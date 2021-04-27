Чибриков, Мичков, Мирошниченко, Юров! Волшебный камбэк сборной России в матче против США на ЮЧМ

Турнир проходит в двух городах штата Техас. Наши играют во Фриско на тренировочной арене клуба НХЛ «Даллас Старз», вмещающей 3500 зрителей. Трибуны не заполнены под завязку, но и не пустуют. К слову, команда Александра Радулова, Дениса Гурьянова, Антона Худобина играет при 50-процентной заполняемости.

Хозяева – главные фавориты, в контрольном матче они без проблем разобрались с действующими чемпионами мира шведами 5:1. Россияне лишь в буллитной перестрелке дожали неуступчивых белорусов – 3:2Б.

В нашей команде есть парни, засветившиеся в КХЛ и даже в первой сборной. «Сталевар» из Магнитогорска Данила Юров даже отметился голом в серии плей-офф с «Авангардом», тот матч финалист Кубка Гагарина проиграл 1:7. А капитан юниорской сборной Никита Чибриков поразил ворота чехов на Шведских играх-2021.

На подходе и 17-летние Матвей Мичков и Иван Мирошниченко. Первый из них наколотил 38 шайб в регулярном чемпионате МХЛ и выиграл снайперскую гонку. А второй благодаря усилиям ФХР все-таки справился с бюрократическими препонами и пересек границу США. Не зря мы сражались за неистового Ивана! На его счету пятая и шестая шайбы. Дублем отметился и Мичков.

А ведь к середине матча настроение у российских болельщиков упало до нуля. Наши безнадежно уступали 1:5. Пятый гол россиянам забил Саша Пастухов – форвард с русскими корнями.