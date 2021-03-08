ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Турция - Суперлига 2-й тайм, 90+4' Коньяспор 0 Фенербахче 3
Турция - Суперлига 2-й тайм, 90' Гёзтепе 2 Эрзурумспор 1 П1 1.04 Х 16.0 П2 33.0
Англия - Премьер-лига 21:00 Челси 0 Эвертон 0 П1 1.63 Х 4.00 П2 6.20
Италия - Серия B 21:00 Кьево 0 Виченца 0 П1 1.98 Х 3.20 П2 4.40
Германия - Вторая Бундеслига 22:30 Гамбург 0 Хольштайн 0 П1 2.33 Х 3.30 П2 3.20
Италия - Серия А 22:45 Интер М 0 Аталанта 0 П1 2.15 Х 3.60 П2 3.50
Испания - Примера 23:00 Бетис 0 Алавес 0 П1 1.70 Х 3.70 П2 6.00
Англия - Премьер-лига 23:00 Вест Хэм Юнайт 0 Лидс Юнайтед 0 П1 2.20 Х 3.60 П2 3.40
Португалия - Примейра 23:15 Белененсеш 0 Бенфика 0 П1 9.30 Х 5.00 П2 1.37
Кови начинает погоню и ставит точку. «Авангард» побеждает в Екатеринбурге
08 марта 20:12
автор: Владислав Домрачев

Кови начинает погоню и ставит точку. «Авангард» побеждает в Екатеринбурге

«Барыс» выиграл у «Металлурга» 4:2 и сравнял счет в серии. «Авангард», уступая 1:3 «Автомобилисту», затащил игру в овертайм и добился победы во втором дополнительном периоде.

Нур-Султан: Усилий Голдобина для победы не хватило

Гости вышли без своего кадрового капитана Сергея Мозякина. Нашивку «С» примерил ветеран Николай Кулемин. По иронии судьбы именно его глупая подножка на вратаре Йони Ортио обернулась решающим голом хозяев, получивших большинство «5 на 3». Другой ветеран Роман Старченко решился на бросок со средней дистанции, и шайба, облизав шлем голкипера Юхо Олкинуоры запорхнула в девятку. Это случилось в третьем периоде.

А во втором такой же козырной стандарт не сумели конвертировать в гол «сталевары». Их спецбригады явно переборщили с перепасовкой, на бросок решился защитник Григорий Дронов, но угодил в штангу. Будь на льду Мозякин, он действовал бы куда конкретнее и решительнее.

Игра изобиловала мелкими стычками. Олимпионик Николай Прохоркин открыл счет в большинстве, предварительно выбив у соперника клюшку, тот почему-то остановился и стал апеллировать к судьям.

Апеллировал к людям в полосатых джерси и главный тренер гостей Илья Воробьев. Особенно яростно, когда те выписали штраф за нарушение численного состава. Момент остался за кадром, посему оставим его без комментариев.

Неожиданно кубковым бойцом показывает себя форвард «Магнитки» Николай Голдобин. К дублю в стартовом матче серии и голу в третьем он сегодня добавил трудовую шайбу, заброшенную с пятачка, и вывел гостей вперед. Однако досадная помарка их голкипера, допущенная через пару минут, не позволила сохранить победный счет.

В третьем периоде Голди выкатил на дальний пятачок, но простил хозяев.

Екатеринбург: Большевики «ястребов» по-прежнему в ударе

После первого периода «Авангард» горел 0:2. На экваторе основного времени Илья Ковальчук отквитал один гол несвойственным для себя способом – с лета подправив ее в сетку черенком клюшки с пятачка. Однако вскоре Брук Мэйсек восстановил разрыв «+2».

Еще на 57-й минуте хозяева чувствовали себя вполне комфортно – 3:1. И позволили себе дважды нарушить правила. Забыв про лучшее в лиге большинство «Авангарда». Наказание не заставило себя ждать. За подножку бывшего «ястреба» Дмитрия Жукенова голом наказал вернувшийся в состав после травмы Рид Буше, которого приглашали в расчете на его способность забивать важнейшие шайбы. А за подножку Чарлза Геноуэя – Иржи Секач.

В четвертом периоде Кови, раскрутив на носовом платке обороняющихся, вывел на бросок по пустым воротам Кирилла Семенова, вратарь Ян Коварж в головокружительном прыжке с запуском клюшки чуть ли не на трибуну пытался спасти ситуацию, а шайба угодила в перекладину.

Гости доминировали и во втором дополнительном периоде превратили количество атак и бросков в качество. Вертикальную контратаку с участием Андрея Стася и Сергея Толчинского (отметим его чудо-передачу на дальнюю штангу) завершил Ковальчук. Его статистика в плей-офф вызывает восхищение: 5 (3+2) очков в 4 матчах при показателе полезности «+3».

