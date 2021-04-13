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Петя вернул серию в Казань. Дубль Петрова позволил «Ак Барсу» обыграть «Авангард»
13 апреля 22:06
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Ак Барс»

Петя вернул серию в Казань. Дубль Петрова позволил «Ак Барсу» обыграть «Авангард»

Форвард «Ак Барса» Кирилл Петров подарил себе на 31-й день рождения дубль и победу (2:0). Финалист от Восточной конференции определится в четверг на «Татнефть Арене».

Соперники остались верны себе, одерживая победы исключительно в гостях. Что противоречит главному постулату плей-офф: не отдавай преимущество своего льда и обязательно победишь.

В шестом матче серии главный тренер Дмитрий Квартальнов бросил в бой свежего форвард Никиту Дыняка, который должен был добавить энергии команде. Со своей миссией дебютант плей-офф справился на все сто. Голов он не забил и передачами не отметился, но сыграл куда полезнее двух записных лидеров «барсов» - дорогостоящих Стефана Да Косты и Найджела Доуса, которые финал Востока явно проваливают.

После первого периода перестал выхолить на лед один из лидеров гостей Артем Лукоянов, который в отсутствии Даниса Зарипова носил капитанскую нашивку. После финальной сирены Квартальнов пролил свет на проблему: «В первом периоде Артем получил небольшую травму, мы его держали для меньшинства».

«Ястребы» в свою очередь стремились увеличить командную энергию, выпустив в конце второго периода Александра Хохлачева. Не поздновато ли?

Голевых моментов соперники создали мало – пятерни хватит, чтобы сосчитать. Шайбу после броска в пустые ворота смахнул с ленточки защитник Альберт Яруллин. В концовке Чинахов вылез из угла на пятачок, обыграв самого Дмитрия Воронкова, но бросок отразил Тимур Билялов.

Пару раз вратарь «барсов» напарил, выходя за ворота, но соперники не стали наказывать его за помарки.

А вот Станислав Галиев и Кирилл Петров не простили оборонца Дамира Шарипзянова, замешкавшегося на чужой синей линии. Галиев подхватил шайбу, промчался через три линии, на паузе убрал защитника Вилле Покку и вывел на бросок с убойной позиции Петрова, который не промахнулся.

За девять минут до сирены Клим Костин с кистей заставил звенеть штангу. Не выдержали нервы у работников арены – они зажгли праздничную иллюминацию ворот в четь гола.

В ответ Петров мог оформить дубль, выскочив с Патрисом Кормье на одного защитника. Партнер жестом показал Кириллу: «Бросай сам». Петров затянул с решением эпизода и загубил момент.

Но когда «ястребы», сняв вратаря, полетели на последний штурм, автор гола сыграл хладнокровно и поразил пустые ворота. А несколькими мгновениями раньше Воронков поймал шайбу… зубами. Пришлось доктору лечить бесстрашного форварда с помощью гигантского пакета со льдом.

В четверг (возможно, после дождичка) мы узнаем финалиста плей-офф от Востока. День этот для капитана «Авангарда» Ильи Ковальчука особенный – 15 апреля ему исполняется 38 лет.

СТАТИСТИКА

«Авангард» (Омск) - «Ак Барс» (Казань) - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2).
Голы: Петров (2)

Счет в серии: 3-3 (1:3, 0:2, 2:1, 2:1, 2:3ОТ, 2:0)

источник: «Советский спорт»
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