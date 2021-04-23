ВыЗУБРили. Сборная Россия забила шесть голов во втором периоде и победила Белоруссию

До ЧМ-2021 меньше месяца. Напомним, в Риге наши стартуют матчем с принципиальным для себя соперником – сборной Чехии. На сбор вызваны 42 игрока, ждем усиления от финалистов Кубка Гагарина и, конечно, из НХЛ.
А пока дерзай, молодежь! Василий Подклолзин и Ко постараются выстрелить и побороться за место в составе.
Капитаном сборной, как и на Кубке Первого канала-2020, назначен Вадим Шипачев, главный бомбардир регулярного чемпионата КХЛ двух последних сезонов. Он цементировал партнеров по звену Антона Бурдасова и Андрея Кузьменко, проваливших серию плей-офф с ЦСКА. В отличие от силовиков Владислава Каменева, Евгения Тимкина и примкнувших к ним Василия Подколзина и Владислава Цицюры.
Каменев и открыл счет во втором периоде. С помощью двух рикошетов от соперников. Вратарь-«верблюд» Денни Тэйлор (в прошлой жизни канадец) не выручил. Спросите, почему «верблюд»? Потому что пять лет назад в форме «Медвешчака» плюнул в лицо Никите Квартальнову (сыне тренера), выступавшему в ЦСКА, за что получил многоматчевую дисквалификацию. Об этом должен был помнить Андрей Кузьменко, в то время московский армеец, но, видно, забыл. Прорвавшись к владениям белорусов, форвард-технарь сблизился с Тэйлором и не сумел его перехитрить. Опасаясь искупаться в слюне.
Потом Кузьменко реабилитировался, неотразимо отправив шайбу в девятку со средней дистанции. На таком расстоянии никакой плевок не страшен.
Сборную Белруссии готовит к ЧМ-2012 Михаил Захаров, ледовый телохранитель главного болельщика страны. Ему помогают российские специалисты Михаил Захаров и Владимир Воробьев – оба с опытом работы главным тренером в КХЛ. А в составе есть весьма серьезные исполнители в лице Шейна Принса и обладателя Кубка Гагарина Франсиса Паре.
Второй из них размочил счет, забив Александру Самонову с отрицательного угла.
После засухи первого периода соперники во второй 20-минутке побаловали голами – 6:1 ко второму перерыву. Дубль оформил один из героев серии с ЦСКА железнодорожник Егор Коршков. Красиво разыграли лишнего Шипачев и Антон Бурдасов. А уж силовой проход с правого фланга «барса» Ильи Сафонова с тачдауном был для настоящих гурманов.
Пропустив шестую шайбу, вратарь-«верблюд» отправился на лавку. Вышедший Константин Шостак из «Северстали» сохранил ворота на замке. А Самонов расслабился. Сделав несколько эффектных сэйвов, он еще дважды забил сам себе. Правда, гол Принса не засчитали после тренерского запроса на положение «вне игры» при входе в зону. Но шайбы Дмитрия Коробова и Германа Нестерова никто под сомнение не поставил.
Завтра в 14.00 с белорусами сразится наша олимпийская сборная, за которую должен сыграть защитник Андрей Сергеев, знающий каждую трещину на льду этой арены.
Кстати, на трибуне был замечен тренер Анвар Гатиятулин, который возглавляет «Трактор» и помогавший Алексею Кудашову в СКА и сборной. Гатиятулина сильно хотели видеть в московском «Динамо», но он отказался.
P.S. Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов из-за травмы плеча покинул расположение сборной и на ЧМ-2021 не сыграет. А его одноклубник Дмитрий Воронков, сломавший в серии с «Авангардом» челюсть, занимается в Новогорске по индивидуальной программе. Его возвращение ждут в чешскому этапу Евротура.
СТАТИСТИКА
Россия – Белоруссия – 6:3 (0:0, 6:1, 0:2). Москва.
Голы: Каменев, Коршков (2), Сафонов, Кузьменко, Бурдасов – Паре, Коробов, Фальковский
Россия: Самонов; Яковлев – А.Марченко, Лямкин – Юдин, Дронов – Ожиганов, Хафизуллин; Бурдасов – Шипачев-к – Кузьменко, Коршков – Красковский – Коваленко, Э.Галимов – Сафонов – К.Марченко, Подколзин – Каменев – Тимкин, Цицюра.