«Магнитка» вспомнила «Лев». Стартовый матч плей-офф украсили 11 голов

Магнитогорск: два дубля, два гола капитанов, две замены вратаря

Уже на первой минуте хозяева открыли счет усилиями четвертого звена – отличился Егор Коробкин, сподобившийся всего на один гол в регулярном чемпионате. Помог ему рикошет на средний пятачок от края борта. «Барыс» такое начало не смутило, гости ответили тремя шайбами. Сигналом к штурму ворот Василия Кошечкина послужил силовой прием Маэтью Фрэттина на Сергее Мозякине, после которого Панюков сравнял счет. Роман Старченкко отличился в формате «3 на 5», а капитан «барсов» Даррен Диц нашел дырку во вратарской клюшке и отправил олимпионика Кошечкина на лавку. С заменой голкипера наставник «сталеваров» Илья Воробьев явно угадал. Финн Юхо Олкинуора удачно вошел в игру.

Чего не скажешь о рулевом «Барыса» Юрии Михайлисе. После перерыва в воротах Хенрика Карлссона побывали четыре шайбы, на которые гости ответили одной-единственной. Счет сравнял капитан Мозякин. А потом дуплетом выстрелил Николай Голдобин, которого летом рассматривали приглашали в ЦСКА на замену самому Кириллу Капризову. Зимой форвард-технарь перебрался в Магнитогорск и опустился в четвертое звено.

Финского голкипера Йони Ортио выпустили только после седьмого гола хозяев. Вслед за Голдобиным дубль оформил олимпийский и планетарный чемпион Егор Яковлев, лучший защитник и победитель Кубка Первого канала-2014, 2020.

Санкт-Петербург: «зубры» начинают и проигрывают

Не успела провыть финальная сирена в Магнитогорске, а в Санкт-Петербурге минские динамовцы уже открыли счет. Лихую контратаку «3 в 2» завершил Павел Варфоломеев. Он укротил шайбу, отданную ему Демковым под неправильный хват клюшки, и нашел щель между стойкой и щитком вратаря Александра Самонова. Каких-то три года назад за этого молодого форварда «Югры» клубы-олигархи в преддверии плей-офф готовы были раскошелиться на 100 миллионов рублей, тот он не оправдал ожидания в родной «Магнитке», доигрался до «Витязя», где не сумел закрепиться. Теперь есть шанс перезапустить карьеру.

Хозяева решили не ждать ошибок соперников, а искали счастье у чужих ворот. Даже не верилось, что это плей-офф. Гости раз 6-7 (!) ловили армейцев на острых контратаках. До поры до времени огрехи сзади подчищал Самонов, главный вратарь-кандидат в сборную на ЧМ в Риге. В третьем периоде Кирилл Воронин, завершая выход «2 в 1», все-таки пробил его корявеньким броском – шайба бабочкой запорхнула в сетку. К тому времени подопечные Валерия Брагина вели 3:1, трижды огорчив голкипера Доминика Фурха во второй 20-минутке. Счет сравнял «зубр» Денис Мосалев, подправив шайбу в свои ворота перчаткой. Вскоре щедрым подарком опытного защитника Дмитрия Знахаренко воспользовался Андрей Кузьменко, реализовав численное преимущество и сделав дубль. А увеличил преимущество смачным кистевым броском в девятку Василий Подколзин.