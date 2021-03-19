ЦСКА и «Ак Барс» движутся навстречу друг другу в финале Кубка Гагарина

В кубковом стыке равных все решают не просто нюансы, а порой одно неловкое движение. Ну зачем на 7-й минуте Ткачев за воротами ЦСКА (!) выбивал клюшку из рук Киселевича? Конечно, хотел как лучше. Но в подобных противостояниях почти наверняка получается как всегда. После поражения в стартовой встрече настроенные изначально умереть или победить армейцы реализовали большинство за 9 секунд. Как потом выяснилось, это был мат. В два хода: Шалунов вчистую выиграл вбрасывание, а Гилмор, хорошенько прицелившись, положил снаряд в притирку со штангой.
Почему Ткачеву нельзя было удаляться? Команды уже играли четыре на четыре. А чтоб переиграть троих, достаточно обмануть одного оппонента. Что и проделал Гилмор, купив на ложное движение Ландера. Швед уехал в сторону, открыв канадцу путь к воротам. Тащи, Паскуале!
Остальное для идеально вымуштрованной команды Игоря Никитина было делом техники. Повинуясь инстинкту раненого зверя, ярославцы, разумеется, кинулись отыгрываться. И столь же естественно спустя две с половиной минуты напоролись на контратаку. Четверо волжан очутились за красной линией на половине ЦСКА, когда Шалунов в одиночестве принимал шайбу на синей линии «Локомотива». Охтамаа помешать ему уже никак не успевал. 2:0 к 9-й минуте. Финита ля комедия!
Ошарашенный Андрей Скабелка тут же потребовал тайм-аут. Но поздно кричать: «Спокойно! Не дергаться! Играть по местам!» Поезд на третий матч в Ярославль уже ушел. Если волжане в среду управились за девять финальных минут матча, то сегодня те же две шайбы москвичи забросили в аналогичный отрезок на старте поединка.
Квиты!
Весь вопрос теперь в том, есть ли у железнодорожников другой уровень. Красно-синие это мощно доказали сегодня. В войну с «Локомотивом» они вошли слишком самоуспокоенными легкой викторией над «Спартаком». Там с лихвой хватило выжидательной тактики. Красно-белые рано или поздно должны были сфальшивить, а армейцы - мгновенно наказывать. С не менее, чем ЦСКА, тренерским «Локомотивом» такие вещи не проходят. Ярославцы сами кого хочешь пересидят в окопах. Что они и продемонстрировали в первом матче.
Игорь Никитин быстро сделал выводы: соперника нужно заставлять ошибаться. Тотальное давление по всему полю и резкие заходы на ворота. Спустя 48 часов после поражения армейцы поднялись на принципиально новый уровень, к чему гости оказались совершенно не готовы. Посмотрим теперь, чем в воскресенье на своем льду ответит Скабелка.
А вот уфимский финн Томи Лямся после оплеухи в среду 1:4 и сегодня не нашел контраргументов против казанца Дмитрия Квартальнова. Хотя гости открыли счет, случилось это не благодаря их какому-то преображению, а из-за детской ошибки защитника Юдина: на чужой синей линии отдал шайбу прямо на клюшку Хохрякову, который улетел один на Билялова. Развить успех юлаевцы не сумели. На 30-й минуте Доус восстановил равновесие, а на третьей минуте овертайма Галиев, прекрасно проведший матч, доел момент на пятаке.
Бросалось в глаза, что волжане больше хотят победить, чего они в итоге и добились. Где, спрашиваете, были номинальные вожаки «СЮ» финское трио Гранлунд – Маннинен – Хартикайнен? Возможно, в Караганде. В игре по крайней мере их было мало видно. Недаром за оба матча в Казани вся легионерская рать гостей не набрала ни единого очка. Нонсенс, впрочем, привычный для скаутов башкирского клуба. С другой стороны, почему иностранцам «Трактора» можно было демонстративно забить на плей-офф? Чем варяги Лямся хуже/лучше?!