Минск: Теперь Вудкрофт доволен, в отличие от Брагина

После финальной сирены главный тренер СКА Валерий Брагин попросил судью подъехать к лавке. Не для душевного разговора, конечно. Скорее всего, рулевого гостей возмутила засчитанная после затяжного «киносеанса» победная шайба хозяев. Ее забросил двукратный обладатель Кубка Гагарина Денис Мосалев в пустые ворота. Вратарь Александр Самонов после контакта с габаритным Робом Клинкхаммером оказался отыгран. Повторы показали: канадцу поставил «шлагбаум», подтолкнув на голкипера, капитан СКА Евгений Кетов. Но давайте отдадим этот ключевой эпизод на откуп экспертам.

К слову, после разговора с Брагиным рефери Евгений Ромасько провел беседу с наставником минчан Крэйгом Вудкрофтом, который активно махал рукой в сторону лавки гостей.

«Зубры» сохранили победу 2:1 на радость 13056 зрителям, заполнившим трибуны «Минск-Арены».

У гостей не вышел на лед дисквалифицированный на одну игру центрфорвард Иван Морозов, удаленный в матче номер 3 за атаку в голову канадца Брэндона Козуна. Хозяева лишились снайпера Павла Варфоломеева, запустившего после финальной сирены того же матча фляжкой в сторону судей. Она буквально ползла по льду и опасности для арбитров, покидавших площадку, не представляла. Но закон есть закон.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Барыс – Металлург – 2:4 (счет в серии 2-2),

Автомобилист – Авангард – 3:4 ОТ2 (1-3),

Северсталь – Динамо М – 2:5 (1-3),

Динамо Мн – СКА – 2:1 (1-3).

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Звёзды не ржавеют. Овечкин и Малкин показали, что их рано списыватьСтраны участники группового этапа ЕВРО 2020: ТурцияВидео запрещенного удара Петра Яна на турнире UFC 259 в бою со СтерлингомЛыжница назвала россиян тупыми и сравнила Большунова с обезьянойЛыжник Большунов понесет дополнительное наказаниеВладелец «Фиорентины» в ярости от трансфера Кокорина
Как заработать на ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с коэффициентом от 3,2 до 20
В преддверии ответных матчей первого раунда плей-офф ЛЧ-2021 "Плеймейкер" изучил статистику исходов этой стадии для предыдущих сезонов и сделал выводы для нынешнего на основе букмекерских коэффициентов.
Ксения Коваленко — футболистка, которая родила Глушакову третью дочь. Ставка на красоту #19
В нашем футболе появились звездные родители: полузащитница ЦСКА Ксения Коваленко стала матерью Милы, дочери полузащитника "Химок" Дениса Глушакова.
Антирекорд «Ливерпуля» растет, суперрекорд «Ман Сити» не состоится
«Ливерпуль» шестой раз подряд уступил дома в АПЛ (0:1 - «Фулхэму»), а «Манчестер Сити» прервал 21-матчевую победную серию во всех турнирах (поражение 0:2 от «МЮ»).
Как при Карпине и круче, чем при Каррере. Как «Спартак» размазал «Краснодар» (видео)
В 21-м туре РПЛ "Спартак" разгромил "Краснодар" (6:1), одержав свою самую крупную победу в чемпионатах России с декабря 2013 года.
Большунову нужно научиться проигрывать, норвежцу стоило отдать русскому золотую медаль
Развязка заключительной гонки лыжного ЧМ-2021 получилась противоречивой: итоговое решение дисквалифицировать победителя марафона Йоханнеса Клэбо, отдать серебро Александру Большунову, а золото - Эмилю Иверсену можно охарактеризовать как "ни себе ни людям".
«Какой стыд». Реакция соцсетей на победу американца Стерлинга над россиянином Яном
Американский боец Алджамейн Стерлинг моментально превратился в интернет-мем после того, как ему присудили победу над Петром Яном в титульном поединке UFC 259.
«Американца уже троллят — дают «Оскар» за актерскую игру». Корешков — о скандальном фиаско Яна
Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков высказал «Плеймейкеру» обиду за поражение россиянина Петра Яна в титульном бою против Алджамейна Стерлинга на UFC 259.
Журналист Шевченко зря «похоронил заживо» Тарасенко: тот вернулся в НХЛ спустя полгода
Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провел первый матч в сезоне-2020/21 после операции на плече, а его команда проиграла «Лос-Анджелесу» (3:4ОТ), упустив перевес в три шайбы.
Гол, который войдет в историю НХЛ. Партнер Варламова забил, просунув клюшку между ног (видео)
Российский голкипер Семен Варламов помог «Нью-Йорк Айлендерс» возглавить дивизион, но главным героем матча с "Баффало" стал Мэтью Барзал.
Бобров отдыхает! Малкин сотворил маленькое чудо в матче с «летчиками» (видео)
Гол и победная передача Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» взять верх над «Филадельфией» (4:3) в чемпионате НХЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Промес пришел в Спартак прятаться от уголовного дела?

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика