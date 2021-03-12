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Ждем «зеленое дерби» и дуэль Ковальчука с Мозякиным. «Магнитка» вышла во второй круг плей-офф
12 марта 21:14
автор: Владислав Домрачев

Ждем «зеленое дерби» и дуэль Ковальчука с Мозякиным. «Магнитка» вышла во второй круг плей-офф

«Металлург», обыграв «Барыс» 5:3 в пятом матче серии, стал последним полуфиналистом конференций. Теперь определился состав пар на Востоке. Дальше в бой идут фавориты-олигархи. Андердогам здесь делать нечего.

Капитан «Магнитки» Сергей Мозякин, реализовав численное преимущество, забил свой третий гол в плей-офф. Еще на его счету результативная передача, отданная тоже в большинстве. «Сталевары» не стали откладывать решение вопроса о выходе во второй кубковый раунд до седьмого матча, который состоялся бы в воскресенье в Магнитогорске. Они добились победы в Нур-Султане, впервые выиграв в гостях.

Удивило, что ворота тренерский штаб гостей доверил не одному из героев матча номер пять Василию Кошечкину, а Юхо Олкинуоре. Финн действовал небезупречно, но в целом надежно. Так что вопрос о голкипере на старте серии с «Авангардом» остается открытым. Для болельщиков уж точно.

Главный бомбардир и снайпер плей-офф Николай Голдобин сегодня «промолчал». С 8 (5+3) очками он продолжает возглавлять гонку результативности, столько же баллов у омича Сергей Толчинского (3+5). Этих форвардов роднит отлучение от ЦСКА – оба оказались отвергнутыми чемпионским клубом. Толчинский ушел в межсезонье, не получив достойного предложения, Голдобин – в декабре.

Три гола в четырех кубковых матчах забил лидер «Авангарда» Илья Ковальчук. Пятую встречу с «Автомобилистом» он завершил еще в первом периоде, схватив большой штраф за атаку в голову защитника уральцев Никиты Щемерова.

Серия «Авангарда» и «Металлурга» привлекает внимание и очным противостоянием тренеров-победителей: Илья Воробьев брал Кубок Гагарина, Боб Хартли – Кубок Стэнли, также оба играли в финале. Воробьев возглавлял сборную России, канадец – у штурвала сборной Латвии, хозяйки ЧМ-2021.

Есть и другие, менее масштабные, интриги: например, защитник «ястребов» Алексей Береглазов против своей бывшей команды. А команде Хартли гренадер перезагрузился и пользуется полным доверием тренера. Нелишне напомнить: гол Береглазова во втором матче финальной серии-2016 (шайба влетела в ворота ЦСКА от руки защитника Григория Панина) оказался переломным. «Сталевары» выиграли 4-3 и завоевали Кубок Гагарина.

А «зеленое дерби» - это вишенка на кубковом торте Востока. О нем можно говорить и говорить. Правда, ни разу в отечественной истории в очном противостоянии «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» на кону не стояло чемпионство. Впрочем, болельщики могут возразить: в 2010-м полуфинальное «зеленое дерби» можно рассматривать как скрытый финал. Тогда, напомним, Казань Зинэтулы Билялетдинова победила 4-2 базовый клуб сборной под водительством Вячеслава Быкова, а в золотой серии не без напряга одолела дерзкий ХК МВД (4-3) Олега Знарка.

СТАТИСТИКА
Барыс – Металлург – 3:5 (счет в серии 2-4)

КАЛЕНДАРЬ ВТОРОГО КРУГА ПЛЕЙ-ОФФ

Западная конференция

17 марта, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29*

ЦСКА (1) – Локомотив (4)

18, 20, 22, 24, 26*, 28*, 30*

СКА (2) – Динамо М (3)

Восточная конференция

17 марта, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29*

Ак Барс (1) – Салават Юлаев (4)

18, 20, 22, 24, 26*, 28*, 30*

Авангард (2) – Металлург (3)

*Если потребуется.

источник: «Советский спорт»
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