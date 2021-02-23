Кафельников - Панарину: Держись. И будь искренним до конца!

- Евгений, вы неоднократно высказывали поддержку Панарину в своих социальных сетях. Что скажете об этой истории?

- Для меня главный вопрос - почему она появилась именно сейчас. Анализируя ситуацию, я очень хорошо понимаю: это ответ Панарину на его искренность и открытое мнение о жизни и политической ситуации в России. Я вижу в этом спланированный «вброс». С целью испортить репутацию человеку, имеющему другие взгляды, и пользующемуся огромной популярностью среди той части населения, которая хорошо представляет себе происходящее в нашей стране. Причем сделано это совсем для другой части населения. Цель - очернить игрока и личность. В глазах тех, кто о Панарине, может быть, услышал только вчера.

- Вы не верите Андрею Назарову?

- Это не вопрос веры. Его рассказ уже подвергнут сомнению по фактам. Я надеюсь, что Панарин будет искренним до конца (пока что не было повода думать иначе), и с достоинством выйдет из этой ситуации. Он - один из самых влиятельных российских спортсменов. Один из лучших игроков в хоккей. Один из самых популярных медийных персонажей от спорта. Мне представляется, что это атака на него. Еще раз - я исхожу из времени, в которое «вброшена» информация. Не 10 лет назад, не 5, а именно сейчас. Почему сейчас? Потому, что это кому-то нужно.

- Вы допускаете, что рассказ Назарова может быть правдой?

- Допускаю. Но не вижу в нем ни одного слова, которое убеждало бы в реальности этой истории. Пока что против Артемия - лишь слова одного человека. Который не скрывает своего отношения к его мнению и гражданской позиции. Когда против человека выдвигаются столь серьезные обвинения - они должны быть подтверждены чем-то, кроме слов. И Панарин сейчас не должен оправдываться - нет ни видео, ни аудиозаписей. Есть, к слову, комментарии из Риги, которые говорят нам, что все это - фейк. В мире тенниса сейчас тоже происходит похожий процесс - бывшая девушка Саши Зверева заявила о том, что он применял против нее физическую силу. Тоже - много лет спустя. Очень сложно «сохранить лицо», когда против тебя только слово, причем слово одного-единственного человека.

- Что бы вы пожелали Панарину сейчас?

- Оставаться самим собой. Быть искренним и честным. Я вижу его именно таким. Он любит свою страну, он патриот. Он может не поддерживать власть - но это право любого человека. И нельзя атаковать его за его политическую позицию. А что было в его личной жизни - он должен разобраться сам. И, думаю, разберется. Меня смущает то, что вся эта история открылась именно сегодня. Мне не кажется это случайным.

- Есть ли будущее у Панарина в сборной России?

- Давайте разведем в стороны хоккей и жизнь. По части игры в хоккей - есть к нему вопросы? Думаю, нет. А что происходит за пределами хоккейной площадки - это уже личная жизнь человека. Я надеюсь, что в сборной России по хоккею - будут играть лучшие хоккеисты страны. Вне зависимости от их гражданской позиции.