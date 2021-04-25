Капризов в погоне за Овечкиным, ЦСКА играл 20 минут в меньшинстве, Карацев победил Джоковича

У Капризова уже 22 гола

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 22-ю шайбу в сезоне. Россиянин отличился в игре с «Сан-Хосе» (6:3), в которой был признан первой звездой. Новичок НХЛ вошел в десятку лучших снайперов лиги и всего два гола уступает Александру Овечкину, который идет на шестом месте. Лидирует по заброшенным шайбам американец Остон Мэттьюз из «Торонто» (34). В оставшихся матчах Капризову вполне по силам побороться за звание лучшего российского снайпера лиги в сезоне.

Овечкин очередной матч регулярного чемпионата вынужден был пропустить из-за повреждения. В его отсутствие «Вашингтон» выиграл у «Айлендерс» – 6:3. Гол плюс две передачи у форварда «столичных» Евгения Кузнецова. Голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 21 бросок. Его визави из «Айлендерс» Илья Сорокин сделал 24 спасения.

«Флорида» в овертайме победила «Каролину» – 4:3. У проигравших гол плюс пас на счету Андрея Свечникова. Нападающий «Пантерз» Никита Гусев нанес всего один бросок по воротам за 14 минут 46 секунд игрового времени.

«Авангард» вырвал победу в овертайме у ЦСКА

«Авангард» сравнял счет (2-2) в финале Кубка Гагарина, выиграв у ЦСКА в овертайме – 4:3. Это была первая победа омичей в Балашихе, начиная с полуфинала. В предыдущем раунде «ястребы» проиграли все три домашних поединка «Ак Барсу», как и третью игру финала красно-синим.

Вчерашний матч был настоящим триллером. Гости вели в счете 2:0, затем уступали 2:3, отыгрались за полсекунды до окончания третьего периода после гола канадского защитника Робинсона в большинстве (армейцы к тому же сняли вратаря). Но в дополнительное время красно-синие провалились, имея лишнего игрока. Удаление у соперника обернулось для них пропущенной шайбой. Москвичи проворонили контратаку «2 в 1», и Дедунов забил победный гол.

Отметим, что ЦСКА по ходу встречи получил два больших – 5+20 (до конца матча) штрафа. Сначала был отправлен в раздевалку Локтионов за удар клюшкой сопернику между ног, а затем Шалунов за атаку в голову. Главный тренер армейцев Игорь Никитин был явно недоволен решениями судей и в перерыве резко поговорил в ними. В общей сложности гости играли в неполном составе 20 минут.

«Зенит» приблизился к победе в чемпионате

«Зенит» сделал еще один шаг к чемпионству, разгромив в 27-м туре РПЛ дома «Ротор» - 6:0. Питерцы весь первый тайм безуспешно штурмовали ворота гостей, но забили уже в компенсированное время при помощи соперника – Кверквелия в попытке прервать опасный прострел Дриусси стал втором автогола. Во втором тайме волгоградцы рассыпались и откровенно бросили бороться, пропустив еще 5 мячей.

Команда Сергея Семака по-прежнему опережает на 6 очков ближайшего преследователя - «Локомотив», который также с крупным счетом переиграл «Тамбов» – 5:2. Чтобы завоевать золото досрочно, «Зениту» надо победить в следующем туре (2 мая) железнодорожников на своем поле.

«Урал» с «Ахматом» очки в субботу поделили – 1:1, а «Химки» выиграли у «Динамо» – 1:0 благодаря голу Глушенкова на 90+1-й минуте. Сегодня в Москве пройдет дерби между ЦСКА и «Спартаком».

«Реал» и «Ливерпуль» теряют важные очки

Мадридский «Реал» в матче чемпионата Испании не смог переиграть дома «Бетис» – 0:0. Королевский клуб продлил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 17 игр (12 побед), но упустил возможность догнать «Атлетико». После 33 встреч у команды Зинедина Зидана 71 очко. У «матрасников» 73, но они провели на матч меньше и сегодня проводят гостевой поединок с «Атлетиком» из Бильбао.

В чемпионате Англии «Ливерпуль» потерял важные очки в домашней встрече с «Ньюкаслом» (1:1), пропустив на 95-й минуте. Команда Юргена Клоппа на четыре очка отстает от занимающего четвертое место «Челси», который выиграл у «Вест Хэма» – 1:0 благодаря голу Вернера. «Ливерпуль» рискует не попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. Пока клуб идет шестым в таблице АПЛ.

Карацев сыграет в финале турнира в Белграде

Аслан Карацев сенсационно победил в полуфинале турнира в Белграде первую ракетку мира серба Новака Джоковича. 27-летний россиянин впервые играл в ½ финала турнира ATP на грунте. Первый сет продолжался один час 10 минут. Аслан уступал 0:3, но проявил волю и выиграл 7:5. Во втором Новак был сильнее 6:4, а в третьем с таким же счетом верх взял наш теннисист. Для победы в поединке ему понадобилось 3 часа 26 минут.