку. Однако на большее хозяева не сподобились. Едва ли не единственный реальный момент упустил в конце третьего периода тот же Соркин, не сумевший замкнуть зрячий прострел Ивана Телегина.

В серии из десяти буллитов результативным оказался лишь один. В исполнении Дацюка. Волшебник изящно перехитрил-переиграл Шарыченкова фирменным броском с лопаты. «Автомобилист» победил 2:1Б, ЦСКА проиграл третий матч из четырех последних.

Но вернемся к событиям в Уфе. «Авангард» пропустил первым, потом пять раз выходил вперед. Эффектный гол Иржи Секача принес «ястребам» вожделенную победу, вызвавшую восторг у их главного тренера Боба Хартли. Ассистировали чеху Илья Ковальчук и Денис Зернов. А в первом периоде Кови забил сам, но завершил матч в «минусе» (с показателем полезности «-2»). Вряд ли Хартли был доволен, когда 17-й номер его команды позволил защитнику Филипу Ларсену обыграть себя, как безусого пацана, и выложить шайбу под тонный бросок финскому форварду Маркусу Гранлунду. Так беспечно и неряшливо защищаться негоже даже звезде-бомбардиру. Тем не менее Ковальчуку доверяют, иначе его игровое время сократилось бы. В Уфе он провел на льду 18 минут 22 секунды. Больше из нападающих – только Корбэн Найт и Секач. Да и 3 (2+1) очка Кови в трех матчах за «Авангард» – приличный результат для 37-летнего форварда после трехмесячной паузы.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Медведев и Рублев включены в российскую сборную на Кубок АТРНХЛ составил рейтинг лучших игроков лигиСборная России вышла в полуфинал молодёжного ЧМ"Конечно, это риск": Черданцев о назначении ОвчинниковаМолниеносная реакция Ларионова на критику Фетисова«Голый клининг» набирает популярность
«Какой позор?» от Родниной и «вторая клюшка» для Аскарова. Как Россия оценила провал с Канадой
Реакция на разгром российской молодежки в полуфинале МЧМ-2021 (0:5) резко разнится между «мнением народа» и комментариями официальных и заинтересованных лиц.
С Кобелем, но без Роналду. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
«Полуфинал с Канадой показал: лидеров в сборной России нет». МЧМ с Николишиным
Разгромное поражение (0:5) российской сборной от Кленовых листьев в полуфинале проходящего в Эдмонтоне молодежного чемпионата мира специально для «Плеймейкера» прокомментировал чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин.
Попали под каток. Как Россия проиграла Канаде в полуфинале МЧМ-2021 (видео)
Команда Игоря Ларионова по всем статьям уступила хозяевам молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне канадцам (0:5). Рассказываем, как это было.
Как «Спартак» вел 3:1, но проиграл в Магнитогорске 26-й раз из 26
Красно-белые так и не смогли впервые отобрать очки в гостях у "Металлурга", позволив сопернику совершить камбэк (4:3). Спартаковская черная серия в Магнитке длится уже 28 лет.
«Разговоры о необъективности канадских арбитров – полный бред». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» оценивает шансы сборных России и Канады в предстоящем (в 2 часа ночи с 4 на 5 января) полуфинальном поединке молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне.
«Немцы должны были нам штук пять забивать». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» подвел итоги четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира, в котором сборная России с трудом взяла верх над командой Германии (2:1).
Россия точно претендент на золото? Выводы по матчу с немцами, которым Канада набросала 16 шайб
Российская молодежка вышла в полуфинал МЧМ, победив немцев – 2:1, но не показав уверенной игры.
Почеттино не будет в «Зените», Семака – в «ПСЖ», а Месси – в «Спартаке»
«ПСЖ» объявил о назначении Маурисио Почеттино главным тренером вместо уволенного Томаса Тухеля. Сергей Семак может вздохнуть спокойно.
Гжегож-путешественник. Отпуск хавбека «Локо» Крыховяка – всегда интересная история
30-летний полузащитник польской сборной и "Локомотива" любит в свободное от работы время забираться в отдаленные уголки планеты.

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко поздравляет спортивный мир с Новым годом!

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика