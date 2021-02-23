Знарок – в плей-офф, а Яшкин догнал Мальцева. Обзор игрового дня в КХЛ

Но все участники плей-офф уже известны. Сегодня «Спартак» разгромил «Сочи» 6:1, дождался поражения «Витязя» в Хельсинки 2:3 и забронировал себе путевку в розыгрыш Кубка Гагарина.

Однако еще до начала матча в столице Финляндии главный снайпер чемпионата Дмитрий Яшкин забросил в ворота «Автомобилиста» (6:0) свою 37-ю шайбу и повторил клубный рекорд результативности московского «Динамо», который принадлежит знаменитому Александру Мальцеву. Напомним, Есенин русского хоккея забил 37 в сезоне-1970/71, затратив на это такое же число матчей (37). Мы уже рассказывали, что в том чемпионате бело-голубые долго лидировали, их отрыв от московских армейцев достигал десяти очков. Однако команда Аркадия Чернышева с великолепным Мальцевым не смогла удержать преимущество и уступила золотые медали ЦСКА.

Имеются все предпосылки к тому, что русский чех превзойдет легенду и станет рекордсменом клуба. До конца регулярки два матча, а вот сколько их проведут бело-голубые в плей-офф одному богу известно. Вряд ли ограничатся четырьмя.

40-летний Александр Еременко засушил четвертый «сухарь» в этом сезоне и довел счет матчей на ноль в отечественных чемпионатах до 92.

У его главного конкурента Василия Кошечкина осталось 98. В Нижнекамске его ворота уязвили всего один раз, а мощная атака «Магнитки», в которую возвратился после отдыха-восстановления Сергей Мозякин, промолчала. 1:0.