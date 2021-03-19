ЦСКА и «Ак Барс» движутся навстречу друг другу в финале Кубка Гагарина

В кубковом стыке равных все решают не просто нюансы, а порой одно неловкое движение. Ну зачем на 7-й минуте Ткачев за воротами ЦСКА (!) выбивал клюшку из рук Киселевича? Конечно, хотел как лучше. Но в подобных противостояниях почти наверняка получается как всегда. После поражения в стартовой встрече настроенные изначально умереть или победить армейцы реализовали большинство за 9 секунд. Как потом выяснилось, это был мат. В два хода: Шалунов вчистую выиграл вбрасывание, а Гилмор, хорошенько прицелившись, положил снаряд в притирку со штангой.

Почему Ткачеву нельзя было удаляться? Команды уже играли четыре на четыре. А чтоб переиграть троих, достаточно обмануть одного оппонента. Что и проделал Гилмор, купив на ложное движение Ландера. Швед уехал в сторону, открыв канадцу путь к воротам. Тащи, Паскуале!

Остальное для идеально вымуштрованной команды Игоря Никитина было делом техники. Повинуясь инстинкту раненого зверя, ярославцы, разумеется, кинулись отыгрываться. И столь же естественно спустя две с половиной минуты напоролись на контратаку. Четверо волжан очутились за красной линией на половине ЦСКА, когда Шалунов в одиночестве принимал шайбу на синей линии «Локомотива». Охтамаа помешать ему уже никак не успевал. 2:0 к 9-й минуте. Финита ля комедия!

Ошарашенный Андрей Скабелка тут же потребовал тайм-аут. Но поздно кричать: «Спокойно! Не дергаться! Играть по местам!» Поезд на третий матч в Ярославль уже ушел. Если волжане в среду управились за девять финальных минут матча, то сегодня те же две шайбы москвичи забросили в аналогичный отрезок на старте поединка.

Квиты!