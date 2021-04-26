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Италия - Серия А 19:30 Торино 0 Наполи 0 П1 4.30 Х 3.90 П2 1.83
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Португалия - Примейра 21:00 Бенфика 0 Санта-Клара 0 П1 1.31 Х 5.40 П2 11.5
Португалия - Примейра 21:00 Фамаликан 0 Тондела 0 П1 1.88 Х 3.60 П2 4.40
Португалия - Примейра 21:00 Насьонал 0 Витория Гимара 0
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Испания - Примера 22:00 Эйбар 0 Реал Сосьедад 0 П1 4.30 Х 3.60 П2 1.90
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Поможет ли Омску дисквалификация Шалунова? Сегодня пятый матч серии ЦСКА – «Авангард»
26 апреля 09:00
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

Поможет ли Омску дисквалификация Шалунова? Сегодня пятый матч серии ЦСКА – «Авангард»

В понедельник, 26 апреля, на «ЦСКА Арене» состоится пятый матч финала Кубка Гагарина. Соперники подошли к нему с потерями в составах.

«Авангард» еще в третьем матче лишился центрфорварда Кирилла Семенова, получившего травму. В тройке с Сергеем Толчинским и Александром Хохлачевым его заменил олимпионик и дважды обладатель Кубка Гагарина Илья Каблуков.

В субботу его задел клюшкой за лицо армеец Антон Слепышев, за что был наказан двойным малым штрафом. «Ястреб» получил две минуты за задержку соперника.

И все-таки большую потерю понесли москвичи. Их главного снайпера (впрочем, и всего плей-офф) дисквалифицировали на один матч и оштрафовали на 100 тысяч рублей. За атаку в голову омича Андрея Стася в центре площадки. Белорус покинул лед и больше не вернулся. Главный тренер хозяев Боб Хартли по горячим следам заявил, что пострадавшего увезли в больницу на обследование. Однако Стась был замечен в раздевалке, когда туда вошло руководство клуба, чтобы поздравить победителей.

Коллега Славин по горячим следам предположил, что Шалунова дисквалифицируют. Ходили разговоры, что ему влепят две игры, дали только одну. Многие авторитетные эксперты посчитали это наказание чрезмерным, ведь это был чисто игровой эпизод в духе борьбы. Шалунов – точно не хоккейный хулиган-устрашитель соперников, как, скажем, «ястреб» Никита Комаров, который без устали втыкался в армейцев, пока у него не закончилось горючее. Чуть ли не за каждый его поздний хит можно было выписывать штраф.

Карательный орган КХЛ – СДК – забыл о кубковом духе и решил вмешаться в ход борьбы. Не странно ли? Нет, если вспомнить, как пять лет назад московскому армейцу Джеффу Плэтту влепили целых четыре игры дисквалификации за мнимый фол на питерце Вадиме Шипачеве. Дело было в третьем матче финала Западной конференции. Плэтту инкриминировали попытку ударить соперника ногой, оказавшего у него под коньками. Хотя эксперты (в частности Александр Хаванов) считали, что таким образом натурализованный белорус пытался заработать численное преимущество). Дисквалификация Плэтта распространилась на два матча финала с «Магниткой», который ЦСКА проиграл 3-4, ведя в серии 1-0 и 2-1.

Еще одного форварда красно-синих - Андрея Локтионова, угодившего клюшкой между ног омича Клима Костина и схватившего (5+20) - просто оштрафовали. Сегодня он должен выйти на лед.

Кем штаб ЦСКА заменит «решалу» Шалунова? На ум приходит такой вариант: в заявку возвращается шведский форвард-универсал Марио Кемпе, а шестым лишним легионером остается защитник Джон Гилмор. Вполне вероятна замена уставшего 40-летнего Александра Попова на свежего Никиту Сошникова. Однако надо учитывать, что ветеран играет больше головой, нежели ногами.

Лагерь «Авангарда» утверждает, что сегодня не стоит ждать возвращения Стася. Тогда опять придется бросать в пекло финала 19-летнего Арсения Грицюка, который выходил на чуть-чуть в четвертом матче.

Фото: ХК «Авангард»

Пятые матчи в финале Кубка Гагарина завершались для соперников поражениями: в 2012-м омичи дома уступили московскому «Динамо» (2:3), в 2019-м они завершили серию с ЦСКА 0-4, армейцы в 2016-м проиграли в своем дворце на Ленинградке «Магнитке» (1:2), а в 2018-м – «Ак Барсу» (0:1) и расстались с надеждами на трофей.

Не пропустите!

19.30. Москва. ЦСКА (1) – «Авангард» (2). «Матч ТВ».

Счет в серии: 2-2 (1:4, 3:0, 2:1, 3:4ОТ , 26, 28, 30*)

*Если потребуется.

источник: «Советский спорт»
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