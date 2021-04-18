Хартли сделал первый шаг к реваншу. «Авангард» выиграл у ЦСКА

Банальную формулу успеха от главного тренера «Авангарда» Боба Хартли «Нам для чемпионства осталось одержать четыре победы» его команда начала воплощать в жизнь. Телезрители «Матч ТВ» не увидели стартовые пять минут, которые прошли под знаком армейцев.

Выстояв в меньшинстве (удален был защитник Вилле Покка), «ястребы» выровняли игру, а гол Егора Чинахова подкосил чемпионов. 20-летний форвард продемонстрировал фирменный уантаймер с позиции защитника, лучший вратарь полуфинала Ларс Юханссон увидел шайбу в сетке. Оказывается, и он бессилен перед трафиком на пятачке.

Ожидалось, что хозяева, перебросавшие гостей 17-5, после перерыва полетят на владения Шимона Грубеца. Тем более что им пособил защитник Дамир Шарипзянов, заехавший клюшкой в лицо Андрея Светлакова. Однако гости не только грамотно убили две штрафные минуты, но могли увеличить счет. Форвард Кирилл Семенов завершал контратаку футбольным приемом, но Юханссон парировал шайбу.

Вскоре «ястребы» провели еще одну позиционную атаку, которую завершил дальним броском Кирилл Готовец – белорусский защитник, забивший по голу в первых двух матчах в Казани.

Мог снимать вопрос о победителе Денис Зернов – помешали клюшка шведа Класа Дальбека и ловушка его соотечественника.