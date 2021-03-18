«Задача одна - Кубок Гагарина». Интервью с тренером «Динамо» Иваном Скобревым

- Говорят, число разводов выросло за время пандемии. - На самом деле, у нас тоже было не без напряженных моментов. Поэтому приходилось как-то веселить и себя, и супругу. Хорошо, что у нее есть свой небольшой бизнес. У нас за городом есть дом, и она сдает его. И во время карантина он был настолько популярен, что ей постоянно надо было заниматься этим вопросом. Если раньше он сдавался в лучшем случае раз в месяц, то во время пандемии люди приезжали каждые три-четыре дня. Так что жена была постоянно сосредоточена на этой истории, а я занимался детьми.

- Учеба с сыновьями на удаленке как вам далась? - Им в кайф, конечно, это было. Но, единственное, нам, конечно приходилось сражаться. Поначалу веселье, а потом, когда надо было закрепить материал, уже начинались проблемы. Но здорово, что в Подмосковье (сыновья учатся в Красногорске) школы не закрывали так надолго, как в Москве, поэтому перерыв в учебе был небольшой. На удаленке дети просидели недолго.

- У нас в гостях был недавно был знаменитый саночник, чемпион мира Семен Павлюченко. Так вот он назвал этот период самым счастливым в жизни. - Да, согласен. Но ситуации были разные. У моих друзей, например, которые сидели на карантине в городе. Ограниченное пространство, люди начинали сходить с ума. Например, тренер в нашей команде Владимир Воробьев, когда приехал к нам, сказал: «Ваня, спасибо, что пригласил к себе домой, хоть появилась возможность подышать». Так что, думаю, не всем было сладко.

- Слава богу, у нас есть недвижимость за городом, - рассказывает Иван, как пережил пандемию, - там мы и проводили время всей семьей. Работал плотно со своими сыновьями, они занимаются хоккеем. Старшего научил ездить на шоссейном велосипеде. Соблюдали конечно изоляцию, старались не появляться в людных местах, но продолжали держать себя в форме. И я открою сейчас небольшой секрет: все равно работали подпольные катки, куда можно было поехать потренироваться. Ладно взрослые, они могут себя как-то развлечь. А вот детям было гораздо сложнее. Их надо было как-то занимать, веселить. Мы установили во дворе баскетбольный щит, бросали мяч. Красили дом, что-то чинили. Да и потом давно не было такой возможности провести так много времени со своими детьми.

Двукратный призер Олимпийских игр, экс-чемпион мира в конькобежном спорте уже пятый сезон работает в ХК «Динамо». Разговор в редакционном пресс-центре мы начали с темы прошлогоднего карантина.

- Деньгами от этого бизнеса с вами делится?

- Дождешься от нее! - улыбается Иван. - Но на самом деле она стала независимее. Получается раньше она все время занималась детьми, а потом решила заняться этим бизнесом и у нее здорово получается. Дети уже подросли. Они либо в школе, либо в академии Петрова, где занимаются хоккеем.

- А как же школа «Динамо»?

- Сейчас ждем ее переезд в Тушино, с арены ЦСКА на «Автозодской» нас выгоняют - комплекс не очень большой, и ЦСКА занимает его под себя. Кстати, та вертикаль, которая выстраивается в школе «Динамо» Евгением Кровопусковым, не может не радовать. И успехи нашей молодежки и вышки тому доказательство. Впервые в истории вся эта вертикаль динамовцев вышла в плей-офф, и я скажу, что молодежная команда никогда такой сильной у нас не была. Приятно было посмотреть на их игру например с «Атлантом». Очень уверенно, нагло играли. Так что ждем с сыновьями переезда динамовской школы, чтобы перейти уже туда.

«ЖДЕМ ПЕРЕЕЗДА ДИНАМОВСКОЙ ШКОЛЫ»

- Дорого сейчас заниматься хоккеем? Сколько например коньки стоят?

- Дорого, последние покупал за 25000 рублей.

- Получается на каждого сына по 25 тысяч нужно.

- Один у меня вратарь. Ему пока такие дорогие коньки не нужны. Но сама амуниция стоит серьезно дороже. Чтобы одеть вратаря тысяч сто надо приготовить.

- Еще же за тренировки надо платить.

- Старший сын Филипп, ему 11 лет, в основном составе и тренировки для него уже проходят бесплатно. А вот за малышей до 9 лет приходится платить определенную ежемесячную плату. Плюс индивидуальные тренировки тоже никто не отменял. Конечно, я и сам много сыновьям подсказываю и помогаю, но я больше спец по разнообразным физическим действиям, будь то велосипед, прыжки, тренировки в бросковой зоне.

