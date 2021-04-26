Поможет ли Омску дисквалификация Шалунова? Сегодня пятый матч серии ЦСКА – «Авангард»

«Авангард» еще в третьем матче лишился центрфорварда Кирилла Семенова, получившего травму. В тройке с Сергеем Толчинским и Александром Хохлачевым его заменил олимпионик и дважды обладатель Кубка Гагарина Илья Каблуков.

В субботу его задел клюшкой за лицо армеец Антон Слепышев, за что был наказан двойным малым штрафом. «Ястреб» получил две минуты за задержку соперника.

И все-таки большую потерю понесли москвичи. Их главного снайпера (впрочем, и всего плей-офф) дисквалифицировали на один матч и оштрафовали на 100 тысяч рублей. За атаку в голову омича Андрея Стася в центре площадки. Белорус покинул лед и больше не вернулся. Главный тренер хозяев Боб Хартли по горячим следам заявил, что пострадавшего увезли в больницу на обследование. Однако Стась был замечен в раздевалке, когда туда вошло руководство клуба, чтобы поздравить победителей.

Коллега Славин по горячим следам предположил, что Шалунова дисквалифицируют. Ходили разговоры, что ему влепят две игры, дали только одну. Многие авторитетные эксперты посчитали это наказание чрезмерным, ведь это был чисто игровой эпизод в духе борьбы. Шалунов – точно не хоккейный хулиган-устрашитель соперников, как, скажем, «ястреб» Никита Комаров, который без устали втыкался в армейцев, пока у него не закончилось горючее. Чуть ли не за каждый его поздний хит можно было выписывать штраф.