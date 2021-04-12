ЦСКА получил кубок победителя Западной конференции. Брагин – время для подготовки сборной

Невские армейцы после победы в Москве в третьем овертайме (3:2 ОТ3) не стали менять состав. Москвичи же решили усилить атаку, оставив в запасе канадского защитника Джона Гилмора. Освободившуюся вакансию легионера занял форвард Марио Кемпе. В обороне появился Егор Рыков, начинавший карьеру в СКА у Сергея Зубова. Вне заявки остался уставший нападающий Никита Сошников. Ветерана Александра Попова заменил молодой Максим Соркин. Именно его отчасти курьезный гол в раздевалку похоронил надежды хозяев на успех.

А начали питерцы бодро, правда, в большинстве (проштрафился Антон Слепышев) опять ничегошеньки не придумали. В середине первого периода москвичи провели опаснейшие атаки, которые могли завершить Сергей Андронов, Максим Шалунов, Брендэн Лайпсик и Антон Слепышев. Россияне не смогли пробить не покидающего «краску» Магнуса Хелльберга, а канадец угодил в штангу.

Перетягивание каната после перерыва завершилось голом Шалунова. Злого гения питерцев вывели на бросок со среднего пятачка Лайпсик и… Хелльберг. Швед вышел за ворота, остановил шайбу и выложил ее на клюшку канадца. Может, перепутал синюю и белую форму?

А за минуту до сирены на второй перерыв вратарь хозяев забил сам себе. Надо похвалить Соркина и Светлакова за стеночку у бокового борта, решительность первого из них, ринувшегося на пятачок. Но голкипер неудачно сыграл клюшкой, шайба от нее срикошетила в стойку, от нее упала на его спину и сползла за ленточку.

Невских армейцев могло спасти большинство. Но они получили всего один шанс, когда в штрафной бокс присел защитник Артем Блажиевский. Однако к голу были ближе москвичи. Андрей Светлаков, отсидев обоюдный «срок», накопил силы, перехватил шайбу на своей синей линии, включил ноги, улетел один на один с Хелльбергом, но промахнулся.