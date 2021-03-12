Ждем «зеленое дерби» и дуэль Ковальчука с Мозякиным. «Магнитка» вышла во второй круг плей-офф

Капитан «Магнитки» Сергей Мозякин, реализовав численное преимущество, забил свой третий гол в плей-офф. Еще на его счету результативная передача, отданная тоже в большинстве. «Сталевары» не стали откладывать решение вопроса о выходе во второй кубковый раунд до седьмого матча, который состоялся бы в воскресенье в Магнитогорске. Они добились победы в Нур-Султане, впервые выиграв в гостях.

Удивило, что ворота тренерский штаб гостей доверил не одному из героев матча номер пять Василию Кошечкину, а Юхо Олкинуоре. Финн действовал небезупречно, но в целом надежно. Так что вопрос о голкипере на старте серии с «Авангардом» остается открытым. Для болельщиков уж точно.

Главный бомбардир и снайпер плей-офф Николай Голдобин сегодня «промолчал». С 8 (5+3) очками он продолжает возглавлять гонку результативности, столько же баллов у омича Сергей Толчинского (3+5). Этих форвардов роднит отлучение от ЦСКА – оба оказались отвергнутыми чемпионским клубом. Толчинский ушел в межсезонье, не получив достойного предложения, Голдобин – в декабре.

Три гола в четырех кубковых матчах забил лидер «Авангарда» Илья Ковальчук. Пятую встречу с «Автомобилистом» он завершил еще в первом периоде, схватив большой штраф за атаку в голову защитника уральцев Никиты Щемерова.

Серия «Авангарда» и «Металлурга» привлекает внимание и очным противостоянием тренеров-победителей: Илья Воробьев брал Кубок Гагарина, Боб Хартли – Кубок Стэнли, также оба играли в финале. Воробьев возглавлял сборную России, канадец – у штурвала сборной Латвии, хозяйки ЧМ-2021.