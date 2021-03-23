В это невозможно поверить, но сегодня «Локомотив» деклассировал ЦСКА

Я же вам говорил, что нынешняя НХЛ в сравнении с Кубком Гагарина отдыхает. Стоит Овечкину и Капризову взять отгулы, а Малкину – больничный, и о распиаренной заокеанской лиге сказать ровным счетом нечего. Ну не описывать же, как Панарин, расхаживая пешком по площадке, организуют последними передачами три шайбы «Рейнджерс» в ворота давно завершившего регулярный чемпионата «Баффало», который потерпел сегодня 14-е поражение кряду – 3:5?!

Зато в КХЛ что ни кубковый матч, то нерв. Интрига. Зрелище. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Вчера - в Магнитогорске и Москве, сегодня - в Уфе и Ярославле.

Любуюсь «Локомотивом». Равно как «Ак Барсом». Да и ЦСКА в овертайме предыдущей встречи. Но «Локо» особо цепляет, потому что с каждым матчем учится и матереет буквально на глазах. В нынешнем сезоне ЦСКА провел 68 матчей. Только в трех армейцы не сумели распечатать ворота. Где эта неприступная крепость? Правильно! В старинном городе на Волге: 14 января и 23 марта 0:3 в Ярославле, 17 марта 0:2 в Москве. Три сухие виктории железнодорожников над действующими чемпионами случайными не могут быть по определению.

Что самое поразительное: сегодня у москвичей и шансов то особых не было. Ведь, если разобраться, сами они ничего не создали! Единственный реальный момент распечатать Паскуале гостям подарили сами ярославцы, когда во втором периоде Черепанов и Осипов на своей синей линии вдруг рухнули на лед, и Телегин выкатил на одинокого канадца. Тот, впрочем, нападающего попросту скушал.

«Локомотив» доминировал весь матч. Еще в стартовой трети имел две прекрасные возможности открыть счет, когда Ткачев угодил в перекладину, а Красковский, находясь перед открытым углом, не замкнул передачу. Во втором периоде хозяева попросту укатали маститых оппонентов: преимущество по броскам в этом отрезке подавляющее – 15 против четырех! А законы диалектики имеют такую же непреодолимую силу, как постулаты физики. К 36-й минуте, количество, как и положено, перешло в качество: в течение 69 секунд в ворота Юханссона влетели две шайбы-двойняшки. Щелчок издали, отскок, добивание. В обоих случаях Ильенко и Пулккинен почему-то оказались в гордом одиночестве. Лучшая иллюстрация изречения «Укатали сивку крутые горки».