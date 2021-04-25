Капризов в погоне за Овечкиным, ЦСКА играл 20 минут в меньшинстве, Карацев победил Джоковича

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия А 13:00 Виктория Либер 0 Олимпия Милан 0
Португалия - Сегунда 13:15 Академику 0 Порту Б 0 П1 4.20 Х 3.40 П2 1.84
Италия - Серия А 13:30 Беневенто 0 Удинезе 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.38
Англия - Чемпионшип 14:00 Рединг 0 Суонси Сити 0 П1 2.25 Х 3.40 П2 3.40
Франция - Лига 1 14:00 Ницца 0 Монпелье 0 П1 2.80 Х 3.40 П2 2.60
Англия - Премьер-лига 14:00 Вулверхэмптон 0 Бёрнли 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.70
Россия - Премьер-Лига 14:00 Уфа 0 Сочи 0 П1 3.00 Х 3.10 П2 2.65
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Санкт-Паули 0 Гройтер Фюрт 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Гамбург 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Зандхаузен 0 Ганновер-96 0 П1 2.70 Х 3.40 П2 2.60
Испания - Сегунда 15:00 Овьедо 0 Жирона 0 П1 2.10 Х 3.10 П2 4.00
Испания - Примера 15:00 Уэска 0 Хетафе 0 П1 3.00 Х 2.90 П2 2.80
Англия - Чемпионшип 15:00 Бристоль Сити 0 Лутон Таун 0 П1 3.70 Х 3.50 П2 2.08
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Волендам 0 Телстар 0 П1 1.48 Х 4.50 П2 5.70
Франция - Лига 1 16:00 Ланс 0 Ним 0 П1 1.76 Х 3.70 П2 5.10
Франция - Лига 1 16:00 Лорьян 0 Бордо 0 П1 2.10 Х 3.50 П2 3.60
Англия - Премьер-лига 16:00 Лидс Юнайтед 0 Манчестер Юнай 0 П1 4.10 Х 4.20 П2 1.80
Франция - Лига 1 16:00 Ренн 0 Дижон 0 П1 1.33 Х 5.50 П2 9.90
Германия - Бундеслига 16:00 Бамберг 0 Гёттинген 0
Италия - Серия А 16:00 Интер М 0 Верона 0 П1 1.32 Х 5.30 П2 11.0
Германия - Бундеслига 16:00 Баскетс Бонн 0 Хемниц 99 0
Франция - Лига 1 16:00 Страсбург 0 Нант 0 П1 2.25 Х 3.50 П2 3.30
Италия - Серия А 16:00 Фиорентина 0 Ювентус 0 П1 6.50 Х 4.20 П2 1.55
Германия - Бундеслига 16:00 Фрапорт Скайла 0 Миттельдойчер 0
Россия - Премьер-Лига 16:30 Ростов 0 Арсенал 0 П1 2.45 Х 3.20 П2 3.20
Россия - Премьер-Лига 16:30 Спартак М 0 ЦСКА 0 П1 2.60 Х 3.50 П2 2.80
Германия - Бундеслига 16:30 РБ Лейпциг 0 Штутгарт 0
Португалия - Примейра 17:00 Боавишта 0 Маритиму 0 П1 2.15 Х 3.60 П2 3.40
Аргентина - Примера 17:00 Ланус 0 Велес Сарсфилд 0 П1 2.70 Х 3.20 П2 2.55
Испания - Сегунда 17:00 Мирандес 0 Альмерия 0 П1 3.30 Х 3.20 П2 2.30
Капризов в погоне за Овечкиным, ЦСКА играл 20 минут в меньшинстве, Карацев победил Джоковича
25 апреля 08:33
автор: Дмитрий Кузнецов

Капризов в погоне за Овечкиным, ЦСКА играл 20 минут в меньшинстве, Карацев победил Джоковича

В рубрике «Пока вы спали» – о главном в спорте со вчерашнего вечера.

У Капризова уже 22 гола

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 22-ю шайбу в сезоне. Россиянин отличился в игре с «Сан-Хосе» (6:3), в которой был признан первой звездой. Новичок НХЛ вошел в десятку лучших снайперов лиги и всего два гола уступает Александру Овечкину, который идет на шестом месте. Лидирует по заброшенным шайбам американец Остон Мэттьюз из «Торонто» (34). В оставшихся матчах Капризову вполне по силам побороться за звание лучшего российского снайпера лиги в сезоне.

Овечкин очередной матч регулярного чемпионата вынужден был пропустить из-за повреждения. В его отсутствие «Вашингтон» выиграл у «Айлендерс» 6:3. Гол плюс две передачи у форварда «столичных» Евгения Кузнецова. Голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 21 бросок. Его визави из «Айлендерс» Илья Сорокин сделал 24 спасения.

