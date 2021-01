ЧМ-2021: Фазель все еще говорит о чуде, но уже запускает «план Б»

«Там были камеры на месте. Разве вам не нужно было знать об этой ситуации?» – спросили посетивших резиденцию Лукашенко хоккейных чиновников. На это Лихтнер заметил: у них были заверения от начальника президентского протокола, что съемка ведется только для внутреннего использования.

sportschau.de: «Есть также фотографии вас, г-н Фазель, с президентом хоккейного Союза в Беларуси Дмитрием Басковым. Говорят, он был причастен к смерти оппозиционера. Вы знаете об этом деле».

Фазель: «Я привык ценить людей, особенно в хоккейном мире. Я знаю, кто такой господин Басков, мы знакомы много лет. А потом он приходит и говорит: «Рене, пожалуйста, сделайте селфи». Я не думал, что Басков опубликует это на какой-то платформе. После этого вы понимаете, что вами манипулировали».

sportschau.de: «Вы действовали слишком наивно и недооценили ситуацию?»

Фазель: «Мы хотели использовать шанс, чтобы спасти чемпионат мира и тем самым хотя бы ускорить диалог между оппозицией и правительством. Возможно, мы были немного наивны и забыли, что спорт все больше используют как инструмент политики».

Ответы Фазеля похожи на оправдания защищающейся стороны. Говоря о манипулировании, швейцарец, по сути, дает сигнал белорусам, что те его подставили. Это нехороший знак для Минска. Рене вероятно включил заднюю передачу.

sportschau.de: «Что вы обсуждали с господином Лукашенко? Какие пункты вы там выдвинули?»

Лихтнер: «Мы предлагали решения, и наши доводы были приняты – почти все. Хоккеисты ведь едут в страну, где 100 тысяч человек выходят на улицы. Мы должны были убедиться, что правила безопасности соблюдены. Что хоккейную арену не перевернут. Мы многого добились по содержанию».

Фазель: «Мы говорили с оппозицией. И услышали, что есть 165 политзаключенных. Мы рассмотрели этот вопрос. Президент Лукашенко сказал, что это не политические заключенные, люди находятся в тюрьме за нарушение законов. На этих демонстрациях много чего произошло. Полицейские нападали на людей, но были проступки и с другой стороны. Он сказал: «Рене, я отвечаю за безопасность в этой стране. Это мой приказ, и я буду продолжать это делать». Тогда мы, конечно, указали на необходимость свободных выборов, на конституционные изменения. Но как Международная федерация хоккея может политически что-то требовать от президента Лукашенко? Это не наша работа. Мы спорили. Это было конструктивно».

sportschau.de: «ЧМ в Беларуси все еще возможен?»

Фазель: «Это очень трудно. Должно произойти чудо. Мы, конечно, не будем принимать такое важное решение из-за эмоций. Мне нужно еще немного отдохнуть. Хорсту еще предстоит сделать анализ потенциального «плана Б».

Как выглядит этот план, мы уже сказали. А фраза Фазеля про чудо не оставляет сомнений: ЧМ в Минске вряд ли возможно спасти. Для этого, как можно понять из слов главы ИИХФ, Александр Лукашенко должен пойти на выполнение едва ли не всех требований оппозиции. Трудно представить, что хоккей того стоит.

О запуске альтернативного варианта сообщает в конце интервью Лихтнер: «Мы можем подтвердить, что у нас есть конкретные предложения и что мы ведем переговоры. Вполне логично сейчас заняться этим вплотную. Мы не наивны. Мы начали эту работу еще в октябре прошлого года. Теперь надо это конкретизировать. Это займет несколько дней, а не месяцев. Наше стремление состоит в том, чтобы чемпионат мира состоялся».

P.S. В субботу многолетний партнер чемпионатов мира компания Skoda сообщила, что не будет спонсировать турнир, если он пройдет в Белоруссии. Ранее такое же решение приняли в компании Nivea.

We've been a proud partner to the @IIHFHockey World Championship for 28 years. But we also respect & promote all human rights. Therefore, #SKODA will withdraw from sponsoring the 2021 IIHF Ice Hockey World Championship if #Belarus is confirmed to be co-hosting the event. pic.twitter.com/fC3ZMbY2cG