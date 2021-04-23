ВыЗУБРили. Сборная Россия забила шесть голов во втором периоде и победила Белоруссию

До ЧМ-2021 меньше месяца. Напомним, в Риге наши стартуют матчем с принципиальным для себя соперником – сборной Чехии. На сбор вызваны 42 игрока, ждем усиления от финалистов Кубка Гагарина и, конечно, из НХЛ.

А пока дерзай, молодежь! Василий Подклолзин и Ко постараются выстрелить и побороться за место в составе.

Капитаном сборной, как и на Кубке Первого канала-2020, назначен Вадим Шипачев, главный бомбардир регулярного чемпионата КХЛ двух последних сезонов. Он цементировал партнеров по звену Антона Бурдасова и Андрея Кузьменко, проваливших серию плей-офф с ЦСКА. В отличие от силовиков Владислава Каменева, Евгения Тимкина и примкнувших к ним Василия Подколзина и Владислава Цицюры.

Каменев и открыл счет во втором периоде. С помощью двух рикошетов от соперников. Вратарь-«верблюд» Денни Тэйлор (в прошлой жизни канадец) не выручил. Спросите, почему «верблюд»? Потому что пять лет назад в форме «Медвешчака» плюнул в лицо Никите Квартальнову (сыне тренера), выступавшему в ЦСКА, за что получил многоматчевую дисквалификацию. Об этом должен был помнить Андрей Кузьменко, в то время московский армеец, но, видно, забыл. Прорвавшись к владениям белорусов, форвард-технарь сблизился с Тэйлором и не сумел его перехитрить. Опасаясь искупаться в слюне.

Потом Кузьменко реабилитировался, неотразимо отправив шайбу в девятку со средней дистанции. На таком расстоянии никакой плевок не страшен.