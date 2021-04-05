«Ак Барс» ГОТОВ? Защитник Готовец принес «Авангарду» победу во втором матче серии

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Повреждение капитана «Авангарда» Алексея Емелина, полученное в третьем периоде первого матча, не позволило ему выйти на лед.
Литеру «С» примерил Илья Ковальчук. Впервые в сезоне!
Новый капитан сыграл неброско, но дисциплинированно. В субботу ему выписали малый штраф за его фирменную блокировку в центре площадки, хотя особого криминала в его действиях лично я не заметил.
Героем сегодняшнего матча стал вратарь гостей Шимон Грубец, отразивший все 29 бросков, и защитник Кирилл Готовец. Белорус, как и в субботу, открыл счет. Только теперь его гол оказался победным. Готовец откликнулся на чудо-передачу поперек площадки Корбэна Найта и сочным уантаймером вколотил шайбу в ближнюю девятку.
Накануне серии мы, оценивая силы соперников, отмечали, что «Авангард» располагает пятью сильными защитниками. Ахиллесовой пятой в обороне называли как раз Готовца. Он же посрамил скептиков.
Хозяевам не помог вернувшийся на лед после лечения Стефан Да Коста. Француз шесть раз попал в створ ворот, но все тщетно.
Продолжает разочаровывать его партнер по звену Найджел Доус, на которого успели повесить ярлык «некубковый». В первом периоде супербомбардир ухитрился промахнуться по пустым воротам, когда его команда разыгрывала лишнего (штраф отбывал Алексей Береглазов).
Повеселил защитник Максим Гончаров, заменивший Емелина. В конце стартовой 2-минутки он полетел раскалывать Виктора Тихонова, тот увернулся, и «ястреб» нырнул на свою лавку. С улыбкой!
- Одни прострелы, нет бросков! – кричал на лавке Квартальнов и прикладывался к бутылочке с минералкой.
Лайнсмен Александр Захаренков свистнул сомнительный офсайд: показалось, защитник гостей Вилле Покка не позволил шайбе покинуть зону хозяев. В спорной ситуации игру не останавливают, а в случае гола идут в «кино». Боб Хартли сильно рассердился.
На момент Никиты Комарова «барсы» ответили упущенными шансами Тихонова и Артема Лукоянова.
Фатальным для хозяев стало удаление молодого защитника Даниила Журавлева, уронившего Павла Дедунова на глазах чешского рефери Мартина Фране. Спецбригада конвертировала большинство в гол через полминуты: Оливер Каски бросил от синей линии, Клим Костин с ближнего пятачка подправил шайбу в ворота. Классика!
За полторы минуты до сирены Костин поставил под угрозу «сухарь» Грубеца, выбросив шайбу на трибуны. Сняв вратаря, хозяева не сподобились даже на гол престижа, который мог бы послужить мостиком к третьему матчу.
После сирены довольный Хартли посвятил победу своему капитану.
А Квартальнову придется поломать голову над феноменом Грубеца. Поэтому не утратил актуальности вопрос: не пора ли вспомнить о кадровом капитане Данисе Зарипове? Его можно использовать в олимпийском режиме Сергея Мозякина: заявить 13-м нападающим, выпускать через смену и на большинство. Без хитрого и титулованного татарина победы над «Авангардом» не видать.
КХЛ. Кубок Гагарина
Восточная конференция. Полуфинал. Второй матч
«Ак Барс» – «Авангард» – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
0:1 – 31 Готовец (Найт, Толчинский)
0:2 – 52 Костин (Каски, Буше)
Счет в серии: 0-2