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ВыЗУБРили. Сборная Россия забила шесть голов во втором периоде и победила Белоруссию
23 апреля 21:05
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФХР

ВыЗУБРили. Сборная Россия забила шесть голов во втором периоде и победила Белоруссию

Сборная России, готовящаяся к ЧМ-2012 в Риге, за здравие начала сессию контрольных матчей. В пятницу на московской арене в Петровском парке были повержены белорусы 6:3.

До ЧМ-2021 меньше месяца. Напомним, в Риге наши стартуют матчем с принципиальным для себя соперником – сборной Чехии. На сбор вызваны 42 игрока, ждем усиления от финалистов Кубка Гагарина и, конечно, из НХЛ.

А пока дерзай, молодежь! Василий Подклолзин и Ко постараются выстрелить и побороться за место в составе.

Капитаном сборной, как и на Кубке Первого канала-2020, назначен Вадим Шипачев, главный бомбардир регулярного чемпионата КХЛ двух последних сезонов. Он цементировал партнеров по звену Антона Бурдасова и Андрея Кузьменко, проваливших серию плей-офф с ЦСКА. В отличие от силовиков Владислава Каменева, Евгения Тимкина и примкнувших к ним Василия Подколзина и Владислава Цицюры.

Каменев и открыл счет во втором периоде. С помощью двух рикошетов от соперников. Вратарь-«верблюд» Денни Тэйлор (в прошлой жизни канадец) не выручил. Спросите, почему «верблюд»? Потому что пять лет назад в форме «Медвешчака» плюнул в лицо Никите Квартальнову (сыне тренера), выступавшему в ЦСКА, за что получил многоматчевую дисквалификацию. Об этом должен был помнить Андрей Кузьменко, в то время московский армеец, но, видно, забыл. Прорвавшись к владениям белорусов, форвард-технарь сблизился с Тэйлором и не сумел его перехитрить. Опасаясь искупаться в слюне.

Потом Кузьменко реабилитировался, неотразимо отправив шайбу в девятку со средней дистанции. На таком расстоянии никакой плевок не страшен.

Сборную Белруссии готовит к ЧМ-2012 Михаил Захаров, ледовый телохранитель главного болельщика страны. Ему помогают российские специалисты Михаил Захаров и Владимир Воробьев – оба с опытом работы главным тренером в КХЛ. А в составе есть весьма серьезные исполнители в лице Шейна Принса и обладателя Кубка Гагарина Франсиса Паре.

Второй из них размочил счет, забив Александру Самонову с отрицательного угла.

После засухи первого периода соперники во второй 20-минутке побаловали голами – 6:1 ко второму перерыву. Дубль оформил один из героев серии с ЦСКА железнодорожник Егор Коршков. Красиво разыграли лишнего Шипачев и Антон Бурдасов. А уж силовой проход с правого фланга «барса» Ильи Сафонова с тачдауном был для настоящих гурманов.

Пропустив шестую шайбу, вратарь-«верблюд» отправился на лавку. Вышедший Константин Шостак из «Северстали» сохранил ворота на замке. А Самонов расслабился. Сделав несколько эффектных сэйвов, он еще дважды забил сам себе. Правда, гол Принса не засчитали после тренерского запроса на положение «вне игры» при входе в зону. Но шайбы Дмитрия Коробова и Германа Нестерова никто под сомнение не поставил.

Завтра в 14.00 с белорусами сразится наша олимпийская сборная, за которую должен сыграть защитник Андрей Сергеев, знающий каждую трещину на льду этой арены.

Кстати, на трибуне был замечен тренер Анвар Гатиятулин, который возглавляет «Трактор» и помогавший Алексею Кудашову в СКА и сборной. Гатиятулина сильно хотели видеть в московском «Динамо», но он отказался.

P.S. Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов из-за травмы плеча покинул расположение сборной и на ЧМ-2021 не сыграет. А его одноклубник Дмитрий Воронков, сломавший в серии с «Авангардом» челюсть, занимается в Новогорске по индивидуальной программе. Его возвращение ждут в чешскому этапу Евротура.

СТАТИСТИКА

Россия – Белоруссия – 6:3 (0:0, 6:1, 0:2). Москва.
Голы: Каменев, Коршков (2), Сафонов, Кузьменко, Бурдасов – Паре, Коробов, Фальковский

Россия: Самонов; Яковлев – А.Марченко, Лямкин – Юдин, Дронов – Ожиганов, Хафизуллин; Бурдасов – Шипачев-к – Кузьменко, Коршков – Красковский – Коваленко, Э.Галимов – Сафонов – К.Марченко, Подколзин – Каменев – Тимкин, Цицюра.

источник: «Советский спорт»
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