- И сколько приходится платить за индивидуальные тренировки?

- Начиная от 3000 рублей за час работы с тренером. И кстати большой плюс тренировок в школе «Динамо»: там уже с 11 лет ребятам выдается форма. Пытаются обеспечить своих лидеров практически всем необходимым.

- Сыновьям нравится?

- Да. Вспоминаю свое детство, оно тоже было веселое. Выходишь в Хабаровске, минус 30 - дубак, ветер, ноги обмораживаются. Иногда думаю, как я вообще выдержал все это? А здесь каждый день у них веселуха. Прямо из школы бегут на тренировку, они там вместе и едят, и уроки делают. Уже какая-то мужская компания. Получают удовольствие. Понятно что в КХЛ большие эмоции. Но поверьте когда приходишь посмотреть на игры детей, эмоции не меньше. Всех ребят уже знаешь 11 года, следишь кто добавил, кто не добавил. Поэтому само становление личности в хоккейной команде мне очень нравится.

- К знаменитому папе особое отношение?

- Единственная из поблажек, которые мне дают, это разрешают присутствовать на тренировках. И я очень хорошо общаюсь с тренером ребят Алексеем Приваловым. Он сам нет-нет да спросит моего совета по ребятам со стороны. И руководство академии использует какие то мои профессиональные навыки и ресурсы. Это приятно.

«ШИПАЧЕВУ УДАЕТСЯ ОТКОСИТЬ ОТ БАЛЛОНОВ»

- Прошлое межсезонье в подготовке «Динамо» из-за пандемии как-то отличалось от других?

- Отличалось, конечно. Во-первых, приходилось с ребятами много работать именно по телефону, дистанционно. Хорошо, что многие сознательные хоккеисты купили себе велотренажеры и другой необходимый инвентарь для занятий в квартире. В какой-то момент мы с Владимиром Крикуновым проявили инициативу и руководство пошло нам навстречу: на нашей базе в Новогорске по особому режиму, отдельными группами позволили тренироваться. По профсоюзным правилам тренировки можно было возобновить не ранее 13 июля, но люди настолько устали от квартирной жизни, что стремились начать тренироваться пораньше, очень рвались. Все было на добровольной основе. И в первый же день в наш общий чат пришло двадцать плюсиков от тех, кто хочет заниматься. Мы даже не ожидали. Думали, ну кто поедет тренироваться раньше обозначенного времени. Но, оказалось, все наоборот.

- Раньше «Динамо» умирало на предсезонном сборе в белорусском Пинске. Вы за или против столь изнурительной подготовки?

- Пока ехал к вам, общался с Юрием Ждановым, который тренировал тогда «Динамо» по физподготовке и который в Пинске как раз проводил все эти тренировки, которые казались ребятам невыносимыми. Юра сейчас в Питере, выиграл Кубки Гагарина и с «Динамо», и с Питером. Это о многом говорит. Мы договаривались с ним про оборудование для зала для следующей серии, чтобы было все необходимое и у него, и у меня.

Что касается нагрузок. Если ты трудишься, то по-любому придет результат. Вопрос, конечно, в том как ты трудишься. Здесь все равно какой бы командной игрой ни был хоккей, относится к каждому игроку надо индивидуально. Допустим, кому-то лучше дается велосипед, а кто-то бегает со мной кросс. Конечно, тот контроль который сегодня есть у нас в команде - лучше и качественнее, чем был в бытность белорусских тренировок. Все стало более индивидуально. Но, например, один из наших тренеров Юрий Бабенко, который прошел эти сборы, считает, что может из тех занятий не все пригодилось, что-то определенно было лишним, но зато закалило характер и сплотило коллектив. И в следующие два года команда выиграла все, что смогла. Поэтому тут двоякая ситуация.

Для молодежи работа лишней никогда не будет, а вот к тем, кто постарше и помастеровитее, нужен индивидуальный подход. Но при этом, если честно, Владимиром Васильевичем (Крикуновым, главным тренером «Динамо». - Прим. ред.) сложно договориться и откосить от баллонов. Но Шипачев умудряется, - улыбается Скобрев.

- Об этом упражнении, когда хоккеисты катают на автомобильных баллонах друг друга, ходят легенды.

