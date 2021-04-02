Три безответные пробоины от Армии Москвы. ЦСКА выиграл у СКА первый матч

Дежавю. Или где мы это уже видели? Я вспомнил: в первом матче серии СКА – «Динамо» (Москва), начинавшейся в Санкт-Петербурге. Гости забили три шайбы и обеспечили себе победу. Хозяева, правда, реализовали большинство, перекинув мостик на вторую игру. Но потом получили четвертую шайбу в пустые ворота.
А сегодня москвичи еще до первого перерыва дважды уязвили гренадера Хелльберга, названного лигой лучшим вратарем второго раунда плей-офф. Второй период начал голкипер сборной Самонов. В СКА не учли, что шведский воротчик за три сезона в КХЛ ни разу не побеждал ЦСКА. Он, кстати, играл и в первом матче полуфинала-2019 и пропустил шайбу от ветерана Попова с острого угла. Питерцы тогда начали куда бодрее, чем хозяева, но уступили 1:2 (победу москвичам принес Григоренко, которого пора возвращать из «Колорадо» в родной клуб).
Нет, Хелльберга в пропущенных шайбах язык не поворачивается винить. Винить можно клюшку защитника Бенгтссона, сломавшуюся на последних секундах питерского большинства на синей линии хозяев. Армейцы в три хода доставили ее в сетку. Телегин оставалось замкнуть штангу.
Да и Слепышев с его-то бросищем забивал с близкого расстояния. Тем не менее шведа отправили на лавку.
Его сменщик сухим со льда не ушел. Его заставил капитулировать Шалунов, которого чудо-пасом из-за ворот нашел на пятачке Окулов – лучший нападающий второго круга.
Наставник гостей Брагин старался растормошить своих подопечных, в телевизионный эфир прорвался его маток, с помощью которого он старался мотивировать команду на камбэк. Брагин тасовал звенья. В третьем периоде на передний план вышли «узкие специалисты»-силовики Тимкин и Каменев. Первый из них, кА свидетельствует история, считается злым гением ЦСКА – забивал армейцам важные голы за «Витязь» и «Магнитку», причем в финале седьмого матча финала-2016.
Но драк с Киселевичем и Гилмором толком не получилось, гости еще и в меньшинстве остались. И лишь чудом не получили четвертую шайбу в свои ворота.
За 9 минут до конца третьего периода хозяева нарушили численный состав, и Брагин снял вратаря. Однако розыгрыш лишнего хлопот голкиперу Юханссону не доставил.
Поражение 0:3, конечно, неприятно. Но мы знаем, как СКА умеет делать выводы из неудач. Во второй игре серии с московским «Динамо» питерцы поменяли схему игры и перетерпели соперника – единственный гол тогда забил Марченко, которого сегодня вытеснил из состава капитан команды Кетов.
Думается, второй матч, который начнется в воскресенье в 17.00, начнет Самонов, в запас разденут Аскарова, тогда появится возможность усилить атаку легионером Стремваллем. Штаб СКА вправе рассчитывать на его скорость и кистевой бросок.
А вот вернет ли наставник хозяев Игорь Никитин шведа Кемпе, которого сегодня заменил канадский нападающий Лапсик, неизвестно.
СТАТИСТИКА
ЦСКА – СКА – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).
Голы: Телегин, Слепышев, Шалунов
Счет в серии: 1-0