Армия Брагина перегруппировала силы и победила. СКА сравнял счет в серии с «Динамо»

После поражения в первом матче серии (1:4) Армия Питера основательно перетряхнула ряды, заменив пятерых игроков. И не только. В молодежную команду «СКА-Варяги» был сослан один из ассистентов Валерия Брагина Владимир Филатов, его на лавке заменил Евгений Бабинцев.

Но главное – в запас отправили Антона Бурдасова с его «пушкой», но вернули Владимира Ткачева – главного бомбардира команды в регулярном чемпионате. Брагин восстановил связку Ткачев – Евгений Кетов, зажигавшую в серии с Минском. Забегая вперед, скажем: сегодня этот тандем конструктивными действиями не запомнился.

В третьем периоде Ткачев едва не привез гол в свои ворота. Форвард-технарь поскользнулся и упал в динамовской зоне, шайбу подобрал Дмитрий Яшкин и фетисовским пасом вывел на рандеву с Магнусом Хелльбергом своего капитана Вадима Шипачева. Шведский воротчик выиграл ближний бой у главного бомбардира регулярки. Вдогонку Кетов решил расколоть Русского Кросби, но тот увернулся от силового приема, оба упали, со льда поднялся только динамовец, питерского капитана увели в раздевалку под руки, да еще выписали ему малый штраф за удар коленом. Пока непонятно, насколько серьезное повреждение бедра получил 40-й номер СКА.

Появление в воротах Хелльберга напрашивалось, Самонов не выручил в стартовой игре. Однако швед автоматически съел одну легионерскую вакансию. Пришлось отцепить его быстроного соотечественника Мальте Стремвалля. С его-то пушкой, под стать бурдасовкой.

Бело-голубые потеряли бойца вынужденно – Дмитрию Кагарлицккому наложили швы на рассеченный подбородок, его решили приберечь для решающих матчей. В первое звено к Шипачеву и Яшкину поднялся Дмитрий Тарасова, во второе – Владимир Брюквин, а в четвертом появился Андрей Алексеев.