- Да, шикарная тренировка. У конькобежцев есть альтернатива таким нагрузкам - это ускорение с партнером, который держит тебя сзади на специальной веревке или резинке и тормозит, чтобы было сопротивление. Легкоатлеты бегают с парашютом. У каждого вида спорта есть свои специальные приемы, чтобы улучшить скоростно-силовые качества и скоростную выносливость. Баллоны дают отличный результат. Правда, когда по трое на баллон садятся, это уже перебор. Но в последнее время я такого уже не видел.

- Цитата из вашего интервью: «Некоторые ребята приседают с весом 150 кг». Кто эти люди?

- Михал Чайковски. Да любой может сделать. Владимир Васильевич часто меня попрекает: «Что они у тебя не садятся?» В коньках, да и во многих других видах спорта, уже давно считается, что нельзя уходить в полный присяд – могут быть проблемы со связками. Мы стараемся держать угол для приседаний в районе 90 градусов. Но Владимир Васильевич человек старой закалки, говорит: «Да что у тебя за вес? Можно 250 приседаний делать с таким весом».

Приходится убеждать, доказывать, в некоторые упражнения вставлять прыжковые элементы. Главный тренер должен видеть, что ребята выполняют тот объем работы, который он требует.

- Крикунов типичный тренер советской школы, авторитарный. С ним можно спорить, убедить в чем-то?

- Непросто, я пытался несколько раз, не очень получилось. При этом Владимир Васильевич любит говорить, что стал мягче, чем раньше. Раньше бы вообще никого не слушал. А сейчас иногда хоккеисты к нему заходят, просят о небольших поблажках, к примеру, о дополнительном дне отдыха. И если хорошие результаты, команда достойно играет, Дед идет навстречу.

«ЧАЙКОВСКИ - МАШИНА»

- Игроки Крикунова Дедом называют?

- Раньше его называли Мужиком, сейчас уже Дедом. Мы, тренеры, называем по имени-отчеству.

- Вы рассказывали, что некоторые игроки жмут лежа 130 кг. Кто они?

- Тот же Михал Чайковски, Миша Григорьев, Серега Бойков. Если вернуться к присяду, многие могут сесть, включая молодежь. 130-140 кг для летней подготовки – нормальный вес.

Мы делим зал, где в одной части только работаем на силу. Перед каждым приходом в зал мы заполняем листок, я слежу за показателями, чтобы в следующий раз прибавлять по десять килограммов. Поэтому иногда вес штанги доходил до 180 кг для упражнения с приседанием. Но Михал - машина, ему многие веса по силам. Однако мы такие веса сами не будем давать, это рискованно.

- Понятно, кто самый сильный. А кто самый быстрый в «Динамо»?

- Меня сильно удивил Максим Афиногенов, когда играл за «Динамо» в прошлые годы. В его возрасте у него были потрясающие показатели как в тесте Купера, так и в упражнениях на скорость на льду.

В прошлом году тест Купера выиграл Теему Пулккинен, но он сейчас в «Локомотиве». Вторым пришел Юусо Хиетанен. Финны вообще атлетичные и дисциплинированные. Если им скажешь бежать в полную, они так и сделают.

Что касается льда, то в одном из последних матчей максимальную скорость показал Ванька Муранов – 38 км/час. Быстрее его пока у нас никто в этом сезоне не бежал.

По стартовой скорости лучший Дима Кагарлицкий из первого звена. Благодаря ему, шайба быстрее заходит в зону. По технике катания шведы очень хороши.

- Не было мысли провести тренировку на конькобежном овале?

- На овале - не планировал. Но традиционно многие клубы проводят тренировки на большом поле для бенди. Крикунов к этому относится спокойно, и в этом сезоне мы не стали ничего такого планировать.

Зато он очень поддерживает тренировки из других игровых видов – футбола, баскетбола. Это помогает ребятам развивать игровое мышление.

- Как главный тренер отзывается о вашей работе – хвалит хотя бы иногда?

- Не знаю, надо у него спрашивать, - смеется Иван. – Но похвалы от Василича дождаться трудно. Он, наоборот, любит понагнетать, даже когда вроде бы все очень неплохо. Любит всех держать в постоянном тонусе, это мобилизует и тренерский штаб, и игроков.

- Когда играете с «Амуром», сердце не разрывается?

- Не только с «Амуром». Сейчас играли с «Северсталью», я же за этот клуб много лет выступал, меня там все знают.

Приехали в Череповец, там зрители в возрасте довольно серьезно встретили: «Ах, ты Скобрев такой-растакой». – «Здрасьте. Я тоже рад вас видеть», - отвечаю.

