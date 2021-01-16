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ЧМ-2021: Фазель все еще говорит о чуде, но уже запускает «план Б»
16 января 14:00
автор: Дмитрий Кузнецов

ЧМ-2021: Фазель все еще говорит о чуде, но уже запускает «план Б»

Шансы Минска отстоять право принять чемпионат мира по хоккею в 2021 году тают с каждым днем.

Первые оптимистичные высказывания главы ИИХФ Рене Фазеля после недавнего визита в столицу Белоруссии, что все договоренности остаются в силе, сменились разговорами об обсуждении «плана Б». «Мы получили предложение от Латвии. Они сказали, что готовы принять 16 команд на двух аренах в Риге, – сообщил Фазель последние новости по теме ЧМ-2021. – В течение пяти-десяти дней будет решение по Минску. Нам нужно еще провести несколько встреч. Если мы отменим Минск, то другие федерации выйдут на нас с предложением, это тоже возможно».

Как известно, турнир должны были принять Минск и Рига. Однако масштабные уличные протесты в Белоруссии, начавшиеся в стране после летних президентских выборов, вызвали недовольство ряда национальных хоккейный федераций и европейских организаций. В дело вмешалась большая политика. В Старом свете от Рене требуют перенести ЧМ в другую страну или отдать все матчи Риге.

Вопрос, впрочем, упирается не только в политику, но и в деньги. Отмена турнира в одном из городов-организаторов означает для ИИХФ выплату неустойки. Плюс нужны средства на скорейшее обустройство проведения соревнования в другом месте. В ситуации, когда есть риск получить турнир без зрителей, коммерческая составляющая выглядит совсем непривлекательной. А потому очереди из жалеющих перехватить чемпионат не наблюдается.

Швейцарский функционер попал в цейтнот – отправиться в Минск он планировал еще в декабре, но планы сорвал коронавирус, который подхватил Рене. Сейчас времени на обдумывание в обрез. В конце января ИХХФ должно иметь четкое представление, где пройдет турнир. В качестве возможных вариантов на замену Фазель называет Словакию и Данию, которая на днях заявила о готовности принять белорусскую часть мирового первенства. Но что же так повлияло на изменение позиции Фазеля, ведь сразу после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко он говорил о том, что не намерен поддаваться политическому давлению и переносить ЧМ.

Проливают свет на перемену в настроение многолетнего шефа Международной федерации хоккея его откровения в СМИ. В интервью sportschau.de Фазель вместе с генеральным секретарем ИИХФ Хорстом Лихтнером вынуждены были отвечать на неприятные вопросы, которые всю неделю муссируются в европейской прессе. 70-летнему функционеру не могут простить его дружеские объятия «с диктатором». Они могут стать решающими в деле переноса. Фазель допустил непростительную ошибку. Ему не удалось сыграть роль нейтральной стороны, а потому европейские СМИ буквально уничтожают Рене.

«Там были камеры на месте. Разве вам не нужно было знать об этой ситуации?» спросили посетивших резиденцию Лукашенко хоккейных чиновников. На это Лихтнер заметил: у них были заверения от начальника президентского протокола, что съемка ведется только для внутреннего использования.

sportschau.de: «Есть также фотографии вас, г-н Фазель, с президентом хоккейного Союза в Беларуси Дмитрием Басковым. Говорят, он был причастен к смерти оппозиционера. Вы знаете об этом деле».
Фазель: «Я привык ценить людей, особенно в хоккейном мире. Я знаю, кто такой господин Басков, мы знакомы много лет. А потом он приходит и говорит: «Рене, пожалуйста, сделайте селфи». Я не думал, что Басков опубликует это на какой-то платформе. После этого вы понимаете, что вами манипулировали».

sportschau.de: «Вы действовали слишком наивно и недооценили ситуацию?»
Фазель: «Мы хотели использовать шанс, чтобы спасти чемпионат мира и тем самым хотя бы ускорить диалог между оппозицией и правительством. Возможно, мы были немного наивны и забыли, что спорт все больше используют как инструмент политики».

Ответы Фазеля похожи на оправдания защищающейся стороны. Говоря о манипулировании, швейцарец, по сути, дает сигнал белорусам, что те его подставили. Это нехороший знак для Минска. Рене вероятно включил заднюю передачу.

sportschau.de: «Что вы обсуждали с господином Лукашенко? Какие пункты вы там выдвинули?»
Лихтнер: «Мы предлагали решения, и наши доводы были приняты почти все. Хоккеисты ведь едут в страну, где 100 тысяч человек выходят на улицы. Мы должны были убедиться, что правила безопасности соблюдены. Что хоккейную арену не перевернут. Мы многого добились по содержанию».

Фазель: «Мы говорили с оппозицией. И услышали, что есть 165 политзаключенных. Мы рассмотрели этот вопрос. Президент Лукашенко сказал, что это не политические заключенные, люди находятся в тюрьме за нарушение законов. На этих демонстрациях много чего произошло. Полицейские нападали на людей, но были проступки и с другой стороны. Он сказал: «Рене, я отвечаю за безопасность в этой стране. Это мой приказ, и я буду продолжать это делать». Тогда мы, конечно, указали на необходимость свободных выборов, на конституционные изменения. Но как Международная федерация хоккея может политически что-то требовать от президента Лукашенко? Это не наша работа. Мы спорили. Это было конструктивно».

sportschau.de: «ЧМ в Беларуси все еще возможен?»
Фазель: «Это очень трудно. Должно произойти чудо. Мы, конечно, не будем принимать такое важное решение из-за эмоций. Мне нужно еще немного отдохнуть. Хорсту еще предстоит сделать анализ потенциального «плана Б».

Как выглядит этот план, мы уже сказали. А фраза Фазеля про чудо не оставляет сомнений: ЧМ в Минске вряд ли возможно спасти. Для этого, как можно понять из слов главы ИИХФ, Александр Лукашенко должен пойти на выполнение едва ли не всех требований оппозиции. Трудно представить, что хоккей того стоит.

О запуске альтернативного варианта сообщает в конце интервью Лихтнер: «Мы можем подтвердить, что у нас есть конкретные предложения и что мы ведем переговоры. Вполне логично сейчас заняться этим вплотную. Мы не наивны. Мы начали эту работу еще в октябре прошлого года. Теперь надо это конкретизировать. Это займет несколько дней, а не месяцев. Наше стремление состоит в том, чтобы чемпионат мира состоялся».

P.S. В субботу многолетний партнер чемпионатов мира компания Skoda сообщила, что не будет спонсировать турнир, если он пройдет в Белоруссии. Ранее такое же решение приняли в компании Nivea.

источник: «Советский спорт»
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