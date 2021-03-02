«Магнитка» вспомнила «Лев». Стартовый матч плей-офф украсили 11 голов

ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Нью-Джерси Дэв 0 Нью-Йорк Айлен 0 П1 3.20 Х 4.20 П2 2.00
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Питтсбург Пинг 0 Филадельфия Фл 0 П1 1.46 П2 2.60
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Коламбус Блю Д 0 Детройт Ред Уи 0 П1 1.85 Х 4.20 П2 3.60
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Вашингтон Уиза 0 Мемфис Гриззли 0 П1 1.85 П2 2.00
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Монреаль Канад 0 Оттава Сенатор 0 П1 1.61 Х 4.70 П2 4.50
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Нью-Йорк Рейнд 0 Баффало Сэйбрз 0 П1 2.05 Х 4.20 П2 3.10
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Майами Хит 0 Атланта Хоукс 0 П1 1.74 П2 2.15
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Бостон Селтикс 0 Лос-Анджелес К 0 П1 2.45 П2 1.57
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Майами Хит 0 Атланта Хоукс 0 П1 1.74 П2 2.15
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Торонто Рэптор 0 Детройт Пистон 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Бостон Селтикс 0 Лос-Анджелес К 0 П1 2.45 П2 1.57
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Виннипег Джетс 0 Ванкувер Кэнак 0 П1 2.20 Х 4.30 П2 2.70
НБА - регулярный чемпионат 04:30 Сан-Антонио Сп 0 Нью-Йорк Никс 0 П1 2.15 П2 1.72
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Милуоки Бакс 0 Денвер Наггетс 0 П1 1.33 П2 3.50
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Милуоки Бакс 0 Денвер Наггетс 0 П1 1.33 П2 3.50
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Лос-Анджелес Л 0 Финикс Санз 0 П1 1.88 П2 1.95
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Лос-Анджелес Л 0 Финикс Санз 0 П1 1.88 П2 1.95
Турция - Суперлига 13:30 Эрзурумспор 0 Фатих Карагюмр 0 П1 2.85 Х 3.30 П2 2.60
Турция - Суперлига 16:00 Истанбул Башак 0 Коньяспор 0 П1 2.17 Х 3.30 П2 3.70
Турция - Суперлига 16:00 Сивасспор 0 Хатайспор 0 П1 2.45 Х 3.20 П2 3.15
КХЛ - плей-офф 17:00 Салават Юлаев 0 Трактор 0 П1 1.93 Х 3.80 П2 3.70
Турция - Суперлига 19:00 Анкарагюджю 0 Галатасарай 0 П1 6.80 Х 4.80 П2 1.47
Еврокубок 19:00 УНИКС 0 Андорра 0 П1 1.30 П2 3.50
Турция - Суперлига 19:00 Кайсериспор 0 Ризеспор 0 П1 2.40 Х 3.40 П2 3.10
КХЛ - плей-офф 19:30 Ак Барс 0 Торпедо 0 П1 1.46 Х 4.60 П2 6.60
КХЛ - плей-офф 19:30 Локомотив 0 Йокерит 0 П1 1.90 Х 4.00 П2 3.60
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Спартак 0 П1 1.57 Х 4.30 П2 5.40
Англия - Чемпионшип 20:30 Норвич Сити 0 Брентфорд 0 П1 2.25 Х 3.40 П2 3.40
Италия - Серия А 20:30 Сассуоло 0 Наполи 0 П1 3.60 Х 3.50 П2 2.12
Еврокубок 20:45 Метрополитан 9 0 Локомотив-Куба 0
«Магнитка» вспомнила «Лев». Стартовый матч плей-офф украсили 11 голов
02 марта 22:26
автор: Владислав Домрачев

«Магнитка» вспомнила «Лев». Стартовый матч плей-офф украсили 11 голов

«Металлург» открыл счет, отыгрался с 1:3 и победил «Барыс» со счетом 7:4. Такие же цифры горели на видеокубе арены в Магнитогорске в седьмом матче финала плей-офф-2016, в котором «сталевары» сломили сопротивление пражского «Лева» (4-3) и впервые завоевали Кубок Гагарина. Торжеством атаки запомнится и победа 4:2 СКА над минским «Динамо».

Магнитогорск: два дубля, два гола капитанов, две замены вратаря

Уже на первой минуте хозяева открыли счет усилиями четвертого звена – отличился Егор Коробкин, сподобившийся всего на один гол в регулярном чемпионате. Помог ему рикошет на средний пятачок от края борта. «Барыс» такое начало не смутило, гости ответили тремя шайбами. Сигналом к штурму ворот Василия Кошечкина послужил силовой прием Маэтью Фрэттина на Сергее Мозякине, после которого Панюков сравнял счет. Роман Старченкко отличился в формате «3 на 5», а капитан «барсов» Даррен Диц нашел дырку во вратарской клюшке и отправил олимпионика Кошечкина на лавку. С заменой голкипера наставник «сталеваров» Илья Воробьев явно угадал. Финн Юхо Олкинуора удачно вошел в игру.

Чего не скажешь о рулевом «Барыса» Юрии Михайлисе. После перерыва в воротах Хенрика Карлссона побывали четыре шайбы, на которые гости ответили одной-единственной. Счет сравнял капитан Мозякин. А потом дуплетом выстрелил Николай Голдобин, которого летом рассматривали приглашали в ЦСКА на замену самому Кириллу Капризову. Зимой форвард-технарь перебрался в Магнитогорск и опустился в четвертое звено.

