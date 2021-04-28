Сергей Толчинский: Мне было очень обидно. Хотелось встретиться в финале с ЦСКА и все доказать

Омский «Авангард» - новый чемпион КХЛ.

В шестом финальном матче «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 1:0, а единственную шайбу забросил самый ценный игрок турнира – Сергей Толчинский. Тот самый, с которым столичные армейцы попрощались в прошлом межсезонье.

Когда нападающий вернулся из-за океана в Россию, ЦСКА тянул с подписанием, выказывая свое недоверие. И, даже, взяв хоккеиста предоставлял ему немного игрового времени.

Толчинский перешел в «Авангард» и добился успеха. Теперь его чемпионство не «лавочное», оно реальное, и Сергей - один из главных творцов победы омского клуба.

- Сергей, какие эмоции? Вы – автор золотого гола, MVP турнира…

- Если честно, то я еще не могу осознать. Не понимаю, что это именно я забил. Про MVP вообще забыл уже! Я к этому шел весь год, очень хотел встретиться в финале с ЦСКА, выиграть Кубок. Я это представлял это, и все случилось.

- На победу «Авангарда» никто не ставил…

- В нас никто не верил. Мы могли еще в первом раунде плей-офф отлететь. На нас «Фонбет» такие ставки делали! А мы всем доказали, что можем. Нереальные эмоции.

- Самый сложный для вас момент в серии с ЦСКА…

- Для меня - последняя минута на лавке. Было сложно не отключиться.

- Ваш друг Максим Мамин забивал золотой гол два года назад. Сегодня он был соперником. Что сказал вам после матча во время рукопожатия?

- Он расстроен, понятное дело. Мне его жаль, ведь он – мой друг. Но я ему сказал, чтобы не расстраивался. Максим уже забивал в финале, так что ничего страшного. Он сказал, что поздравляет.

- «Авангард» выложил за вас армейцам крупную сумму. Понимали, что вам придется оправдать доверие? Чувствовали ответственность?

- Для меня это стало огромной мотивацией. Она и помогла всего добиться. Мне было очень обидно, честно. Хотелось доказать. Все получилось, круто.

- В чем сила омского клуба?

- Сплоченность – такой коллектив, такая семья. Каждый друг за друга.

- У вас случались в жизни более яркие события, чем сегодняшняя победа?

Нет, стопроцентно! Это лучший момент в моей жизни.