Народ не в столице болеет совсем по-другому. В Москве больше такая театральная публика, я не имею в виду фан-сектор, там ребята поддерживают здорово. В Череповце или Хабаровске все более искренне, более эмоционально – они за своих готовы разорвать.

Что касается Хабаровска, переживаю за местный хоккей, жаль, что «Амур» несколько сезонов не может выйти в плей-офф. Когда приезжаем в Хабаровск, с родственниками встречаюсь, дедушка обязательно приходит на матчи и не только. На обед как-то к нам зашел, стал учить Вадика Шипачева, как играть в хоккей, - улыбается Иван.

«ЕРЕМЕНКО - УНИКАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

- К чему вам было сложнее всего привыкнуть в хоккее?

- Уговаривать игроков нормально делать свою работу. Мне было непонятно, почему? Я привык в своей спортивной карьере: если тебе говорят, что это надо делать, значит – надо. Это же очевидно, это дает результат.

Особенно очевидно для тех, кто прошел школу Маурицио Маркетто (итальянский тренер, у которого Скобрев тренировался несколько лет. – Прим. ред.). Там были колоссальные нагрузки, часто посещала мысль: «Что же он с нами делает, я же тут помру?» А потом с первого же сезона становишься сильнее всех на голову, понимаешь, как Маркетто был прав. А тут, когда даже виден результат, все равно каждый раз приходится уговаривать.

- Почему так?

- Не знаю, командный вид спорта. Каждый считает, что он и так перерабатывает. Но сейчас команда максимально мобилизована, и здесь надо сказать спасибо нашим лидерам, капитану Вадиму Шипачеву и ассистенту Андрею Миронову – они первые приходят в зал, своим примером показывают, как нужно работать.

- Игроки не шутят: «Что за упражнения он дает? Да, это же конькобежец!».

- Такие шутки бывают. Но я выхожу на лед, особенно с теми, кто не играл, кто травмы залечивает. И личным примером показываю: поехали в одну сторону, затем – в другую. Они видят, что я и на хоккейных коньках могу хорошо кататься.

И не только на льду показываю личным примером – кроссы с ними бегаю. Ребята все это видят, поэтому мне доверяют.

- Если на скорость с самым быстрым игроком на всю длину площадку пробежать – обгоните?

- Муранову сейчас в скорости проиграю: он молодой, взрывной. На количество кругов – пожалуйста, но зачем это нужно?

- В чем секрет долголетия вратаря Александра Еременко?

- Я за Сашей наблюдаю вблизи уже четыре года -- это уникальный человек. Он очень уравновешенный, спокойный. Безумно любит свою работу, в раздевалку приходит первым. Начинает возиться со своей амуницией – что-то подшивает, улучшает.

С точки зрения режима – настоящий профи. За Сашей приятно наблюдать, как работает. С тренерским штабом всегда на «вы». Отличный пример для наших молодых вратарей Вани Бочарова, Эмиля Гарипова.

- Вас хоккеисты по имени-отчеству называют?

- При всех, да – Иван Саныч. А так - Иваном, Ваней.

«ОВЕЧКИН - В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ»

- Как оцените физическое состояние вашего первого соперника в плей-офф «Северстали»?

- Ребята дали нам бой, с первого матча дали понять, что легкой серии не получится. Победа далась непросто. Но наши ветераны говорят: хорошо, что попался именно такой соперник, пришлось переламывать себя, а это помогает быть в тонусе.

На днях на базу приезжало руководство, поздравило с выходом в следующий этап. Отметило, что нужно быть собраннее. Потому что с «Северсталью» все-таки иногда проглядывала самоуверенность. Соперника никогда нельзя недооценивать. Это плей-офф.

- За СКА один глазом следили?

- Не одним – двумя! И не только за СКА, следили и за сериями на Востоке. У СКА очень непростая серия получилась с минским «Динамо». Можно сказать, война была. Были спорные решения судей, которые я комментировать не буду. В последнем матче «Динамо» выигрывало 3:2, и только в конце СКА удалось сравнять счет, а в овертайме из-за удаления питерцы вырвали победу. Так что там серия вполне могла затянуться.

- Руководство дало четкий приказ: обыграть СКА?

- Такого не было, но всем понятно, что СКА надо проходить. Задача одна – Кубок Гагарина, тем более, в год 75-летия общества «Динамо». Все необходимое у нас есть: коллектив собрался способный решать любые задачи.

