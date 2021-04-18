Хартли сделал первый шаг к реваншу. «Авангард» выиграл у ЦСКА

Банальную формулу успеха от главного тренера «Авангарда» Боба Хартли «Нам для чемпионства осталось одержать четыре победы» его команда начала воплощать в жизнь. Телезрители «Матч ТВ» не увидели стартовые пять минут, которые прошли под знаком армейцев.
Выстояв в меньшинстве (удален был защитник Вилле Покка), «ястребы» выровняли игру, а гол Егора Чинахова подкосил чемпионов. 20-летний форвард продемонстрировал фирменный уантаймер с позиции защитника, лучший вратарь полуфинала Ларс Юханссон увидел шайбу в сетке. Оказывается, и он бессилен перед трафиком на пятачке.
Ожидалось, что хозяева, перебросавшие гостей 17-5, после перерыва полетят на владения Шимона Грубеца. Тем более что им пособил защитник Дамир Шарипзянов, заехавший клюшкой в лицо Андрея Светлакова. Однако гости не только грамотно убили две штрафные минуты, но могли увеличить счет. Форвард Кирилл Семенов завершал контратаку футбольным приемом, но Юханссон парировал шайбу.
Вскоре «ястребы» провели еще одну позиционную атаку, которую завершил дальним броском Кирилл Готовец – белорусский защитник, забивший по голу в первых двух матчах в Казани.
Мог снимать вопрос о победителе Денис Зернов – помешали клюшка шведа Класа Дальбека и ловушка его соотечественника.
Правда, забей в пустые ворота Максим Мамин, и армейцы наверняка вернулись бы в игру.
В начале третьего периода это, казалось, случилось. Проворством блеснул форвард Андрей Локтионов, а Покка удивил нерасторопностью. Армеец, выскочив к воротам, технично перехитрил Грубеца.
Но после ответного гола вперед пошли не хозяева, а гости. Сергей Толчинский, Александр Хохлачев, Илья Ковальчук проверили Юханссона. А уж как олимпионик Иван Телегин проверил голкипера гостей! Хлестанул шайбу «хлюпом» (так образно мэтр Владимир Юрзинов называл удар в бенди), та угодила в маску.
Наставник красно-синих Игорь Никитин в желании добавить атаке мускулов и энергии бросил в бой молодого габаритного форварда Егора Афанасьева. Эти планы порушило глупейшее нарушение численного состава – форменное вредительство. Интересно, кто в команде отвечает за смены?
«Ястребы» с их убойной связкой легионеров Корбэн Найт – Рид Буше на раз-два-три доставила шайбу в сетку. В ассистентах еще и Толчинский.
Чемпионы окончательно растерялись. Замена вратаря на шестого полевого игрока за 4 минуты до сирены выглядело если не авантюрой, то чисто дежурным шагом. Шайба, как и предполагалось, влетела в пустые ворота. Запирать соперника в зоне и вести позиционное наступление красно-синим в этот вечер не позволил поймавший кураж соперник.
Второй и третий периоды прошли с явным преимуществом «ястребов», которые втрое превзошли красно-синих по блокшотам (7-21).
Чем ответит Армия Никитина во вторник? Омичи не единожды показывали способность держать удар. Их не сломил ни разгром 1:7 в Магнитогорске, ни поражения от «Ак Барса» в родных стенах.
КХЛ
Кубок Гагарина
Финал
ЦСКА (Москва) - «Авангард» (Омск) - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы: 0:1 - Чинахов (Чистяков, Каски) - 15:57
0:2 - Готовец (Толчинский, Семенов) - 30:42
1:2 - Локтионов - 41:01
1:3 - Буше (Найт, Толчинский) - 51:23 - 5х4
1:4 - Каблуков - 57:38 - П.В.
Счет в серии: 0-1