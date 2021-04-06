Армия Брагина на краю пропасти. Ей срочно требуется «сбитый летчик»

Хозяева раздели в запас вратаря Хелльберга, который вытеснил из состава незаменимого до сегодняшнего вечера защитника Бенгтссона. Именно с его сломанной клюшки все в армейской серии пошло наперекосяк для команды Валерия Брагина.

Шведский гулливер не зря надел форму. Его час пробил в середине второго периода, когда в ворота Самонова одна за другой влетели три шайбы. Вряд ли кандидата в сборную России стоит обвинять: Слепышев замкнул штангу, реализовав численное преимущество, Гилмор воспользовался трафиком на пятачке, а Шалунов с энной попытки расстрелял рамку из своего «офиса» (тоже в большинстве).

Хелльберг, как и Самонов в матче №1, начал с сэйва после броска в упор вышедшего один на один Слепышева. Да и вообще швед ушел со льда сухим – четвертая и пятая шайба влетели в пустые ворота.

Пропустив трижды, хозяева столько же раз получили шанс в большинстве в оставшееся до сирены на перерыв время. Решил пошалить Слепышев и схватил два удаления подряд (а всего три за матч). Но хозяева так и не сумели подобрать ключи к обороне москвичей во главе с вратарем Юханссоном.

А начиналась встреча для невских армейцев радужно. Уже на второй минуте злой гений ЦСКА Тимкин с пятачка отправил шайбу в сетку после передачи из-за ворот Каменева. Их «линия» со Швецом-Роговым отличалась активностью и подчас запирала в зоне звено Шалунова. После первого периода казалось, хозяева могут зацепить победу. Но их сгубили глупые удаления и другие мелкие нюансы.