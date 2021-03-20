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Германия - Вторая Бундеслига 15:00 Гамбург 0 Хайденхайм 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 4.00
Германия - Вторая Бундеслига 15:00 Эрцгебирге 0 Зандхаузен 0
Франция - Лига 1 15:00 Метц 0 Ренн 0
Германия - Вторая Бундеслига 15:00 Айнтрахт Б 0 Дармштадт 98 0 П1 3.30 Х 3.10 П2 2.37
Турция - Суперлига 15:15 Бешикташ 0 Дарушшафака 0
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Англия - Чемпионшип 15:30 Брентфорд 0 Ноттингем Форе 0 П1 1.62 Х 3.80 П2 6.40
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Овечкин забивает, как Мюллер, потому что прислушался к «Советскому спорту»
20 марта 13:30
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Овечкин забивает, как Мюллер, потому что прислушался к «Советскому спорту»

Капитан «Вашингтона» забил оба гола хозяев в матче с «Рейнджерс» и перевернул счет с 0:1 на 2:1. Как говорят в подобных случаях, хороший пас никогда не пропадает.

После очередного сухого матча Великой восьмерки, когда «столичные» одолели 10 марта в овертайме «Нью-Джерси» - 5:4, из-под моего пера вышла добрая напутственная заметка «Не пора ли Овечкину включить Герда Мюллера?!» Действительно, как было не заволноваться, если перед началом сезона мы нацеливались с Александром на 750 карьерных голов, а он на тот день насобирал лишь 714, забросив жалкие восемь шайб в 21 матче.

«Вашингтон» - не КХЛ. Там пожелания-пасы «Советского спорта» не просто досконально изучают, а принимают к неукоснительному исполнению. Сколько я не умалял КХЛ, чтобы пробить телевизионную блокаду, перенести в эту субботу и воскресенье матчи второго раунда Кубка Гагарина на 15:00 или 12:00 по местному времени (в Уфе завтра это будет 10:00 по Москве), все без толку. Ну да, НХЛ, где ради удобства европейских фанатов в выходные начинают в полдень, нам не указ. Так что, друзья мои, лыжные палки и винтовки вам в руки! Забудьте о родном хоккее на «Матч ТВ» до понедельника.

В «Кэпиталз» давно знают - старейшая спортивная газета России дурного не посоветует. Стоило выйти тому пронзительному опусу, как Овечкин стал исправно забивать в каждом туре – шесть шайб в пяти матчах. Уже и Фил Эспозито позади, и до Марселя Дионна какие-то 11 шайб остались. А всего и потребовалось-то - включить Герда Мюллера. То есть к каждому выгодному эпизоду относиться как к последнему. Полностью вкладываться в момент – в бросок, в добивание, в подправление. Забыть, что в этот день у тебя может быть второй шанс. Стандартные, в общем-то, вещи, но иногда о них полезно напоминать даже выдающимся бомбардирам.

Сегодня Ови буквально исполнил на льду немецкого футбольного короля вратарской площадки. Если кто не видел кумира советских мальчишек начала 70-х годов, именно так Мюллер затолкал за ленточку почти все свои 68 мячей в 62 играх за сборную ФРГ. Все до неприличия просто: прибежал к воротам, поставил корпус, подкараулил отскок, обработал или с ходу вонзил в сетку. И делов-то! Но самое важное – это и есть печать мастера! - ты должен использовать каждый подобный шанс. Ну или хотя бы четыре из пяти. Что сегодня и произошло в столице США.

К концу третьего периода хозяева горели, казалось бы, безнадежно: к 54-й минуте 0:1 и ни одного броска Овечкина в створ. Вот тут-то Александр вспомнил о дружеском напутствии «Советского спорта» и покатил на пятак Георгиева. По-хозяйски устроился там, оттеснив защитника Фокса. Дождался отскока шайбы от Кузнецова после прострела Шульца и с метра сравнял счет.

Спустя три минуты с небольшим похожая ситуация. Только теперь Ови смял на пятаке «Рейнджерс» защитника Линдгрена и… своего нападающего Хэтэуэя: не мешайся, дескать, под ногами, я сам разберусь. И разобрался! На сей раз слева зарядил Карлсон. Георгиев отразил прямо на Овечкина. Тот одним движением левого конька остановил шайбу, а другим – с неудобной стороны с линии вратарской повторно поразил цель. 2:1!

Старина Мюллер может быть доволен: два броска за матч – два гола. 719-й и 720-й за карьеру, а в этом чемпионате – 13-й и 14-й. Москвич снова в гонке стрелков: берегитесь, Мэттьюз (21 шайба) и Макдэвид (20)! Мы еще повоюем за десятый «Морис Ришар Трофи»!

- Иногда приходится забивать вот такие трудовые голы, - словно извиняется Овечкин. - Их суть не меняется от того, откуда они забиты: с моей пристрелянной позиции из левого круга или откуда-то еще. Это были важные голы, я на них согласен.

А мы-то как с Гердом Мюллером согласны, Александр! Надеемся, вы ощутили вкус таких вот пролетарских шайб, которыми прославился Борис Михайлов. Так пользуйтесь новым оружием! С вашими габаритами и проворством вам на пятаке никто не страшен! Чем Овечкин будет разнообразнее, тем труднее ему будет противостоять.

источник: «Советский спорт»
источник: ХК «Вашингтон Кэпиталс»
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Александр Овечкин № 6 в списке лучших бомбардиров НХЛ

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