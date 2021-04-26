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Панарина в Риге на ЧМ-2021 точно не увидим, а Бучневича и Шестеркина? Зависит от «медведей»
26 апреля 14:36
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL.com

Панарина в Риге на ЧМ-2021 точно не увидим, а Бучневича и Шестеркина? Зависит от «медведей»

После победы над «Баффало» (6:3) «Рейнджерс» еще на два очка приблизился к «Бостону», проигравшему «Питтсбургу» - 0:1. Всего четыре балла отделяют команду Панарина от «Брюинз» и граничного четвертого кубкового места.

Почти две недели назад в заметке «У Панарина, Шестеркина, Бучневича вдруг появился шанс не поехать в Ригу на ЧМ-2021» мы изучили оставшуюся турнирную дистанцию в регулярном чемпионате «Рейнджерс» и «Бостона» и предположили, что сборная России в столице Латвии вполне может недосчитаться лучшего на сегодня хоккеиста страны. Так и получилось: президент ФХР Владислав Третьяк в минувшие выходные сообщил, что Панарин отказался от участия в чемпионате мира.

Впрочем, на Артемия в Риге мы и так уже почти не рассчитывали, после того как ньюйоркцы в одну калитку слили «Айлендерс» - 1:6, а затем, не очухавшись от нокаута земляков, влетели и слабенькой «Филадельфии» - 2:3, которую прежде громили 8:3 и 9:0. «Бостон» тем временем одержал шесть побед кряду и оторвался от ньюйоркцев на 8 очков и 12 по потерянным.

Казалось, вслед за Хлебушком спета песенка в НХЛ и Бучневича с Шестеркиным, а значит, кого-то с Бродвея на ЧМ-2021 мы все-таки дождемся. Но теперь за два дня в субботу и воскресенье вдруг дважды оступились «медведи» - и снова все смешалось в доме дивизиона Восток. Интрига вернулась, а мы ее всячески поддержим и разогреем.

Для начала вспомним заметку «Советского спорта» от 14 апреля и посмотрим, насколько мы прозорливые прогнозисты и стоит ли букмекерам нас опасаться.

РЕЙНДЖЕРС

ПРОГНОЗ И РЕАЛЬНОСТЬ

Нью-Джерси (дома) – 2 очка. На самом деле (НСД) – 4:0

Нью-Джерси (д) – 2. НСД – 6:3

Нью-Джерси (гости) – 2. НСД – 5:3

Айлендерс (г) – 0 или 1. НСД – 1:6

Филадельфия (д) – 2. НСД – 2:3

Филадельфия (д) – 2. НСД – 4:1

Баффало (д) – 2. НСД – 6:3

Наш прогноз – 12-13 очков. По факту – 10 очков.

Сразу оговорюсь, так как все россияне болеют за «синерубашечников», предварительные оценки мы им выдавали по максимуму, и, конечно, никак не ожидали, что «Филадельфия» одну из двух спаренных игр все-таки зацепит. По поводу «островитян» супертренера Троца иллюзий не было изначально, хотя жуткий отлуп - 1:6, а могло быть и больше, здорово удивил.

БОСТОН

ПРОГНОЗ И РЕАЛЬНОСТЬ

Айлендерс (дома) – 0 или 1 очко. На самом деле (НСД) – 4:1

Айлендерс (д) – 1 или 2. НСД – 3:0

Вашингтон (д) – 1 или 2. НСД – 6:3

Баффало (гости) – 1 или 2. НСД – 2:0

Баффало (г) – 1 или 2. НСД – 5:1

Баффало (г) – 1 или 2. НСД – 4:6

Питтсбург (г) – 1 или 2. НСД – 0:1

Наш прогноз – 6-13 очков. По факту – 10 очков.

«Брюинз», еще два года назад бившиеся в финале Кубка Стэнли, после расставания с Харой, Крюгом, Аккьяри, Юханссоном, Бьорком, побега из пузыря Кубка Стэнли-2020 вратаря Раска в нынешнем сезоне выглядят крайне неубедительно. Просто не знаешь, чего от них ждать. Оттого такая вилка в наших предсказаниях. Но что интересно! В среднем «Бостон» вышел на тот очковый рубеж, который мы и ждали – 10 очков в семи турах при предложенном разбросе от 6 до 13.

В итоге минувшие семь туров ситуацию в борьбе за четвертую путевку в плей-офф от Востока никак не изменили. Но у «Рейнджерс» теперь до финиша семь матчей, а у «Бостона» - девять. Сразу напомним, что впереди еще два стыковых поединка, в которых изначально отдаем две виктории ньюйоркцам. В противном случае у них шансов просто нет.

Ну а теперь обновленный прогноз на оставшиеся матчи клубов Панарина/Зибанежада/Бучневича/Фокса и Бержерона/Маршана/Пастрняка/Крейчи.

РЕЙНДЖЕРС

ПРОГНОЗ

Баффало (д) – 2 очка

Айлендерс (д) – 1 или 2

Айлендерс (г) – 0 или 1

Вашингтон (д) – 1 или 2

Вашингтон (д) – 1 или 2

Бостон (г) – 2

Бостон (г) - 2

Итого: от 9 до 13 очков. Всего: от 65 до 69 очков

БОСТОН

Питтсбург (г) – 0 или 1

Баффало (д) – 2

Баффало (д) – 2

Нью-Джерси (г) – 1 или 2

Нью-Джерси (г) – 2

Рейнджерс (д) – 0

Рейнджерс (д) - 0

Айлендерс (д) – 0 или 1

Вашингтон (г) – 1 или 2

Итого: от 8 до 12 очков. Всего: от 68 до 72 очков

Как видите, даже при двух победах в очных встречах судьба «Рейнджерс» почти наверняка будет зависеть от двух заключительных матчей «Бостона», когда ньюйоркцы турнир уже завершат - против «Айлендерс» 11 мая и «Вашингтона» 12 мая.

Шанс «синих рубашек» в том, что «островитяне» и «столичные» будут биться за первое или второе место в дивизионе, которые дают преимущество своего поля в плей-офф. Еще сильнее они будут мотивированы, если появится реальная возможность именно выиграть дивизион. Тогда дорогу к Кубку Стэнли, разумеется, куда слаще начинать с серии против пластилиновых «рейнджеров», нежели совершенно непредсказуемых «косолапых».

источник: «Советский спорт»
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