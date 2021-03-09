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«Спартак», «Йокерит», «Торпедо», до свидания! Сегодня завершились три серии плей-офф
09 марта 22:42
автор: Владислав Домрачев

«Спартак», «Йокерит», «Торпедо», до свидания! Сегодня завершились три серии плей-офф

Фавориты ЦСКА, «Ак Барс» и «Локомотив» одержали четвертые победы и вышли во второй круг плей-офф. В одном шаге от этого «Салават Юлаев», как и накануне выигравший в Челябинске с сухим счетом.

«Спартак», «Торпедо» и особенно «Йокерит» откровенно разочаровали. Красно-белые под руководством Олега Знарка опустили поднятую в прошлом сезоне планку. Год назад они заняли в регулярном чемпионате пятое место и на равных сражались в дерби-серии с «Динамо», не справившись разве что с лидерами бело-голубых Яшкиным – Шипачевым – Петерссоном. Теперь команда Знарка не без проблем зашла в плей-офф, где бесславно уступила ЦСКА 0-4.

Лишь в первом периоде сегодняшнего матча мы увидели «Спартак», способный на подвиг. Не помог хозяевам и мусорный гол возвращенного в состав словака Бакоша. Армейцы методично выровняли игру, сравняли счет и додавили соперника. Пока рано говорить о перспективах в «Спартаке» Знарка. Вряд ли они радужные. Ясно одно: ставка на его способность лепить из средних игроков классные команды провалилась.

Другое дело укомплектованный добротными исполнителями «Йокерит». Пандемия коронавируса вынудила «шутов» провести домашние матчи серии с «Локомотивом» в Ярославле. Что из этого вышло – мы уже знаем. Не покидало ощущение, что финны спешат в отпуск. Впрочем, и соперник у них не такой податливый, как год назад. Андрей Скабелка превратил железнодорожников в одного из претендентов на Кубок Гагарина. Сегодня номинальные гости поставили жирный восклицательный знак в серии, обыграв финнов 4:1. Опять зажег новичок ярославцев Тему Пулккинен, вбив победный гвоздь в крышку гроба «шутов». Зря московские динамовцы отпустили его в Ярославль, бросок Пулккинена может пригодиться в главных матчах сезона.

Год назад главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски после поражения в серии с ЦСКА 0-4 заявил, что его команда в трех встречах с чемпионами доминировала. В этом плей-офф автозаводцы, которых опять перебросили из Западной конференции в Восточную, дали бой лучшей команде Востока «Ак Барсу» только в стартовой встрече: ликвидировав фору 0:2, но уступили в овертайме 2:3ОТ. Сегодня их хватило только на первый период, уже на 16-й секунде второго хозяева зевнули рейд защитника Педана, вскоре пропустили до Доуса в меньшинстве. Белый флаг не выбросили, но выглядели обреченными. Итог 1:4.

От «Трактора» с их главным тренером Анваром Гатиятулиным ждут повторения подвига трехлетней давности, когда челябинцы сенсационно не пустили в финал конференции «Салават Юлаев». После победы в Уфе на старте серии оптимизма у уральских болельщиков прибавилось. Но в родных стенах «Трактор» не только потерпел два поражения, но так и не подобрал ключи к воротам Метсолы. В воскресенье хозяева уступили 0:4, сегодня – 0:3. Не секрет, что погоду у юлаевцев делает финская чудо-тройка. Вот и на этот раз Хартикайнен, Гранлунд и Маннинен забили по голу.

Может, «Трактору» комфортнее побеждать в гостях? Ответ мы получим в четверг. А завтра могут взять первый кубковый барьер СКА, «Авангард» и московское «Динамо». Если, конечно, сломят сопротивление минского «Динамо», «Автомобилиста» и «Северстали». А «Металлург» и «Барыс» встретятся как минимум дважды, у них ничья 2-2.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Трактор – Салават Юлаев – 0:3 (счет в серии 1-3)

Спартак – ЦСКА – 1:3 (0-4)

Торпедо – Ак Барс – 1:4 (0-4)

Йокерит – Локомотив – 1:4 (0-4)

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