Раз Волшебник, два Волшебник. Как Павел Дацюк остановил чемпиона

Счет в столице Башкирии (6:5ОТ) навеял воспоминания о Кубке Канады-1987 и о главном тренере молодежной сборной России Игоре Ларионове. После фиаско в полуфинале МЧМ (0:5) в него полетели критические стрелы, ругают и вратаря Ярослава Аскарова. Эксперт Александр Фомичев, работавший на матче «Салават Юлаев» - «Авангард», в ночном эфире обвинил 18-летнего голкипера в двух из четырех пропущенных шайб. Видел бы Фомичев гол Дацюка, открывшего счет в московском матче!

Хозяева решили показать канадского защитника-новичка Джона Гилмора, и шведский вратарь Ларс Юханссон попал под лимит легионеров. А его сменщик Александр Шарыченков уверенности не внушает. Вот и на этот раз начал с результативной ошибки – пропустил от Дацюка с острого угла в ближний угол. Спору нет, Волшебник запустил шайбу с лопаты столь же сильно, как и с удобной руки. Но габаритный вратарь уже сидел на коленях, кажется, он опустился на лед еще до стартового вбрасывания.

Армейцы умеют побеждать, не создавая голевых моментов. Они отыгрались быстро усилиями вице-чемпиона мира среди молодежи Максима Соркина (забивал в финале Канаде!), навострившегося слета переправлять шайбу в сетку. Однако на большее хозяева не сподобились. Едва ли не единственный реальный момент упустил в конце третьего периода тот же Соркин, не сумевший замкнуть зрячий прострел Ивана Телегина.

В серии из десяти буллитов результативным оказался лишь один. В исполнении Дацюка. Волшебник изящно перехитрил-переиграл Шарыченкова фирменным броском с лопаты. «Автомобилист» победил 2:1Б, ЦСКА проиграл третий матч из четырех последних.

Но вернемся к событиям в Уфе. «Авангард» пропустил первым, потом пять раз выходил вперед. Эффектный гол Иржи Секача принес «ястребам» вожделенную победу, вызвавшую восторг у их главного тренера Боба Хартли. Ассистировали чеху Илья Ковальчук и Денис Зернов. А в первом периоде Кови забил сам, но завершил матч в «минусе» (с показателем полезности «-2»). Вряд ли Хартли был доволен, когда 17-й номер его команды позволил защитнику Филипу Ларсену обыграть себя, как безусого пацана, и выложить шайбу под тонный бросок финскому форварду Маркусу Гранлунду. Так беспечно и неряшливо защищаться негоже даже звезде-бомбардиру. Тем не менее Ковальчуку доверяют, иначе его игровое время сократилось бы. В Уфе он провел на льду 18 минут 22 секунды. Больше из нападающих – только Корбэн Найт и Секач. Да и 3 (2+1) очка Кови в трех матчах за «Авангард» – приличный результат для 37-летнего форварда после трехмесячной паузы.

