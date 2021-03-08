Кови начинает погоню и ставит точку. «Авангард» побеждает в Екатеринбурге

Апеллировал к людям в полосатых джерси и главный тренер гостей Илья Воробьев. Особенно яростно, когда те выписали штраф за нарушение численного состава. Момент остался за кадром, посему оставим его без комментариев.

Игра изобиловала мелкими стычками. Олимпионик Николай Прохоркин открыл счет в большинстве, предварительно выбив у соперника клюшку, тот почему-то остановился и стал апеллировать к судьям.

А во втором такой же козырной стандарт не сумели конвертировать в гол «сталевары». Их спецбригады явно переборщили с перепасовкой, на бросок решился защитник Григорий Дронов, но угодил в штангу. Будь на льду Мозякин, он действовал бы куда конкретнее и решительнее.

Гости вышли без своего кадрового капитана Сергея Мозякина. Нашивку «С» примерил ветеран Николай Кулемин. По иронии судьбы именно его глупая подножка на вратаре Йони Ортио обернулась решающим голом хозяев, получивших большинство «5 на 3». Другой ветеран Роман Старченко решился на бросок со средней дистанции, и шайба, облизав шлем голкипера Юхо Олкинуоры запорхнула в девятку. Это случилось в третьем периоде.

Неожиданно кубковым бойцом показывает себя форвард «Магнитки» Николай Голдобин. К дублю в стартовом матче серии и голу в третьем он сегодня добавил трудовую шайбу, заброшенную с пятачка, и вывел гостей вперед. Однако досадная помарка их голкипера, допущенная через пару минут, не позволила сохранить победный счет.

В третьем периоде Голди выкатил на дальний пятачок, но простил хозяев.

Екатеринбург: Большевики «ястребов» по-прежнему в ударе

После первого периода «Авангард» горел 0:2. На экваторе основного времени Илья Ковальчук отквитал один гол несвойственным для себя способом – с лета подправив ее в сетку черенком клюшки с пятачка. Однако вскоре Брук Мэйсек восстановил разрыв «+2».

Еще на 57-й минуте хозяева чувствовали себя вполне комфортно – 3:1. И позволили себе дважды нарушить правила. Забыв про лучшее в лиге большинство «Авангарда». Наказание не заставило себя ждать. За подножку бывшего «ястреба» Дмитрия Жукенова голом наказал вернувшийся в состав после травмы Рид Буше, которого приглашали в расчете на его способность забивать важнейшие шайбы. А за подножку Чарлза Геноуэя – Иржи Секач.

В четвертом периоде Кови, раскрутив на носовом платке обороняющихся, вывел на бросок по пустым воротам Кирилла Семенова, вратарь Ян Коварж в головокружительном прыжке с запуском клюшки чуть ли не на трибуну пытался спасти ситуацию, а шайба угодила в перекладину.

Гости доминировали и во втором дополнительном периоде превратили количество атак и бросков в качество. Вертикальную контратаку с участием Андрея Стася и Сергея Толчинского (отметим его чудо-передачу на дальнюю штангу) завершил Ковальчук. Его статистика в плей-офф вызывает восхищение: 5 (3+2) очков в 4 матчах при показателе полезности «+3».

Минск: Теперь Вудкрофт доволен, в отличие от Брагина

После финальной сирены главный тренер СКА Валерий Брагин попросил судью подъехать к лавке. Не для душевного разговора, конечно. Скорее всего, рулевого гостей возмутила засчитанная после затяжного «киносеанса» победная шайба хозяев. Ее забросил двукратный обладатель Кубка Гагарина Денис Мосалев в пустые ворота. Вратарь Александр Самонов после контакта с габаритным Робом Клинкхаммером оказался отыгран. Повторы показали: канадцу поставил «шлагбаум», подтолкнув на голкипера, капитан СКА Евгений Кетов. Но давайте отдадим этот ключевой эпизод на откуп экспертам.

К слову, после разговора с Брагиным рефери Евгений Ромасько провел беседу с наставником минчан Крэйгом Вудкрофтом, который активно махал рукой в сторону лавки гостей.

«Зубры» сохранили победу 2:1 на радость 13056 зрителям, заполнившим трибуны «Минск-Арены».

У гостей не вышел на лед дисквалифицированный на одну игру центрфорвард Иван Морозов, удаленный в матче номер 3 за атаку в голову канадца Брэндона Козуна. Хозяева лишились снайпера Павла Варфоломеева, запустившего после финальной сирены того же матча фляжкой в сторону судей. Она буквально ползла по льду и опасности для арбитров, покидавших площадку, не представляла. Но закон есть закон.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Барыс – Металлург – 2:4 (счет в серии 2-2),

Автомобилист – Авангард – 3:4 ОТ2 (1-3),

Северсталь – Динамо М – 2:5 (1-3),

Динамо Мн – СКА – 2:1 (1-3).