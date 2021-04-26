Нет Шалунова – нет голов. «Авангард» одержал сухую победу над ЦСКА

«Авангард» поставил на ноги получившего травму в третьем матче серии центрфорварда Кирилла Семенова. ЦСКА мобилизовал шведского нападающего Марио Кемпе, а также победителя Кубка Первого канала Никиту Сошникова.

После победы в стартовой игре серии (4:1) наставник омичей Боб Хартли признался, что его команда провела едва ли не идеальный матч. Сегодня канадский тренер-победитель может повторить свои слова.

Гости сдержали стартовый порыв армейцев, потом отодвинули игру от своих ворот. А во втором периоде дважды ужалили чемпионов на контратаках с интервалом в десять минут. Причем защитник Дамир Шарипзянов забивал, только отдохнув две минуты в штрафном боксе, а палочка-выручалочка Рид Буше – и вовсе в меньшинстве.

Кстати, в первом случае шайбой Шарипзянова снабдил как раз Семенов. А во втором - американец все сделал сам. На паузе уложил на лед армейца, а потом выковырнул нейтральную шайбу у Богдана Киселевича и исхитрился точно бросить с лопаты.

Конечно, штаб Игоря Никитина вправе предъявлять претензии к поочередно провалившимся Артему Сергееву и Константину Окулову.