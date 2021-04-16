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Нидерланды - Первый дивизион 19:00 НЕК Неймеген 0 АЗ Алкмар-2 0 П1 1.65 Х 4.00 П2 4.60
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Айнтрахт Б 0 Падерборн 07 0 П1 3.30 Х 3.40 П2 2.22
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Дармштадт 98 0 Гройтер Фюрт 0
Англия - Чемпионшип 20:00 Блэкберн Ровер 0 Дерби Каунти 0 П1 2.10 Х 3.50 П2 3.60
Англия - Чемпионшип 20:00 Рединг 0 Кардифф Сити 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.60
Испания - Сегунда 20:00 Фуэнлабрада 0 Сабадель 0 П1 1.90 Х 3.30 П2 4.60
Португалия - Примейра 20:45 Боавишта 0 Пасуш де Ферре 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 3.00
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Эйндховен 0 Аякс-2 0 П1 2.85 Х 3.80 П2 2.17
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Аргентина - Примера 21:00 Тальерес 0 Унион 0 П1 7.70 Х 2.60 П2 1.70
Германия - Бундеслига 21:30 РБ Лейпциг 0 Хоффенхайм 0 П1 1.40 Х 5.10 П2 7.90
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Англия - Премьер-лига 22:00 Эвертон 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 3.60 Х 3.70 П2 2.10
Италия - Серия B 22:00 СПАЛ 0 Асколи 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.50
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Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Сарагоса 0 П1 2.30 Х 2.90 П2 3.70
Португалия - Сегунда 22:30 Вилафранкензе 0 Лейшойнш 0 П1 2.90 Х 2.90 П2 2.60
Португалия - Примейра 23:00 Фаренсе 0 Спортинг 0 П1 6.00 Х 3.80 П2 1.65
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Американцы забанили Мирошниченко. Пусть юниор сыграет в Еврочеллендже с белорусами
16 апреля 16:53
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФХР

Американцы забанили Мирошниченко. Пусть юниор сыграет в Еврочеллендже с белорусами

Капитану юниорской сборной России (игроки не старше 18 лет) Ивану Мирошниченко отказано в американской визе. Он не сыграет на ЮЧМ-2021, который пройдет в двух деревнях штата Техас с 27 апреля по 7 мая.

Ситуация неприятная и, на первый взгляд, странная. За три дня до вылета на турнир (он запланирован га понедельник, 19 апреля) форварду «Авангарда» Мирошниченко американцы не дали визу. Как объяснили в ФХР, ему запрещено пересекать американскую границу. По какой причине? Сам пострадавший теряется в догадках.

Однако стоит напомнить: после победы сборной России на юношеских Олимпийских играх, где Мирошниченко был капитаном, он планировал продолжить карьеру за океаном в одной из юниорских лиг, но не смог получить визу. После чего подписал контракт с «Авангардом».

Решение миграционной службы США окончательное и обжалованию-апелляции не подлежит.

Конечно, Россия негодует после такого решения. Сразу родилась версия: американцы в погоне за реваншем после поражения их сборной от российской на ЮЧМ-2019 хотят любой ценой ослабить конкурента. Напомним, два года назад в Швеции наши юниоры в полуфинале сенсационно переиграли звездно-полосатых с их вратарем Спенсером Найтом, героем Эдмонтона-2021. Этого Найта переиграл наш Ярослав Аскаров.

Впрочем, в этом океане скандала наверняка есть подводные течения, о которых мы не догадываемся.

Наши юниорские сборные не единожды теряли лидеров перед турнирами. Чего только стоит отлучение от сборной форварда Григория Денисенко накануне ЮЧМ-2018, который принимали Челябинск и Магнитогорск. Мы потеряли ударную связку Денисенко – Александр Хованов, а перед четвертьфиналом – Василия Подколзина. Итог – поражение от тех же американцев.

Денисенко и Подколзин уже засветились в национальной команде, первый из них ищет счастья за океаном, второй, став героем финала Запада с ЦСКА, постарается пробиться в состав на ЧМ-2021 в Риге.

В феврале Мирошниченко исполнилось 17 лет. Юниорский чемпионат мира, а также молодежные в его начинающейся карьере еще будут. А пока есть идея проверить восходящую звезду на взрослом уровне – в Еврочеллендже, в матчах против сборной Белоруссии. Пусть он еще и не успел дебютировать в КХЛ. Перед глазами яркий пример Никиты Чибрикова, который выстрелил на Шведских играх (забил гол чехам и отдал две передачи).

Мирошниченко (185 см, 84 кг) габаритнее Чибрикова (179 см, 70 кг) и не должен потеряться в компании мужиков. А Никита сыграет на ЮЧМ-2021 за себя и «того парня» Ивана, которого американцы не пустили в свою страну.

источник: «Советский спорт»
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