Нет Шалунова – нет голов. «Авангард» одержал сухую победу над ЦСКА

«Авангард» поставил на ноги получившего травму в третьем матче серии центрфорварда Кирилла Семенова. ЦСКА мобилизовал шведского нападающего Марио Кемпе, а также победителя Кубка Первого канала Никиту Сошникова.
После победы в стартовой игре серии (4:1) наставник омичей Боб Хартли признался, что его команда провела едва ли не идеальный матч. Сегодня канадский тренер-победитель может повторить свои слова.
Гости сдержали стартовый порыв армейцев, потом отодвинули игру от своих ворот. А во втором периоде дважды ужалили чемпионов на контратаках с интервалом в десять минут. Причем защитник Дамир Шарипзянов забивал, только отдохнув две минуты в штрафном боксе, а палочка-выручалочка Рид Буше – и вовсе в меньшинстве.
Кстати, в первом случае шайбой Шарипзянова снабдил как раз Семенов. А во втором - американец все сделал сам. На паузе уложил на лед армейца, а потом выковырнул нейтральную шайбу у Богдана Киселевича и исхитрился точно бросить с лопаты.
Конечно, штаб Игоря Никитина вправе предъявлять претензии к поочередно провалившимся Артему Сергееву и Константину Окулову.
За два последних матча армейцы дважды (а по сути, трижды) пропустили в большинстве. Без дисквалифицированного на одну игру Максима Шалунова (главного снайпера плей-офф) забивать у москвичей было некому.
Впрочем, два раза – в первом и третьем периодах – хозяева заставляли звенеть каркас ворот. Особенно эффектным получился кистевой бросок Брендэна Лайпсика в самой концовке, когда красно-сини сняли вратаря и прижали соперника к воротам.
Голевых моментов у владений Шимона Грубеца хозяева если и создали, то по минимуму. На пятак их не пускали, а броски с дальней и средней дистанции становились добычей оборонцев – 28 блокшотами «ястребы» уже не должны удивлять, но все равно вызывают восхищение.
Однако счет в серии 3-2 не гарантирует им Кубок Гагарина. В финале-2012 «Авангард» вернулся из Москвы с третьей победой над «Динамо», вел 3-1 и готовился пить шампанское. Однако бело-голубые перевернули серию, в Омске те события помнят в деталях. Также все знают, что каждый очередной кубковый матч начинается со счета 0:0.
ЦСКА мобилизует Шалунова, а омичи постараются одержать еще одну победу в Балашихе.
СТАТИСТИКА
ЦСКА (1) – «Авангард» (2) – 0:2 (0:0, 0:2, 0:0).
Москва. Голы: Шарипзянов, Буше
Счет в серии: 2-3 (1:4, 3:0, 2:1, 3:4ОТ , 0:2, 28, 30*)
*Если потребуется.