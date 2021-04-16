Американцы забанили Мирошниченко. Пусть юниор сыграет в Еврочеллендже с белорусами

Ситуация неприятная и, на первый взгляд, странная. За три дня до вылета на турнир (он запланирован га понедельник, 19 апреля) форварду «Авангарда» Мирошниченко американцы не дали визу. Как объяснили в ФХР, ему запрещено пересекать американскую границу. По какой причине? Сам пострадавший теряется в догадках.

Однако стоит напомнить: после победы сборной России на юношеских Олимпийских играх, где Мирошниченко был капитаном, он планировал продолжить карьеру за океаном в одной из юниорских лиг, но не смог получить визу. После чего подписал контракт с «Авангардом».

Решение миграционной службы США окончательное и обжалованию-апелляции не подлежит.

Конечно, Россия негодует после такого решения. Сразу родилась версия: американцы в погоне за реваншем после поражения их сборной от российской на ЮЧМ-2019 хотят любой ценой ослабить конкурента. Напомним, два года назад в Швеции наши юниоры в полуфинале сенсационно переиграли звездно-полосатых с их вратарем Спенсером Найтом, героем Эдмонтона-2021. Этого Найта переиграл наш Ярослав Аскаров.

Впрочем, в этом океане скандала наверняка есть подводные течения, о которых мы не догадываемся.