Финского голкипера Йони Ортио выпустили только после седьмого гола хозяев. Вслед за Голдобиным дубль оформил олимпийский и планетарный чемпион Егор Яковлев, лучший защитник и победитель Кубка Первого канала-2014, 2020.

Санкт-Петербург: «зубры» начинают и проигрывают

Не успела провыть финальная сирена в Магнитогорске, а в Санкт-Петербурге минские динамовцы уже открыли счет. Лихую контратаку «3 в 2» завершил Павел Варфоломеев. Он укротил шайбу, отданную ему Демковым под неправильный хват клюшки, и нашел щель между стойкой и щитком вратаря Александра Самонова. Каких-то три года назад за этого молодого форварда «Югры» клубы-олигархи в преддверии плей-офф готовы были раскошелиться на 100 миллионов рублей, тот он не оправдал ожидания в родной «Магнитке», доигрался до «Витязя», где не сумел закрепиться. Теперь есть шанс перезапустить карьеру.

Хозяева решили не ждать ошибок соперников, а искали счастье у чужих ворот. Даже не верилось, что это плей-офф. Гости раз 6-7 (!) ловили армейцев на острых контратаках. До поры до времени огрехи сзади подчищал Самонов, главный вратарь-кандидат в сборную на ЧМ в Риге. В третьем периоде Кирилл Воронин, завершая выход «2 в 1», все-таки пробил его корявеньким броском – шайба бабочкой запорхнула в сетку. К тому времени подопечные Валерия Брагина вели 3:1, трижды огорчив голкипера Доминика Фурха во второй 20-минутке. Счет сравнял «зубр» Денис Мосалев, подправив шайбу в свои ворота перчаткой. Вскоре щедрым подарком опытного защитника Дмитрия Знахаренко воспользовался Андрей Кузьменко, реализовав численное преимущество и сделав дубль. А увеличил преимущество смачным кистевым броском в девятку Василий Подколзин.

В конце основного времени Йоонас Кемппайнен с чудо-передачи из-за ворот капитана СКА Евгения Кетова снял вопрос о победителе.

Судьи Юрий Оскирко и Евгений Гамалей не прощали «зубров», скрупулезно фиксируя все их нарушения. В первом периоде гости не покидали «лобное место, схватив 8 минут штрафа. А на фолы хозяев зачастую закрывали глаза. Как, к примеру, можно было не удалить того же Подколзина, сбившего с ног (пусть и случайно) за воротами Фурха?! В итоге по штрафу 4-14, броскам в створ 22-25, блок-шотам 9-18. Занимательная статистика!

С нетерпением ждем среды и в первую очередь дерби ЦСКА – «Спартак».

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Игрок немецкого "Байера" получил тяжелую травмуАлександр Радулов восстановился после травмыОн сказал: "Поехали!". Чего ждать от первого раунда Кубка Гагарина«Голый клининг» набирает популярностьСамая яркая спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинахПассия Роналду снялась без белья: фото уже собрало 2,4 млн лайков
Это с ней Мамаева «застукала» жена. Ставка на красоту #17
Ирена Гарсия Морено стала героиней нашей рубрики совершенно неожиданно - до 2 марта 2021 года эту испанку никто не знал, пока сенсационное признание не сделала Алана Мамаева.
Талалаев — о порнофутболе, Боня — о размерах Быстрова, а Губер хейтит финнов. На грани фола #7
"Плеймейкер" представляет обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков из мира спорта. Выпуск седьмой.
Андрей Червиченко: В упор не вижу фотошопа на кадре с рукой Мозеса. Это очередная теория заговора
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал "Плеймейкеру" скандал вокруг якобы смонтированной фотографии касания мяча руки Виктора Мозеса, которую РФС использовал при рассмотрении эпизода с пенальти в кубковом матче красно-белых с "Динамо".
Мария Орзул ответила на «футбольный сексизм» Андрея Кобелева
Популярная телеведущая Мария Орзул в своей колонке на "Плеймейкере" вступилась за всех женщин, которым бывший капитан и тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев отказал в праве обсуждать футбол.
Замминистра спорта РФ: Лучший гимн для сборной России записали Слепаков и Шнур
Заместитель министра спорта Андрей Сельский в эксклюзивном интервью "Плеймейкеру" рассказал о лучших отраслевых стартапах 2020 года и том, как совмещает музыку с работой чиновником.
«Чудом успели». Олег Романцев загремел в реанимацию
Утром 2 марта пришли тревожные новости о госпитализации бывшего главного тренера «Спартака» и сборной России Олега Романцева с инфарктом.
Месси и Роналду снова вместе. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
Раз в год и Анисимов стреляет (видео)
Голы Артема Анисимова и Евгения Дадонова помогли «Оттаве» крупно обыграть «Калгари» (5:1) в очередном матче НХЛ.
Праздник или западня: чего ждать от уникальной серии «Локо» и «Йокерита»
Западная пара первого раунда Кубка Гагарина «Локомотив» (4) – «Йокерит» (5) и так выглядела непредсказуемой, но расклад стал еще запутаннее после решения провести все матчи в Ярославле.
Самвел Авакян: Аршавин мог бы стать нашим Гари Линекером, но скоро на ТВ его не будет
Главный редактор одного из ведущих российских медиа Sport24 Самвел Авакян в эксклюзивном интервью "Плеймейкеру" рассказал, как меняется отношение спортсменов к прессе, как надо освещать конфликт Назаров - Панарин и к советам какого действующего тренера клуба РПЛ он прислушивается.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Возвращение пьяного мастера. Александр Емельяненко к боям готов!

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика