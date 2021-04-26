Панарина в Риге на ЧМ-2021 точно не увидим, а Бучневича и Шестеркина? Зависит от «медведей»

Почти две недели назад в заметке «У Панарина, Шестеркина, Бучневича вдруг появился шанс не поехать в Ригу на ЧМ-2021» мы изучили оставшуюся турнирную дистанцию в регулярном чемпионате «Рейнджерс» и «Бостона» и предположили, что сборная России в столице Латвии вполне может недосчитаться лучшего на сегодня хоккеиста страны. Так и получилось: президент ФХР Владислав Третьяк в минувшие выходные сообщил, что Панарин отказался от участия в чемпионате мира.

Впрочем, на Артемия в Риге мы и так уже почти не рассчитывали, после того как ньюйоркцы в одну калитку слили «Айлендерс» - 1:6, а затем, не очухавшись от нокаута земляков, влетели и слабенькой «Филадельфии» - 2:3, которую прежде громили 8:3 и 9:0. «Бостон» тем временем одержал шесть побед кряду и оторвался от ньюйоркцев на 8 очков и 12 по потерянным.

Казалось, вслед за Хлебушком спета песенка в НХЛ и Бучневича с Шестеркиным, а значит, кого-то с Бродвея на ЧМ-2021 мы все-таки дождемся. Но теперь за два дня в субботу и воскресенье вдруг дважды оступились «медведи» - и снова все смешалось в доме дивизиона Восток. Интрига вернулась, а мы ее всячески поддержим и разогреем.

Для начала вспомним заметку «Советского спорта» от 14 апреля и посмотрим, насколько мы прозорливые прогнозисты и стоит ли букмекерам нас опасаться.

РЕЙНДЖЕРС