«Флорида» в овертайме победила «Каролину» – 4:3. У проигравших гол плюс пас на счету Андрея Свечникова. Нападающий «Пантерз» Никита Гусев нанес всего один бросок по воротам за 14 минут 46 секунд игрового времени.

«Авангард» вырвал победу в овертайме у ЦСКА

«Авангард» сравнял счет (2-2) в финале Кубка Гагарина, выиграв у ЦСКА в овертайме 4:3. Это была первая победа омичей в Балашихе, начиная с полуфинала. В предыдущем раунде «ястребы» проиграли все три домашних поединка «Ак Барсу», как и третью игру финала красно-синим.

Вчерашний матч был настоящим триллером. Гости вели в счете 2:0, затем уступали 2:3, отыгрались за полсекунды до окончания третьего периода после гола канадского защитника Робинсона в большинстве (армейцы к тому же сняли вратаря). Но в дополнительное время красно-синие провалились, имея лишнего игрока. Удаление у соперника обернулось для них пропущенной шайбой. Москвичи проворонили контратаку «2 в 1», и Дедунов забил победный гол.

Отметим, что ЦСКА по ходу встречи получил два больших 5+20 (до конца матча) штрафа. Сначала был отправлен в раздевалку Локтионов за удар клюшкой сопернику между ног, а затем Шалунов за атаку в голову. Главный тренер армейцев Игорь Никитин был явно недоволен решениями судей и в перерыве резко поговорил в ними. В общей сложности гости играли в неполном составе 20 минут.

«Зенит» приблизился к победе в чемпионате

«Зенит» сделал еще один шаг к чемпионству, разгромив в 27-м туре РПЛ дома «Ротор» - 6:0. Питерцы весь первый тайм безуспешно штурмовали ворота гостей, но забили уже в компенсированное время при помощи соперника Кверквелия в попытке прервать опасный прострел Дриусси стал втором автогола. Во втором тайме волгоградцы рассыпались и откровенно бросили бороться, пропустив еще 5 мячей.

Команда Сергея Семака по-прежнему опережает на 6 очков ближайшего преследователя - «Локомотив», который также с крупным счетом переиграл «Тамбов» 5:2. Чтобы завоевать золото досрочно, «Зениту» надо победить в следующем туре (2 мая) железнодорожников на своем поле.

«Урал» с «Ахматом» очки в субботу поделили 1:1, а «Химки» выиграли у «Динамо» 1:0 благодаря голу Глушенкова на 90+1-й минуте. Сегодня в Москве пройдет дерби между ЦСКА и «Спартаком».

«Реал» и «Ливерпуль» теряют важные очки

Мадридский «Реал» в матче чемпионата Испании не смог переиграть дома «Бетис» 0:0. Королевский клуб продлил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 17 игр (12 побед), но упустил возможность догнать «Атлетико». После 33 встреч у команды Зинедина Зидана 71 очко. У «матрасников» 73, но они провели на матч меньше и сегодня проводят гостевой поединок с «Атлетиком» из Бильбао.

В чемпионате Англии «Ливерпуль» потерял важные очки в домашней встрече с «Ньюкаслом» (1:1), пропустив на 95-й минуте. Команда Юргена Клоппа на четыре очка отстает от занимающего четвертое место «Челси», который выиграл у «Вест Хэма» 1:0 благодаря голу Вернера. «Ливерпуль» рискует не попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. Пока клуб идет шестым в таблице АПЛ.

Карацев сыграет в финале турнира в Белграде

Аслан Карацев сенсационно победил в полуфинале турнира в Белграде первую ракетку мира серба Новака Джоковича. 27-летний россиянин впервые играл в ½ финала турнира ATP на грунте. Первый сет продолжался один час 10 минут. Аслан уступал 0:3, но проявил волю и выиграл 7:5. Во втором Новак был сильнее 6:4, а в третьем с таким же счетом верх взял наш теннисист. Для победы в поединке ему понадобилось 3 часа 26 минут.

В финале соперником Карацева станет итальянец Маттео Берреттини, победивший в другом полуфинале японца Таро Даниэля 6:1, 6:7 (5:7), 6:0. Аслан пробился в финал второй раз в сезоне и в карьере в целом. Еще год назад он был всего лишь 253-й ракеткой мира. А в нынешнем сезоне он уже третий раз выходит в четверку лучших. На Australian Open на этой стадии Карацев уступил Джоковичу, а в Дубае стал победителем турнира ATP-500.

источник: «Советский спорт»
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