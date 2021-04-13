Петя вернул серию в Казань. Дубль Петрова позволил «Ак Барсу» обыграть «Авангард»

Соперники остались верны себе, одерживая победы исключительно в гостях. Что противоречит главному постулату плей-офф: не отдавай преимущество своего льда и обязательно победишь.

В шестом матче серии главный тренер Дмитрий Квартальнов бросил в бой свежего форвард Никиту Дыняка, который должен был добавить энергии команде. Со своей миссией дебютант плей-офф справился на все сто. Голов он не забил и передачами не отметился, но сыграл куда полезнее двух записных лидеров «барсов» - дорогостоящих Стефана Да Косты и Найджела Доуса, которые финал Востока явно проваливают.

После первого периода перестал выхолить на лед один из лидеров гостей Артем Лукоянов, который в отсутствии Даниса Зарипова носил капитанскую нашивку. После финальной сирены Квартальнов пролил свет на проблему: «В первом периоде Артем получил небольшую травму, мы его держали для меньшинства».

«Ястребы» в свою очередь стремились увеличить командную энергию, выпустив в конце второго периода Александра Хохлачева. Не поздновато ли?

Голевых моментов соперники создали мало – пятерни хватит, чтобы сосчитать. Шайбу после броска в пустые ворота смахнул с ленточки защитник Альберт Яруллин. В концовке Чинахов вылез из угла на пятачок, обыграв самого Дмитрия Воронкова, но бросок отразил Тимур Билялов.