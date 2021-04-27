Чибриков, Мичков, Мирошниченко, Юров! Волшебный камбэк сборной России в матче против США на ЮЧМ

Турнир проходит в двух городах штата Техас. Наши играют во Фриско на тренировочной арене клуба НХЛ «Даллас Старз», вмещающей 3500 зрителей. Трибуны не заполнены под завязку, но и не пустуют. К слову, команда Александра Радулова, Дениса Гурьянова, Антона Худобина играет при 50-процентной заполняемости.
Хозяева – главные фавориты, в контрольном матче они без проблем разобрались с действующими чемпионами мира шведами 5:1. Россияне лишь в буллитной перестрелке дожали неуступчивых белорусов – 3:2Б.
В нашей команде есть парни, засветившиеся в КХЛ и даже в первой сборной. «Сталевар» из Магнитогорска Данила Юров даже отметился голом в серии плей-офф с «Авангардом», тот матч финалист Кубка Гагарина проиграл 1:7. А капитан юниорской сборной Никита Чибриков поразил ворота чехов на Шведских играх-2021.
На подходе и 17-летние Матвей Мичков и Иван Мирошниченко. Первый из них наколотил 38 шайб в регулярном чемпионате МХЛ и выиграл снайперскую гонку. А второй благодаря усилиям ФХР все-таки справился с бюрократическими препонами и пересек границу США. Не зря мы сражались за неистового Ивана! На его счету пятая и шестая шайбы. Дублем отметился и Мичков.
А ведь к середине матча настроение у российских болельщиков упало до нуля. Наши безнадежно уступали 1:5. Пятый гол россиянам забил Саша Пастухов – форвард с русскими корнями.
Пятый гол россиянам забил Саша Пастухов – форвард с русскими корнями. Шайбы на удивление легко залетали в ворота Кирилла Герасимюка и заменившего его в начале второго периода Валерия Бринкмана. Впрочем, и голкипер хозяев Гибсон Хомер не являл собой стену. На десятой минуте его пробил не самым затейливым броском с кистей Юров, ответив на два американских гола.
Чибриков же явно переусердствовал: засадив в голову соперника, наш капитан присел отдохнуть в штрафном боксе на целых 12 минут.
Перелом наступил на 26-й минуте. Мичков продемонстрировал голевое чутье и подкараулил отскок. Вскоре Чибриков, выдержав паузу, точно бросил, однако автором гола почему-то записали Дмитрия Бучельникова.
Локальная неудача Матвея Петрова, не забившего в пустой угол, не смутила подопечных Альберта Лещева. Мичков в большинстве сократил разрыв до минимума. Звездно-полосатые с помощью коварного рикошета положили в сетку Бринкмана шестую шайбу. И все-таки перед вторым перерывом Мирошниченко реализовал большинство и подарил нам шанс.
Третий период начался с дерзкого рейда Юрова к владениям хозяев. Прямо с вбрасывания в центре поля. Увы, перехитрить голкипера не удалось.
Американцы, почувствовав опасность, окопались. Но победу не сохранили. Федор Свечков подобрал отскок и, обозначив бросок, мягко скинул шайбу на пятачок Мирошниченко, которому не составило труда переправить ее в пустые ворота.
Пятиминутный овертайм в формате «3 на 3» не перевалил за экватор. Чибриков протащил шайбу через всю площадку и почти с нулевого угла отправил ее «подо льдом» в цель. Зря американцы не последовали примеру россиян и не заменили вратаря-мышелова. Лучшим у победителей организаторы назвали Юрова.
СТАТИСТИКА
США – Россия – 6:7ОТ (3:1, 3:4, 0:1, 0:1).
Голы у наших: Юров, Мичков (2), Мирошниченко (2), Чибриков, Гайдамак
Броски: 35 (13+8+14+0) – 35 (9+14+11+1)
Штраф: 8-30