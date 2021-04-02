Три безответные пробоины от Армии Москвы. ЦСКА выиграл у СКА первый матч

Дежавю. Или где мы это уже видели? Я вспомнил: в первом матче серии СКА – «Динамо» (Москва), начинавшейся в Санкт-Петербурге. Гости забили три шайбы и обеспечили себе победу. Хозяева, правда, реализовали большинство, перекинув мостик на вторую игру. Но потом получили четвертую шайбу в пустые ворота.

А сегодня москвичи еще до первого перерыва дважды уязвили гренадера Хелльберга, названного лигой лучшим вратарем второго раунда плей-офф. Второй период начал голкипер сборной Самонов. В СКА не учли, что шведский воротчик за три сезона в КХЛ ни разу не побеждал ЦСКА. Он, кстати, играл и в первом матче полуфинала-2019 и пропустил шайбу от ветерана Попова с острого угла. Питерцы тогда начали куда бодрее, чем хозяева, но уступили 1:2 (победу москвичам принес Григоренко, которого пора возвращать из «Колорадо» в родной клуб).

Нет, Хелльберга в пропущенных шайбах язык не поворачивается винить. Винить можно клюшку защитника Бенгтссона, сломавшуюся на последних секундах питерского большинства на синей линии хозяев. Армейцы в три хода доставили ее в сетку. Телегин оставалось замкнуть штангу.

Да и Слепышев с его-то бросищем забивал с близкого расстояния. Тем не менее шведа отправили на лавку.

Его сменщик сухим со льда не ушел. Его заставил капитулировать Шалунов, которого чудо-пасом из-за ворот нашел на пятачке Окулов – лучший нападающий второго круга.