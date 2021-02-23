Знарок – в плей-офф, а Яшкин догнал Мальцева. Обзор игрового дня в КХЛ

Но все участники плей-офф уже известны. Сегодня «Спартак» разгромил «Сочи» 6:1, дождался поражения «Витязя» в Хельсинки 2:3 и забронировал себе путевку в розыгрыш Кубка Гагарина.
Однако еще до начала матча в столице Финляндии главный снайпер чемпионата Дмитрий Яшкин забросил в ворота «Автомобилиста» (6:0) свою 37-ю шайбу и повторил клубный рекорд результативности московского «Динамо», который принадлежит знаменитому Александру Мальцеву. Напомним, Есенин русского хоккея забил 37 в сезоне-1970/71, затратив на это такое же число матчей (37). Мы уже рассказывали, что в том чемпионате бело-голубые долго лидировали, их отрыв от московских армейцев достигал десяти очков. Однако команда Аркадия Чернышева с великолепным Мальцевым не смогла удержать преимущество и уступила золотые медали ЦСКА.
Имеются все предпосылки к тому, что русский чех превзойдет легенду и станет рекордсменом клуба. До конца регулярки два матча, а вот сколько их проведут бело-голубые в плей-офф одному богу известно. Вряд ли ограничатся четырьмя.
40-летний Александр Еременко засушил четвертый «сухарь» в этом сезоне и довел счет матчей на ноль в отечественных чемпионатах до 92.
У его главного конкурента Василия Кошечкина осталось 98. В Нижнекамске его ворота уязвили всего один раз, а мощная атака «Магнитки», в которую возвратился после отдыха-восстановления Сергей Мозякин, промолчала. 1:0.
«Витязь» еще до начала повторного матча в Хельсинки знал о победе «Спартака» над «Сочи». Подмосковную команду устраивала только победа – в любом виде. Гости, накануне уступившие «Йокериту» 1:5, завелись. Их не смутила пропущенная в первом периоде шайба, во втором они дважды поразили ворота Яниса Калниньша. Но за 8 секунд до сирены на перерыв пропустили в большинстве. Гол в раздевалку деморализовал «витязей», в третьей 20-минутке «шуты» реализовали численное преимущество и уберегли минимальный перевес. 3:2.
«Йокерит» уже не сместить с пятого места. Финны готовятся к кубковой схватке с «Локомотивом». Год назад подопечные Лаури Марьямяки сняли железнодорожников с пробега 4-2.
Сохраняется интрига в борьбе за Кубок континента имени Виктора Тихонова, который вручают победителям регулярного чемпионата. Пока лидер Востока «Ак Барс» опережает сильнейшую команду Запада ЦСКА на два очка. Было бы красиво, если б обладатель трофея, который получит преимущество своего льды во всех раундах плей-офф, определится в очной встрече соперников в последний игровой день регулярки. В прошлом сезоне подопечные Дмитрия Квартальнова сами отдали Кубок команде Игоря Никитина. Знали бы казанские «барсы», что эта щедрость будет стоить им титула чемпионов России.
Сегодня претенденты-конкуренты одержали победы – ЦСКА в Череповце 3:0, «Ак Барс» дома над «Барысом» 4:3ОТ. Казанцы сподобились на камбэк, уступая 0:2 и 2:3.
Завтра в календаре перерыв. Будет время на анализ раскладов и прогнозы.