Ковальчук застраховался в «Спартаке». Почему капитан «Авангарда» так легко расстался с клубом

Новость об уходе Ильи Ковальчука из «Авангарда» почти совпала по времени с другой весточкой – о возможном подписании 38-летним форвардом контракта со «Спартаком». При этом официальный сайт омского клуба в своем сообщении о расторжении соглашения с капитаном по взаимной договоренности сторон говорит о желании игрока продолжить карьеру в НХЛ. Как могут уживаться планы Ильи уехать снова за океан и переход к красно-белым? На самом деле очень даже легко.

Может показаться, что Ковальчук поспешил. Возникает ведь логичный вопрос: зачем бросать клуб КХЛ, в котором ты только что достиг успеха, где ты авторитет для всей команды, где у тебя тренер, словно второй отец, с которым ты работал пять лет на заре энхаэловской карьеры в «Атланте»? Не вяжется простое желание найти вариант в НХЛ с добровольным разрывом контракта. Искать его можно, ничего не расторгая. Сделать это Ковальчук мог только при одном условии – у него есть железобетонный страховочный вариант. И он посчитал неправильным не сказать об этом команде, которая протянула ему руку помощи (а он отблагодарил) в непростой момент.

И этот вариант – «Спартак». В котором весной сменилось клубное руководство, куда пришел человек, близкий к председателю совета директоров КХЛ Тимченко. А именно Геннадий Николаевич в свое время лично решал вопрос с переходом Ковальчука в СКА. Гарантировав Илье финансовые условия на годы вперед. Не просто так один из самых наших ярких легионеров НХЛ разорвал в свое время многолетний и многомиллионный договор с «Нью-Джерси», что вызвало тогда много критики.

Зимой Ковальчук зайти в «Спартак» не мог и не хотел. Во-первых, Олегу Знарку он просто не был нужен, не его типаж, как говорится. Во-вторых, сам Илья понимал, что не та сегодня команда у красно-белых, куда нужно прыгнуть для перезагрузки карьеры, движущейся к своему финальному этапу. После провала в «Лос-Анджелесе» и «Вашингтоне» (хороший период в «Монреале» посреди прошлого сезона был очень непродолжителен) нужно было срочно реабилитироваться, чтобы на тебя был спрос. «Авангард», грезивший чемпионством, с хорошим знакомым Бобом Хартли – совсем другое дело.

Илья не прогадал, но свою задачу краткосрочная, но очень удачная командировка в Балашиху уже выполнила. Он снова на виду. Однако в омском клубе много не заработает. Его нынешняя зарплата не поражала воображение даже по меркам КХЛ. Спортивного интереса в «Авангарде» у форварда больше нет. Кубок Гагарина он уже брал трижды в карьере (два раза со СКА). Его в стане «ястребов» ничего не держит.