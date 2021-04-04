Брагин подавился «пельменем». Точный бросок Шалунова принес ЦСКА победу над СКА

Исход второго матча в финале Западной конференции решил гол Максима Шалунова в начале второго периода. Вторая шайба влетела в пустые ворота.

Кому была адресована гневная тирада главного тренера СКА Валерия Брагина, прорвавшаяся в эфир в середине второго периода стартового матча серии (3:0)? Остается только догадываться. На сегодняшнюю игру не разделся форвард Кузьменко, для которого «ЦСКА Арена» фартовая – на этом льду он не только выиграл в форме сборной Кубок Первого канала, но и был признан лучшим нападающим турнира. Его заменил технарь Марченко, к которому у штаба питерцев имелись претензии.

Появление быстрого и бросающего шведа Стремвалля «Советский спорт» предсказал еще по горячим следам первой встречи. Жертвой ротации оказался капитан команды Кетов. Литера «С» переместилась на свитер Бурдасова.

Защитника-ветерана Белова заменил Дыбленко – но это мелочи.

Вратарь Самонов удачно вошел в игру по ходу матча в пятницу, выручив после бросков в упор Слепышева. И сегодня кандидат в сборную (кстати, тоже победитель декабрьского этапа Евротура и лучший голкипер турнира) совершил несколько запоминающихся сэйвов – среагировав на броски Локтионова, Лайпсика, Мамина. Но голкипера поставил в тупик рикошет от клюшки защитника Хафизуллина. Когда Шалунов расчехляет клюшку, вратари напрягаются. Но в начале второго периода главный снайпер ЦСКА атаковал с приличного расстояния, с кистей. Самонов выкатился из рамки, сокращая угол обстрела. Но Хафизуллин зачем-то сунул клюшку. Шайба рикошетом от нее изменила траекторию – полетела, вращаясь в воздухе. Этим «пельменем» и подавился голкипер.