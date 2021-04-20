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Не зря Шалунов сменил дислокацию. ЦСКА сравнял счет в серии с «Авангардом»
20 апреля 22:45
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

Не зря Шалунов сменил дислокацию. ЦСКА сравнял счет в серии с «Авангардом»

Армейцы взяли убедительный реванш 3:0 за поражение в первом матче серии. Победный гол забил в большинстве Максим Шалунов, поменявшись флангами с Константином Окуловым.

В матче №1 гости заблокировали 21 бросок – втрое больше, чем армейцы. Сегодня «ястребы» превзошли себя – 27 блокшотов против 11 у хозяев. Но остроты у ворот Ларса Юханссона было мало. Запомнились, пожалуй, два силовых прохода по правому флангу 20-летнего Егора Чинахова. В первом случае автору первого гола в финале удалось уйти от самого цепкого защитника Мэта Робинсона, однако вратарь успел щитком преградить шайбе дорогу в сетку. Не справился 59-й номер омичей с Ларсом и во втором моменте.

Чинахов, правда, на целях 12 минут прописался в штрафном боксе в первом периоде – за атаку своего тезки Рыкова. Да и вообще гости грешили глупыми фолами. До поры до времени бригады большинства красно-синих не могли привести приговор в исполнении. Во многом благодаря защитнику Дамиру Шарипзянову, превратившемуся во второго вратаря. Трижды ассистент капитана гостей ловил шайбу на себя после щелчков Максима Шалунова с его фирменной точки.

После перерыва Шалунов, заработав очередное численное преимущество (Рид Буше засадил локтем ему в голову), перебрался с правого на левый фланг. А Константин Окулов – на правый. Это принесло незамедлительный эффект: Окулов и Максим Соркин вывели на бросок в пустой угол главную «пушку» своей команды. Шалунов разменял второй десяток голов в плей-офф и лидирует в снайперской гонке.

В начале третьего периода в ворота Шимона Грубеца залетела вторая шайба: она после броска Артема Сергеева летела мимо створа, но после рикошета то ли от ноги, то ли от черенка клюшки Антона Слепышева заскочила в сетку. Гости на всякий пожарный взяли челлендж, «киносеанс» закончился, едва начавшись.

Вскоре Сан Саныч Попов, без малого 20 лет отдавший родному «Авангарду», но в 2017-м перешедший в ЦСКА, снял вопросы о победителе. 40-летний форвард откликнулся на первый армейский пас (раньше так называли длинную передачу под красную линию, которой славились Николай Сологубов, Александр Гусев, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов) Рыкова и хладнокровно переиграл чешского вратаря. Попов стал автором самого возрастного кубкового гола в КХЛ. Ему ведь весной 2018-го предлагали вернуться в «Авангард», но ветеран ответил, что хочет завоевать Кубок Гагарина. И через год сделал это!

Хозяева могли довести счет до разгромного, но Грцубец, которого не единожды оставляли на растерзание, не позволил.

В третьем периоде не выходил на лед Максим Мамин, в бригаде большинства его подменял Марио Кемпе, который в свою очередь в заявке на матч заменил защитника-легионера Джона Гилмора. После финальной сирены наставник красно-синих Игорь Никитин успокоил болельщиков ЦСКА: у Мамина маленькое повреждение, его просто решили поберечь на остальные матчи серии. Сколько их будет? Как минимум три.

Армейцы прервали победную серию «Авангарда» в гостях, растянувшуюся на шесть матчей. Интересно, что предложит Хартли Никитину в Балашихе, где «ястребы» трижды подряд уступили «Ак Барсу»?

СТАТИСТИКА

ЦСКА (1) – «Авангард» (2) – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Москва. Голы: Шалунов, Слепышев, Попов

Счет в серии: 1-1 (1:4, 3:0, 22 апреля, 24, 26*, 28*, 30*)

*Если потребуется.

источник: «Советский спорт»
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