Американцы забанили Мирошниченко. Пусть юниор сыграет в Еврочеллендже с белорусами

Ситуация неприятная и, на первый взгляд, странная. За три дня до вылета на турнир (он запланирован га понедельник, 19 апреля) форварду «Авангарда» Мирошниченко американцы не дали визу. Как объяснили в ФХР, ему запрещено пересекать американскую границу. По какой причине? Сам пострадавший теряется в догадках.
Однако стоит напомнить: после победы сборной России на юношеских Олимпийских играх, где Мирошниченко был капитаном, он планировал продолжить карьеру за океаном в одной из юниорских лиг, но не смог получить визу. После чего подписал контракт с «Авангардом».
Решение миграционной службы США окончательное и обжалованию-апелляции не подлежит.
Конечно, Россия негодует после такого решения. Сразу родилась версия: американцы в погоне за реваншем после поражения их сборной от российской на ЮЧМ-2019 хотят любой ценой ослабить конкурента. Напомним, два года назад в Швеции наши юниоры в полуфинале сенсационно переиграли звездно-полосатых с их вратарем Спенсером Найтом, героем Эдмонтона-2021. Этого Найта переиграл наш Ярослав Аскаров.
Впрочем, в этом океане скандала наверняка есть подводные течения, о которых мы не догадываемся.
Наши юниорские сборные не единожды теряли лидеров перед турнирами. Чего только стоит отлучение от сборной форварда Григория Денисенко накануне ЮЧМ-2018, который принимали Челябинск и Магнитогорск. Мы потеряли ударную связку Денисенко – Александр Хованов, а перед четвертьфиналом – Василия Подколзина. Итог – поражение от тех же американцев.
Денисенко и Подколзин уже засветились в национальной команде, первый из них ищет счастья за океаном, второй, став героем финала Запада с ЦСКА, постарается пробиться в состав на ЧМ-2021 в Риге.
В феврале Мирошниченко исполнилось 17 лет. Юниорский чемпионат мира, а также молодежные в его начинающейся карьере еще будут. А пока есть идея проверить восходящую звезду на взрослом уровне – в Еврочеллендже, в матчах против сборной Белоруссии. Пусть он еще и не успел дебютировать в КХЛ. Перед глазами яркий пример Никиты Чибрикова, который выстрелил на Шведских играх (забил гол чехам и отдал две передачи).
Мирошниченко (185 см, 84 кг) габаритнее Чибрикова (179 см, 70 кг) и не должен потеряться в компании мужиков. А Никита сыграет на ЮЧМ-2021 за себя и «того парня» Ивана, которого американцы не пустили в свою страну.