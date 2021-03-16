Овечкин догнал Эспозито, Малкин набрал 1100 очков, а Месси повторил рекорд Хави

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу, сделал две передачи в игре с «Филадельфией» (4:5 ОТ) и был признан второй звездой встречи. Это первый гол россиянина после возвращения на лед. Панарин пропустил девять матчей после обвинений со стороны тренера Андрея Назарова в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году. Артемий после матча заявил, что ему нечего скрывать по этому поводу. «Всё скажу после сезона, но сейчас основное внимание нужно уделить игре», - подчеркнул хоккеист.

Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Бостоном» - 4:1 и достиг отметки в 1100 (424+676) баллов за карьеру. В истории «Питтсбурга» ранее это удавалось только двух игрокам – Сидни Кросби и Марио Лемье, а среди наших легионеров Овечкину и Сергею Федорову.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 717-ю шайбу в карьере. Россиянин догнал в списке лучший снайперов НХЛ легендарного канадца Фила Эспозито, занимавшего шестое место. До Марселя Диона, идущего пятым (731), остается 14 голов. Напомним, что рекорд лиги установлен Уэйном Гретцки – 894 шайбы. «Кэпиталз» разгромили «Баффало» - 6:0. Голом отметился также Евгений Кузнецов. У защитника Дмитрия Орлова результативная передача.

Черчесов назвал состав сборной

Станислав Черчесов огласил список 27 игроков, которые будут готовиться к мартовским матчам отбора на ЧМ-2022. Из известных имен нет в составе футболистов «Локомотива» - Гилерме, Дмитрия Баринова и Федора Смолова. Двое последних только недавно восстановились после травм и стали выходить на замену в играх железнодорожников. Очевидно, тренер посчитал, что они не успели набрать оптимальные кондиции.

Что касается основного голкипера красно-зеленых, то на Гилерме Черчесов похоже поставил крест. Слова наставника об упавшем доверии не оставляют шансов на возвращение вратаря. Напомним, что в последнем официальном матче сборной, проигранном в ноябре Сербии – 0:5, Гилерме был заменен в перерыве после четырех пропущенных за тайм голов.

Нет в списке Дениса Черышева. Полузащитник «Валенсии» испытывает проблемы со здоровьем. Зато вернется в национальную команду форвард «Зенита» Артем Дзюба. Черчесов пообещал, что он снова станет капитаном. Вызван и отсутствовавший на ноябрьском сборе хавбек «Монако» Александр Головин. Оптимистично настроен главный тренер по поводу защитников Марио Фернандеса и Юрия Жиркова. Оба должны восстановиться к матчу с Мальтой (24 марта).

У Месси уже 21 гол в чемпионате Испании

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси повторил рекорд Хави по количеству матчей за клуб. Игра 27-го тура Примеры против «Уэски» (4:1) стала для аргентинца 767-й в составе каталонской команды. На 13-й минуте Лео открыл счет с передачи Серджи Бускетса и стал первым игроком в истории, забивший 20 и более голов в 13 сезонах подряд в топ-5 лиг Европы. Чуть позже он оформил дубль.

Месси лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Испании с 21 голом. У его бывшего партнеры по «Барсе» Луиса Суареса, который с нынешнего сезона выступает за «Атлетико», 18 мячей. У форварда «Реала» Карима Бензема – 15.

«Барселона» сократила отставание от «Атлетико» до четырех очков и на два опережает идущий третьим «Реал».

Чеферин не исключает, что Евро может пройти в 10 или 11 городах

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил в понедельник о времени принятия решения о допуске зрителей на матчи чемпионата Европы.

«Мы установили крайний срок 20 апреля. Идеальным сценарием является проведение турнира в 12 городах. Но если это сделать не получится, турнир пройдет в десяти или в 11 странах, если один или два города не смогут соответствовать требуемым условиям», — сказал Чеферин.

Ранее УЕФА заявлял, что не собирается пересматривать формат турнира. Однако пандемия по-прежнему не утихает. В странах Европы ситуация с распространением коронавируса отличается. Не исключено, что ближе к старту Евро один или несколько городов, которые должны принять матчи турнира, будут закрыты для массовых мероприятий. Как могут развиваться события в этом вопросе, рассуждает главный редактор «Советского спорта» Николай Еременко.

Фьюри и Джошуа проведут два боя

Британские боксеры-тяжеловесы 32-летний Тайсон Фьюри и 31-летний Энтони Джошуа подписали контракт на два очных поединка. Фьюри - чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC. Джошуа - обладатель поясов WBA, IBF и IBO.

Оба боксера гарантировано заработают за первый бой по 100 миллионов фунтов стерлингов. По итогам второй дуэли победитель получит 60 процентов прибыли. Время и места проведения боев будут определены позднее. По информации источника, первый поединок состоится летом 2021 года в Саудовской Аравии.

«Самое сложное уже позади. Я знаю, как тяжело мы работали последние пару месяцев. Уверен, что этот поединок настолько громкий, что его не сложно продать. У нас уже были предложения от восьми или девяти промоушенов. Предложения поступали из многих стран. Это будет величайший бой и одно из крупнейших спортивных событий в мире. Это станет большой победой для страны, которая захочет показать себя», — заявил промоутер Эдди Хирн.

По мнению букмекеров, фаворитом поединка является Фьюри.