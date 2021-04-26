ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Примейра 1-й тайм, 36' Морейренсе 0 Порту 0 П1 3.80 Х 3.50 П2 2.00
Нет Шалунова – нет голов. «Авангард» одержал сухую победу над ЦСКА
26 апреля 22:24
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК "Авангард"

Нет Шалунова – нет голов. «Авангард» одержал сухую победу над ЦСКА

Омичи остаются верны себе. Как и в серии с «Ак Барсом» чувствуют в гостях комфортнее, чем дома. «Ястребы» могут испить шампанского уже в среду в Балашихе.

«Авангард» поставил на ноги получившего травму в третьем матче серии центрфорварда Кирилла Семенова. ЦСКА мобилизовал шведского нападающего Марио Кемпе, а также победителя Кубка Первого канала Никиту Сошникова.

После победы в стартовой игре серии (4:1) наставник омичей Боб Хартли признался, что его команда провела едва ли не идеальный матч. Сегодня канадский тренер-победитель может повторить свои слова.

Гости сдержали стартовый порыв армейцев, потом отодвинули игру от своих ворот. А во втором периоде дважды ужалили чемпионов на контратаках с интервалом в десять минут. Причем защитник Дамир Шарипзянов забивал, только отдохнув две минуты в штрафном боксе, а палочка-выручалочка Рид Буше – и вовсе в меньшинстве.

Кстати, в первом случае шайбой Шарипзянова снабдил как раз Семенов. А во втором - американец все сделал сам. На паузе уложил на лед армейца, а потом выковырнул нейтральную шайбу у Богдана Киселевича и исхитрился точно бросить с лопаты.

Конечно, штаб Игоря Никитина вправе предъявлять претензии к поочередно провалившимся Артему Сергееву и Константину Окулову.

За два последних матча армейцы дважды (а по сути, трижды) пропустили в большинстве. Без дисквалифицированного на одну игру Максима Шалунова (главного снайпера плей-офф) забивать у москвичей было некому.

Впрочем, два раза – в первом и третьем периодах – хозяева заставляли звенеть каркас ворот. Особенно эффектным получился кистевой бросок Брендэна Лайпсика в самой концовке, когда красно-сини сняли вратаря и прижали соперника к воротам.

Голевых моментов у владений Шимона Грубеца хозяева если и создали, то по минимуму. На пятак их не пускали, а броски с дальней и средней дистанции становились добычей оборонцев – 28 блокшотами «ястребы» уже не должны удивлять, но все равно вызывают восхищение.

Однако счет в серии 3-2 не гарантирует им Кубок Гагарина. В финале-2012 «Авангард» вернулся из Москвы с третьей победой над «Динамо», вел 3-1 и готовился пить шампанское. Однако бело-голубые перевернули серию, в Омске те события помнят в деталях. Также все знают, что каждый очередной кубковый матч начинается со счета 0:0.

ЦСКА мобилизует Шалунова, а омичи постараются одержать еще одну победу в Балашихе.

СТАТИСТИКА

ЦСКА (1) – «Авангард» (2) – 0:2 (0:0, 0:2, 0:0).

Москва. Голы: Шарипзянов, Буше

Счет в серии: 2-3 (1:4, 3:0, 2:1, 3:4ОТ , 0:2, 28, 30*)

*Если потребуется.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Гол Григоренко не спас "Коламбус" от проигрыша "Тампе"Полезные советы: как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками"Авангард" вырвал победу у ЦСКАСексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футболаУткин – об удалении Ахметова: «Подкат сзади - всегда красная»Американец объяснил, чем отвратительны русские девушки
Долларовому Кириллу — 24. Капризов отмечает день рождения и бросает вызов Овечкину
Кирилл Капризов 26 апреля справляет свое 24-летие. Возраст по хоккейным меркам просто замечательный – самый расцвет.
Как «Спартаку» попасть в Лигу чемпионов. Расклады для красно-белых на три оставшиеся тура
После матчей 27-го тура в РПЛ осталось два претендента на вторую российскую путевку в главный еврокубок.
Экспресс из футбола, хоккея и баскетбола принес россиянину 10 миллионов рублей на вложенные 2300
В БК "Лига Ставок" зафиксирован один из самых крупных выигрышей 2021 года - на экспресс из 20 событий с общим коэффициентом 4647,29.
От «Ахметов, вон из клуба!» до «Судья, за что красная?» Бурная реакция соцсетей на удаление в дерби «Спартака» и ЦСКА
Одним из ключевых эпизодов матча 27-го тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА стало небесспорное удаление полузащитника армейцев Ильзата Ахметова на 37-й минуте.
Ловчев объяснил, благодаря кому дерби «Спартака» и ЦСКА стало главным в России, и дал прогноз на суперматч
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» разобрал нюансы центрального матча 27-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА, который состоится 25 апреля.
«Травма Хвичи — минус 25 процентов атаки, поэтому будет 1:1». Прогноз Ловчева на матч «Рубин» — «Краснодар»
Лучший футболист страны 1972 года поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар», который состоится 25 апреля.
Панарин не едет на ЧМ, где он был нужен. Третьяк объяснил отказ звезды сыграть в Риге
Наконец-то официальные лица ФХР обнародовали информацию о перспективах Артемия Панарина сыграть за сборную на чемпионате мира 2021 года. Президент федерации Владислав Третьяк сообщил, что нападающего «Рейнджерс» ждать в Риге не стоит.
Официально: Санкт-Петербург примет сразу семь матчей Евро-2020. Милости просим, Ибрагимович и Левандовски
Оргкомитет чемпионата Европы перенес в Санкт-Петербург три игры, которые должен был принять Дублин.
Нагучев ставит на «лис» и Гвардиолу, Орзул верит в Месси и верховое Дерби всея Руси. Битва полов #7
"Плеймейкер" представляет седьмой выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Дерби будет судить арбитр, при котором «Спартак» никогда не проигрывал, забил три пенальти, но регулярно пропускает
"Плеймейкер" рассказывает о том, как назначенные на 27-й тур РПЛ арбитры ранее судили команды, матчи которых им предстоит обслуживать 24 и 25 апреля.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Куснирович, Вяльбе, Большунов, Непряева и другие чемпионы встретились с поклонниками в бутике BOSCO

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика