«Выиграть Кубок Стэнли в 22 года – это что-то нереальное!» Интервью с Михаилом Сергачевым

В ходе небольшого сеанса онлайн-связи после очередного матча регулярного чемпионата НХЛ мы узнали у Михаила, как он воспринял победу в прошлом сезоне, часто ли общается с другими россиянами в Лиге и как коронавирусный кризис повлиял на команду.

- В беседе в декабре 2019 года мы отметили, что в позапрошлом сезоне «Тампа» на одном дыхании прошла регулярный чемпионат, установила множество рекордов, но плей-офф у нее не получился. Теперь вы завоевали Кубок Стэнли. Поделитесь эмоциями после долгожданной победы?

- Это какие-то нереальные эмоции. Непередаваемые после того, что мы за это время прошли. Год назад мы в плей-офф вчистую проиграли «Коламбусу» 0-4. Выиграть Кубок Стэнли в 22 года – для меня это что-то нереальное, надо это осознать.

- Прошлый сезон можно разделить на две части – до пандемии коронавируса и после. Как на вашу команду повлиял это режим «пузыря», матчи без зрителей, маски?

- Маски как раз нам не мешали, не смущали. А вирус команду наоборот сплотил. Не сказал бы, что сделал сильнее, но сплотил. Мы понимали, осознавали, что болельщики мысленно с нами, дистанционно. Очень важным стало то, что мы, игроки, все время были вместе.