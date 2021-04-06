«Со мной еще мальчик, ассистент». «Динамо» не стоило молчать про Знарка

Московскому «Динамо» в такой ситуации не следовало молчать. С вечера понедельника Олега Знарка СМИ пристроили в клуб новым главным тренером. Мол, обо всем договорились, во вторник 6 апреля едет в офис подписывать контракт. Настало утро, сводки с хоккейных трансферных фронтов принесли весточку, что все – вернулся, родимый Олег Валерьевич, творец двух последних динамовских чемпионств 2012-го и 2013-го в бело-голубую команду. Даже срок соглашения назвали «1+1».

Из «Динамо» никто ничего не опровергал. Сам Знарок, понятное дело, молчал. Когда он вообще много говорил то. Была бы его воля, кажется, запретил бы журналистов и зрителей, если бы на сумме контракта это никак не отражалось. Но приходится иногда выдавливать на публике что-то для приличия. Удивительно, как дочь Алиса выбрала себе вторую половинку - полную противоположность отца. Артемий Панарин – сама открытость и обаяние. Болтает, правда, многовато, оттого случается неприятности. Был бы как тесть - ничего подобного не происходило.

Но мы немного отвлеклись от сути проблемы. Так вот, спустя несколько часов после «назначения» Знарка в «Динамо» пошли другие новости. Якобы в последний момент сделка сорвалась. Причиной называют разногласия по фигуре ассистента. Олег Валерьевич много лет работает с Харийсом Витолиньшем. У них тандем, как у Быкова и Захаркина. Что любопытно, Игорь Владимирович без Вячеслава Аркадьевича работать может, а Быков без друга-помощника - никак. Судя по всему, в связке Знарок – Витолиньш Быковым является первый. По информации источника, именно отказ клуба брать Харийса сорвал возвращение олимпийских чемпионов.

Всем известно, что парочка, выигравшая также Кубок со СКА, стоит дорого. Быков с Захаркиным когда-то на двоих «весили» четыре с лишним миллиона в валюте. По этой причине не один вариант сорвался у Вячеслава Аркадьевича в плане получения места работы. Такая же непростая ситуация с дуэтом бывших спартаковских тренеров. Знарок был в лиге самым высокооплачиваемым тренером в этом сезоне, получал, поговаривают 85 миллионов рублей. Харийс тоже недешевый, в ином клубе столько главному не дают.

В хоккейном мире все это прекрасно знают. Тем более в «Динамо», где тренеры проработали несколько лет в недалекие времена. Как можно себе представить, что динамовским менеджерам пришла в голову мысль спросить Знарка о помощнике, когда перед ним на столе лежал текст договора?