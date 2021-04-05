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«Ак Барс» ГОТОВ? Защитник Готовец принес «Авангарду» победу во втором матче серии
05 апреля 22:26
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК "Авангард" / Кирилл Готовец

«Ак Барс» ГОТОВ? Защитник Готовец принес «Авангарду» победу во втором матче серии

Омичи выиграли и второй матч в Казани. Сохранив ворота в неприкосновенности (0:2). Это шестая кубковая победа подряд «Авангарда» над «Ак Барсом» с учетом плей-офф-2019 .

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Повреждение капитана «Авангарда» Алексея Емелина, полученное в третьем периоде первого матча, не позволило ему выйти на лед.

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Новый капитан сыграл неброско, но дисциплинированно. В субботу ему выписали малый штраф за его фирменную блокировку в центре площадки, хотя особого криминала в его действиях лично я не заметил.

Героем сегодняшнего матча стал вратарь гостей Шимон Грубец, отразивший все 29 бросков, и защитник Кирилл Готовец. Белорус, как и в субботу, открыл счет. Только теперь его гол оказался победным. Готовец откликнулся на чудо-передачу поперек площадки Корбэна Найта и сочным уантаймером вколотил шайбу в ближнюю девятку.

Накануне серии мы, оценивая силы соперников, отмечали, что «Авангард» располагает пятью сильными защитниками. Ахиллесовой пятой в обороне называли как раз Готовца. Он же посрамил скептиков.

Хозяевам не помог вернувшийся на лед после лечения Стефан Да Коста. Француз шесть раз попал в створ ворот, но все тщетно.

Продолжает разочаровывать его партнер по звену Найджел Доус, на которого успели повесить ярлык «некубковый». В первом периоде супербомбардир ухитрился промахнуться по пустым воротам, когда его команда разыгрывала лишнего (штраф отбывал Алексей Береглазов).

Повеселил защитник Максим Гончаров, заменивший Емелина. В конце стартовой 2-минутки он полетел раскалывать Виктора Тихонова, тот увернулся, и «ястреб» нырнул на свою лавку. С улыбкой!

- Одни прострелы, нет бросков! – кричал на лавке Квартальнов и прикладывался к бутылочке с минералкой.

Лайнсмен Александр Захаренков свистнул сомнительный офсайд: показалось, защитник гостей Вилле Покка не позволил шайбе покинуть зону хозяев. В спорной ситуации игру не останавливают, а в случае гола идут в «кино». Боб Хартли сильно рассердился.

На момент Никиты Комарова «барсы» ответили упущенными шансами Тихонова и Артема Лукоянова.

Фатальным для хозяев стало удаление молодого защитника Даниила Журавлева, уронившего Павла Дедунова на глазах чешского рефери Мартина Фране. Спецбригада конвертировала большинство в гол через полминуты: Оливер Каски бросил от синей линии, Клим Костин с ближнего пятачка подправил шайбу в ворота. Классика!

За полторы минуты до сирены Костин поставил под угрозу «сухарь» Грубеца, выбросив шайбу на трибуны. Сняв вратаря, хозяева не сподобились даже на гол престижа, который мог бы послужить мостиком к третьему матчу.

После сирены довольный Хартли посвятил победу своему капитану.

А Квартальнову придется поломать голову над феноменом Грубеца. Поэтому не утратил актуальности вопрос: не пора ли вспомнить о кадровом капитане Данисе Зарипове? Его можно использовать в олимпийском режиме Сергея Мозякина: заявить 13-м нападающим, выпускать через смену и на большинство. Без хитрого и титулованного татарина победы над «Авангардом» не видать.

КХЛ. Кубок Гагарина

Восточная конференция. Полуфинал. Второй матч

«Ак Барс» – «Авангард» – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы:

0:1 – 31 Готовец (Найт, Толчинский)

0:2 – 52 Костин (Каски, Буше)

Счет в серии: 0-2

источник: «Советский спорт»
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