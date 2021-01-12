Где смотреть НХЛ? Полезная информация

Новый формат, новый состав дивизионов, новый календарь и сроки, словом, если не все, то очень много будет в этом сезоне по-новому. И в этой связи российского болельщика наверняка заинтересует вопрос: а где это все можно будет посмотреть? “Советский спорт” готов рассказать о трех вариантах просмотра регулярного чемпионата и плей-офф.

ИНФА СОТОЧКА

Вариант первый, максимально качественный и крутой по контенту - матч-центр официального сайта лиги. Нужно просто зарегистрироваться на сайте и занести разлюбезные денежки в количестве всего лишь 100 долларов (7400 рублей). Но за эту сумму вы получаете всё: от просмотра всех матчей в прямом эфире и записи (вы пробовали такое хоть раз?) до обзоров, хайлтайтов и прочей приятной шелухи. Стадия плей-офф, разумеется, входит в этот могучий пакет хоккейных услуг.

Если же вы услышали стон на дне своего кошелька, предлагается лайтовый вариант оплаты: 1900 рублей за месяц просмотра. Понятно, что если выбрать его, то вы в конечном счете переплатите, но других вариантов показа лига не предлагает.

ЯНДЕКС ЭФИР И НЕ ТОЛЬКО

Также матчи можно посмотреть на платформах Яндекса и видеосервиса Wink. Соглашение должно действовать еще два сезона, так что болельщикам переживать не стоит. На Яндексе, разумеется, помимо самих матчей вас будет поджидать гора рекламы, но без этой самой горы какой-либо показ не был бы возможен в принципе. Придется потерпеть. Первый месяц показа на Яндексе будет бесплатный, а со второго запланирована вполне гуманная абонентская плата за просмотр в размере 200 рублей за 30 дней.

ПРИЯТНЫЙ БОНУС

Не остался в стороне от надвигающегося события и телеканал Матч ТВ. Стало известно, что федеральная кнопка получила права на показ 56 матчей регулярного чемпионата. Если учесть, что всего будет сыграно 868 матчей, то для кого-то может показаться каплей в море, но мне кажется, это в любом случае лучше, чем ничего.