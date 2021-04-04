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Брагин подавился «пельменем». Точный бросок Шалунова принес ЦСКА победу над СКА
04 апреля 20:05
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

Брагин подавился «пельменем». Точный бросок Шалунова принес ЦСКА победу над СКА

Питерская атака так и не создала стопроцентных голевых моментов и не преуспела в большинстве.

Исход второго матча в финале Западной конференции решил гол Максима Шалунова в начале второго периода. Вторая шайба влетела в пустые ворота.

Кому была адресована гневная тирада главного тренера СКА Валерия Брагина, прорвавшаяся в эфир в середине второго периода стартового матча серии (3:0)? Остается только догадываться. На сегодняшнюю игру не разделся форвард Кузьменко, для которого «ЦСКА Арена» фартовая – на этом льду он не только выиграл в форме сборной Кубок Первого канала, но и был признан лучшим нападающим турнира. Его заменил технарь Марченко, к которому у штаба питерцев имелись претензии.

Появление быстрого и бросающего шведа Стремвалля «Советский спорт» предсказал еще по горячим следам первой встречи. Жертвой ротации оказался капитан команды Кетов. Литера «С» переместилась на свитер Бурдасова.

Защитника-ветерана Белова заменил Дыбленко – но это мелочи.

Вратарь Самонов удачно вошел в игру по ходу матча в пятницу, выручив после бросков в упор Слепышева. И сегодня кандидат в сборную (кстати, тоже победитель декабрьского этапа Евротура и лучший голкипер турнира) совершил несколько запоминающихся сэйвов – среагировав на броски Локтионова, Лайпсика, Мамина. Но голкипера поставил в тупик рикошет от клюшки защитника Хафизуллина. Когда Шалунов расчехляет клюшку, вратари напрягаются. Но в начале второго периода главный снайпер ЦСКА атаковал с приличного расстояния, с кистей. Самонов выкатился из рамки, сокращая угол обстрела. Но Хафизуллин зачем-то сунул клюшку. Шайба рикошетом от нее изменила траекторию – полетела, вращаясь в воздухе. Этим «пельменем» и подавился голкипер.

Гол деморализовал гостей. В себя они пришли после глупейшего удаления в зоне атаки форварда хозяев Светлакова.

Но спецбригады гостей не сумели подобрать ключи к воротам Ларса. Единственный шанс команды Брагина – большинство. Судьи Сидоренко и Ромасько четырежды отправляли москвичей в штрафной бокс, а гостей – лишь единожды. У владений Юханссона поднималась температура, но не до критический отметки.

За несколько секунд до сирены Окулов закинул шайбу в пустую сетку. Гости превзошли хозяев по всем показателям: 24-27 (броски), 24-27 (вбрасывания), 2-13 («хиты»), 8.33-16.49 (время в атаке). Только в блокшотах москвичи преуспели: 19-11.

Две домашние победы вовсе не гарантирует общего успеха. Два года назад в финале конференции армейцы сохраняли преимущество своего льда, не допуская поражений в родных стенах. А тогда ЦСКА были сильнее, чем нынешний. Так что ждем продолжения серила в Санкт-Петербурге.

СТАТИСТИКА

ЦСКА – СКА 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Голы: Шалунов, Окулов.

Счет в серии: 2-0 (3:0, 2:0, 6 апреля, 8, 10*, 12*, 14*)

*Если потребуется.

источник: «Советский спорт»
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