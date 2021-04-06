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Армия Брагина на краю пропасти. Ей срочно требуется «сбитый летчик»
06 апреля 22:34
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК СКА

Армия Брагина на краю пропасти. Ей срочно требуется «сбитый летчик»

Хозяева открывают счет и проигрывают 2:5. С треском провалив второй период. Гости дважды преуспели в большинстве, чего не скажешь о спецбригадах питерцев.

Хозяева раздели в запас вратаря Хелльберга, который вытеснил из состава незаменимого до сегодняшнего вечера защитника Бенгтссона. Именно с его сломанной клюшки все в армейской серии пошло наперекосяк для команды Валерия Брагина.

Шведский гулливер не зря надел форму. Его час пробил в середине второго периода, когда в ворота Самонова одна за другой влетели три шайбы. Вряд ли кандидата в сборную России стоит обвинять: Слепышев замкнул штангу, реализовав численное преимущество, Гилмор воспользовался трафиком на пятачке, а Шалунов с энной попытки расстрелял рамку из своего «офиса» (тоже в большинстве).

Хелльберг, как и Самонов в матче №1, начал с сэйва после броска в упор вышедшего один на один Слепышева. Да и вообще швед ушел со льда сухим – четвертая и пятая шайба влетели в пустые ворота.

Пропустив трижды, хозяева столько же раз получили шанс в большинстве в оставшееся до сирены на перерыв время. Решил пошалить Слепышев и схватил два удаления подряд (а всего три за матч). Но хозяева так и не сумели подобрать ключи к обороне москвичей во главе с вратарем Юханссоном.

А начиналась встреча для невских армейцев радужно. Уже на второй минуте злой гений ЦСКА Тимкин с пятачка отправил шайбу в сетку после передачи из-за ворот Каменева. Их «линия» со Швецом-Роговым отличалась активностью и подчас запирала в зоне звено Шалунова. После первого периода казалось, хозяева могут зацепить победу. Но их сгубили глупые удаления и другие мелкие нюансы.

В третьей 20-минутке гости сушили игру. Мало что позволяя хозяевам у ворот Ларса. Надежда забрезжила, когда в концовке настойчивость на ближнем пятачке выказал Ожиганов. Защитник, игравший в форме ЦСКА в финале-2016, ринулся в горячую точку площадки и доел момент, рожденный в отчаянном прорыве по правому флангу Галимовым.

За 2.24 до сирены Брагин снял вратаря и 2:3 превратились в 2:5.

СКА дважды горел 0-3 в финале Западной конференции. В 2015-м питерцы под руководством Вячеслава Быкова совершили рекордный в истории КХЛ камбэк. А помогли им расчехливший клюшку Илья Ковальчук и… Александр Кержаков. Рассказывали, легенда «Зенита» в свободный от игр день пригласил лидера ЦСКА Александра Радулова на вечеринку и сбил его с победного настроя.

Такого капитана, как Кови, у питерцев ныне нет. К слову, литеру «С» сохранил на джерси Бурдасов, несмотря на возвращение Кетова.

Через год СКА, забанив Ковальчука, проиграл серию ЦСКА 0-4. Сейчас только и остается, как найти нового сбитого летчика. Кержаков занят тренерской работой в «Томи». Может, Андрей Аршавин, приглашенный сегодня в студию «Матч ТВ» для обсуждения игры №3, справится с ролью спасителя? Правда, найти лидера ЦСКА а-ля Радулов затруднительно. Армия Игоря Никитина сильна командным духом.

СТАТИСТИКА

СКА – ЦСКА 2:5 (1:0, 0:3, 1:2).
Голы: Тимкин, Ожиганов – Слепышев, Гилмор, Шалунов, Робинсон, Окулов

Счет в серии: 0-3 (0:3, 0:2, 2:5, 8, 10*, 12*, 14*)

*Если потребуется.

источник: «Советский спорт»
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