Армия Брагина перегруппировала силы и победила. СКА сравнял счет в серии с «Динамо»

После поражения в первом матче серии (1:4) Армия Питера основательно перетряхнула ряды, заменив пятерых игроков. И не только. В молодежную команду «СКА-Варяги» был сослан один из ассистентов Валерия Брагина Владимир Филатов, его на лавке заменил Евгений Бабинцев.
Но главное – в запас отправили Антона Бурдасова с его «пушкой», но вернули Владимира Ткачева – главного бомбардира команды в регулярном чемпионате. Брагин восстановил связку Ткачев – Евгений Кетов, зажигавшую в серии с Минском. Забегая вперед, скажем: сегодня этот тандем конструктивными действиями не запомнился.
В третьем периоде Ткачев едва не привез гол в свои ворота. Форвард-технарь поскользнулся и упал в динамовской зоне, шайбу подобрал Дмитрий Яшкин и фетисовским пасом вывел на рандеву с Магнусом Хелльбергом своего капитана Вадима Шипачева. Шведский воротчик выиграл ближний бой у главного бомбардира регулярки. Вдогонку Кетов решил расколоть Русского Кросби, но тот увернулся от силового приема, оба упали, со льда поднялся только динамовец, питерского капитана увели в раздевалку под руки, да еще выписали ему малый штраф за удар коленом. Пока непонятно, насколько серьезное повреждение бедра получил 40-й номер СКА.
Появление в воротах Хелльберга напрашивалось, Самонов не выручил в стартовой игре. Однако швед автоматически съел одну легионерскую вакансию. Пришлось отцепить его быстроного соотечественника Мальте Стремвалля. С его-то пушкой, под стать бурдасовкой.
Бело-голубые потеряли бойца вынужденно – Дмитрию Кагарлицккому наложили швы на рассеченный подбородок, его решили приберечь для решающих матчей. В первое звено к Шипачеву и Яшкину поднялся Дмитрий Тарасова, во второе – Владимир Брюквин, а в четвертом появился Андрей Алексеев.
Состоялась еще одна замена. Мы уже рассказали, что 31-й номер армейцев переместился на лавку, уступив пост номер один шведу. Но на лед вышел другой 31-й номер – рефери Евгений Ромасько. Именно его работа в связке с Алексеем Раводиным вызвала негодование-возмущение белорусской стороны в серии с минским «Динамо». Но теперь к судейству не может быть маломальских претензий. Отработали арбитры четко, выдержав принятую со стартового вбрасывания линию – не гнали за мелкие фолы, фиксируя явные нарушения правил. Поэтому малых штрафов выписали всего пять на двоих – три хозяевам, два гостям.
Обилием голевых моментов соперники не побаловали. Запомнилось соло Марченко в первом периоде, каскадом финтов продравшегося к воротам, но слишком сблизившегося с голкипером Иваном Бочаровым. Не менее эффектно вырулил от борта на пятачок динамовец Оскар Линдберг, но выручил Хелльберг.
Во второй 20-минутке включил ноги Андрей Кузьменко, на скрещивании объехал защитника Андрея Миронова, но с его броском низом справился Бочаров. Как и с кистевым Василия Подколзина со средней дистанции.
Кстати, Брагин еще в третьем периоде первого матча вновь объединил Подколзина, Марченко и Ивана Морзова в одном звене и сегодня сохранил эту «химию».
Болельщики уже готовились к затяжному овертайму, как за чужими воротами сфолил Яшкин, неосторожно сунув клюшку в коньки Лукасу Бенгтссону.
На большинство Брагин не выпустил Ткачева, с молодежной тройкой вышел канадский форвард Линден Вей. С его щелчком Бочаров справился, но не смог выручить после повторного добивания Марченко.
Финального штурма у бело-голубых не получилось.
- Работали, бились, правильно сыграли тактически и победили, - резюмировал после сирены Брагин, который по ходу матча то и дело качал головой.
СТАТИСТИКА
КХЛ
Запад
1/2 финала
2-й матч
СКА – Динамо Москва – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Гол: 1:0 - К. Марченко (Вей, Ожиганов), 57:42 (5x4).
Счет в серии: 1-1.