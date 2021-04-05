«Ак Барс» ГОТОВ? Защитник Готовец принес «Авангарду» победу во втором матче серии

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Повреждение капитана «Авангарда» Алексея Емелина, полученное в третьем периоде первого матча, не позволило ему выйти на лед.

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Новый капитан сыграл неброско, но дисциплинированно. В субботу ему выписали малый штраф за его фирменную блокировку в центре площадки, хотя особого криминала в его действиях лично я не заметил.

Героем сегодняшнего матча стал вратарь гостей Шимон Грубец, отразивший все 29 бросков, и защитник Кирилл Готовец. Белорус, как и в субботу, открыл счет. Только теперь его гол оказался победным. Готовец откликнулся на чудо-передачу поперек площадки Корбэна Найта и сочным уантаймером вколотил шайбу в ближнюю девятку.

Накануне серии мы, оценивая силы соперников, отмечали, что «Авангард» располагает пятью сильными защитниками. Ахиллесовой пятой в обороне называли как раз Готовца. Он же посрамил скептиков.