- За НХЛ следите?

- Хай-лайты просматриваю. За кого болею? За наших ребят – за Сашу Овечкина, Женю Малкина. Ждем очередных рекордов. Вот рекорд Фила Эспозито Сашка побил. Молодец!

- А рекорд всех времен Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб в регулярных чемпионатах?

- Тут ему будет сложнее. Еще пару-тройку придется подождать. У него же еще вопрос с контрактом открыт, непонятно, когда и на сколько подпишет. В другую команду НХЛ он не пойдет, вопрос в том, что предлагает «Вашингтон». Вообще, здорово, что наши люди переписывают историю НХЛ.

- Овечкину уже 35. «Физики» ему хватит еще на два-три, а может и больше сезонов?

- Он постоянно летом приезжает к нам на сборы, и я вижу как он тренируется со своим личным тренером. Постоянно общаемся: Саша может что-то спросить, иногда я у него чем-то интересуюсь. Подсматриваем в хорошем смысле друг за другом. Могу сказать, что Саня - в полном порядке. Я до сих пор удивляюсь его катанием, скоростью, при том, что он мощный мужик. Некоторые говорят про его живот, но я ничего такого не увидел. Держит себя в хорошей форме. Никому из наших ребят в движении не уступал. Они много работали с Андрюхой Алексеевым. Поработали, Алексеев в следующей игре забил. Так что, если Саша подпишет контракт, минимум три года еще отыграет.

- Дацюк и в 42 еще играет.

- Да, но Пашка уже жалуется, говорит, что тяжеловато. Мы с ним давно знакомы - еще со времен Игр в Ванкувере.

«ВОСПОМИНАНИЯ О СОЧИ - ГРУСТНЫЕ»

- За коньками получается следить?

- Постольку-поскольку. Поздравил Сашку Румянцева, который на чемпионате мира побил рекорд России на 10 тысяч метров. Хлопнул меня. А вот на «пятерке» еще остался мой рекорд.

Вообще год для нашей сборной неплохой. Павел Кулижников в порядке, немного потерялся Дениска Юсков из-за перестроения: вроде бы хотели бегать «пятерку», потом передумали вернулись на «полторашку». Но ситуацию внутри команды я не знаю: из-за работы и пандемии просто не хватает времени приехать к ребятам в «Крылатское», пообщаться.

- Швед Нильс ван дер Пул побил мировой рекорд на «десятке». Такого на равнинных катках 14 лет не было.

- Этот швед - голландского происхождения. А голландцы - лучшие в мире в коньках. Так что здесь нечему удивляться.

- Ангелина Голикова рассказывала, как он тренируется: пробегает 10 километров, прокатывает по инерции каток - восстанавливает дыхание, а потом - еще 10 километров.

- Значит у него хорошая аэробная база. Голландцы всегда этим отличались, спасибо традициям и культуре: если мы на каток добираемся на метро и автобусах, то они - сели на велосипеды и поехали 5-10 километров, а то и больше. Я пытаюсь это привить своим детям, но не всегда получается. Ноют: ну отвезите, мне холодно.

- На днях была семилетняя годовщина Олимпиады в Сочи. Какими видятся те Игры с прошествием времени?

- Был яркий праздник. Потом кому-то понадобилось запятнать репутацию отечественного спорта. Легкоатлеты до сих пор не могут оправиться. Против меня же тоже обвинения выдвигали, вроде бы я со слов Родченкова присутствовал в каких-то списках. В каких? Претендентов на медали? Конечно, присутствовал. Я был главный претендент на медали, - смеется Иван. - Дело в другом - я не выиграл эти медали, и воспоминания о Сочи для меня в первую очередь грустные из-за этого. За неделю до соревнований устанавливаешь рекорд катка, а потом не попадаешь на подиум. Был стресс, шок. Это сыграло свою роль в том, что я так рано ушел из конькобежного спорта.

Что касается допинговой истории. Наверное, что-то было, раз нас так пристально сейчас изучают и наказывают. Очень обидно, что из-за нечестных людей, которых максимум процентов пять, страдают чистые спортсмены. Теперь мы два года не можем выступать под своим флагом и слушать на пьедестале почета гимн страны на чемпионатах мира. Такие вещи не могут не разочаровывать. Надеюсь, наши спортсмены, такие как Александр Большунов и другие, своими успехами докажут, что у нас много своих самобытных талантов, способных побеждать. Ну а новое поколение вырастет уже с другими ценностями.