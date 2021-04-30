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Ковальчук застраховался в «Спартаке». Почему капитан «Авангарда» так легко расстался с клубом
30 апреля 21:55
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ХК "Авангард"

Ковальчук застраховался в «Спартаке». Почему капитан «Авангарда» так легко расстался с клубом

Обладатель Кубка Гагарина-2021 официально объявил о расторжении контракта с Ильей Ковальчуком.

Новость об уходе Ильи Ковальчука из «Авангарда» почти совпала по времени с другой весточкой – о возможном подписании 38-летним форвардом контракта со «Спартаком». При этом официальный сайт омского клуба в своем сообщении о расторжении соглашения с капитаном по взаимной договоренности сторон говорит о желании игрока продолжить карьеру в НХЛ. Как могут уживаться планы Ильи уехать снова за океан и переход к красно-белым? На самом деле очень даже легко.

Может показаться, что Ковальчук поспешил. Возникает ведь логичный вопрос: зачем бросать клуб КХЛ, в котором ты только что достиг успеха, где ты авторитет для всей команды, где у тебя тренер, словно второй отец, с которым ты работал пять лет на заре энхаэловской карьеры в «Атланте»? Не вяжется простое желание найти вариант в НХЛ с добровольным разрывом контракта. Искать его можно, ничего не расторгая. Сделать это Ковальчук мог только при одном условии – у него есть железобетонный страховочный вариант. И он посчитал неправильным не сказать об этом команде, которая протянула ему руку помощи (а он отблагодарил) в непростой момент.

И этот вариант – «Спартак». В котором весной сменилось клубное руководство, куда пришел человек, близкий к председателю совета директоров КХЛ Тимченко. А именно Геннадий Николаевич в свое время лично решал вопрос с переходом Ковальчука в СКА. Гарантировав Илье финансовые условия на годы вперед. Не просто так один из самых наших ярких легионеров НХЛ разорвал в свое время многолетний и многомиллионный договор с «Нью-Джерси», что вызвало тогда много критики.

Зимой Ковальчук зайти в «Спартак» не мог и не хотел. Во-первых, Олегу Знарку он просто не был нужен, не его типаж, как говорится. Во-вторых, сам Илья понимал, что не та сегодня команда у красно-белых, куда нужно прыгнуть для перезагрузки карьеры, движущейся к своему финальному этапу. После провала в «Лос-Анджелесе» и «Вашингтоне» (хороший период в «Монреале» посреди прошлого сезона был очень непродолжителен) нужно было срочно реабилитироваться, чтобы на тебя был спрос. «Авангард», грезивший чемпионством, с хорошим знакомым Бобом Хартли – совсем другое дело.

Илья не прогадал, но свою задачу краткосрочная, но очень удачная командировка в Балашиху уже выполнила. Он снова на виду. Однако в омском клубе много не заработает. Его нынешняя зарплата не поражала воображение даже по меркам КХЛ. Спортивного интереса в «Авангарде» у форварда больше нет. Кубок Гагарина он уже брал трижды в карьере (два раза со СКА). Его в стане «ястребов» ничего не держит.

Да, он все еще мечтает найти достойное предложение из-за океана, чтобы попытаться взять Кубок Стэнли. Этого трофея не достает в богатой коллекции Ильи, чтобы войти в «Тройной золотой клуб» для хоккеистов, выигрывавших золото Олимпиады, чемпионата мира, а также бравших главный приз НХЛ. Если это не получится, в любом случае завершить красиво карьеру лучше, конечно же, в главной лиге мира. Где он состоялся как один из сильнейших снайперов своего поколения.

Не срастется этот вариант – тогда нарядно будет финишировать там, где стартовал. Из «Спартака» он в 2001-м уехал в «Атланту» 18-летним. Отдать наконец долги спартаковским болельщикам будет не лишне. Они ждали его во время двух энхаэловских локаутов, но Ковальчук предпочитал играть там, где не только на что-то серьезное претендуют, но и хорошо платят. В сезоне-2004/05 таким местом был напичканный звездами «Ак Барс». С 2012-го по 2018-й Илья играл за богатый СКА.

«Спартак» в те годы никак не мог даже близко удовлетворить финансовые аппетиты игрока. Но теперь – может. Агент Ковальчука Юрий Николаев в хороших отношениях с новыми руководителями клуба. Именно отсюда растут ноги у инсайда, что Илья окажется в столичном клубе. Ему там, по некоторым данным, готовы предложить соглашение на 80-90 миллионов рублей. Никто не посулит больше по обе стороны океана.

В НХЛ могут быть сопоставимые деньги. Но если не вернется Ковальчук в североамериканскую лигу, то «Спартак» примет его с распростертыми объятиями. Красно-белым предстоит строить новую команду, которой нужен лидер, вожак, авторитет. Если он еще и свой – то лучшего выбора просто не существует. Илья ничем не рискует, в «Спартак» он может прийти хоть завтра.

Потому, полагаю, так легко два дня спустя после завоевания чемпионства Ковальчук объявил о том, что со славным клубом «Авангард» ничего его больше не связывает.

источник: «Советский спорт»
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