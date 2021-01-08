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Знарок: 10:2 в Челябинске и Хельсинки. Вертикальный взлет «Спартака»
08 января 23:33
автор: Владислав Домрачев

Знарок: 10:2 в Челябинске и Хельсинки. Вертикальный взлет «Спартака»

Десятая подряд победа «Ак Барса», сподобившегося на камбэк в домашнем матче с «Трактором» (3:2 Б), хет-трик московского армейца Марио Кемпе… Однако уверенная победа «Спартака» в Хельсинки (4:1) затмила эти события сегодняшнего игрового дня.

Домашние поражения от динамовцев – Москвы и Риги перед Новым годом, а потом и в Магнитогорске посеяли тревогу у поклонников красно-белых. Главный тренер красно-белых Олег Знарок искал резервы усиления игры, тасовал вратарей.

Однако в Челябинске его команда преобразилась и накидала в сетку «Трактора» втрое больше шайб, чем хозяева (6:2). А сегодня в Хельсинки спартаковцы сразу дали понять, что прибыли в столицу Финляндии за победой. На 24-й минуте гости вели 3:0 и диктовали «шутам» свои условия. Гол Максима Цыплакова доставил эстетическое удовольствие.

Шайба одного из главных снайперов финской команды Джордана Шредера, заброшенная после обреза новичка москвичей Павла Чернова, не вернула было хозяев в игру. Ключевыми стали первые минуты третьего периода. Вратарь красно-белых Юлиус Гудачек выиграл ближний бой сначала у героя ЧМ-2019 Марко Анттилы, а потом у Шредера, похоронив надежду «шутов» на спасение.

Шайба Мартина Бакоша в пустые ворота практически с нулевого угла (словак оформил дубль) лишь подчеркнула преимущество «Спартака», удивившего хозяев агрессией и жаждой победы.

Команда Знарка обошла несколько притормозившую в последнее время «Северсталь» в турнирной таблице на одно очко, однако у «сталеваров» игра в запасе. Не теряет надежды зайти в зону плей-офф и «Витязь», одолевший клуб-побратим «Сочи» (4:2).

ЦСКА после серии неудач по-теннисному разобрался с аутсайдером Восточной конференции «Нефтехимиком» (6:1). Победный гол на счету новичка красно-синих Даниила Юртайкина, который предпочел вернуться из-за океана в КХЛ. К заброшенной шайбе экс-железнодорожник прибавил ассистентский балл. Но героем тихого матча с предсказуемым исходом стал форвард Марио Кемпе, оформивший хет-трик. Швед, пришедший в канадский хоккей из бенди, забросил три шайбы подряд.

Победу хозяев омрачило повреждение центрфорварда Андрея Светлакова. Если травма окажется серьезной, то его потеря грозит превратиться в проблему для тренерского штаба московских армейцев. В воскресенье ЦСКА сразится в Санкт-Петербурге со СКА, начавшего 2021-й год с двух поражений.

Заочная борьба за победу в регулярном чемпионате между ЦСКА и «Ак Барсом» вошла в решающую стадию. Казанцы ясно дали понять: отдавать Кубок континента, как в прошлом сезоне, они не намерены. Команда Дмитрия Квартальнова вытащила домашний матч против «Трактора» и выиграла по буллитам. Еще за пять минут до конца третьего периода хозяева горели 0:2. Однако шайба новичка «барсов» Харри Песонена, реализовавшего численное преимущество «5 на 3», вернула их к жизни. Стефан да Коста, выбивший вторую десятку голов, перевел игру в овертайм. Буллит француз не забил, но его поддержали Найджел Доус, Роман Любимов и капитан команды Данис Зарипов. Что против них мог поделать чех Лукаш Седлак, переигравший голкипера Адама Рейдеборна? Хочется похвалить и челябинца Виталия Кравцова, пополнившего личный снайперский счет 13-м баллом.

Завтра начинается 10-матчевая домашняя серия московского «Динамо». Ближайшие игры с минскими одноклубниками и «Витязем» бело-голубые решили посвятить первой и своей единственной победе в Кубке европейских чемпионов, одержанной в январе 2006 года. Их главному тренеру Владимиру Крикунову будут приятно.

Следим и за главным снайпером чемпионата Дмитрием Яшкиным. До высоты «30 голов» ему не хватает одного точного броска. В последних пяти встречах он четырежды поразил ворота. Сейчас на его счету 29 заброшенных шайб в 42 матчах. Интересно, сколько забьет за «Вашингтон» плоть от плоти динамовской Александр Овечкин в 56 играх регулярки усеченного сезона в НХЛ?

источник: «Советский спорт»
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