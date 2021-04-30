Не взлетели с европейского «аэродрома». Сборная России проиграла Швейцарии в матче Евровызова

- Наши провалы связаны с размером площадки, здесь она большая, европейская (шириной в 30 метров), мы от такой отвыкли, - объяснил ведущий оборонец сборной Егор Яковлев (олимпийский чемпион, между прочим).

Первую и вторую шайбы гости получили после ошибок сзади: хозяева воспользовались выходами «2 в 1». В обоих случаях против двух форвардов оставался защитник Никита Лямкин.

Можно подумать, что соперник не готовится к турниру в Риге и потому не под нагрузкой.

- Почему швейцарцы были быстрее? Мы же под нагрузкой, идет подготовка к чемпионату мира.

Напомним, в КХЛ играют на коробках финских (28 м) и канадских (26 м) размеров.

Однако вряд ли победный гол швейцарцев можно списать на нестандартную площадку. Защитник Дмитрий Юдин попросту не сумел укротить летящую шайбу перчаткой и остался позади соперников.

Во втором периоде, который подопечным Брагина удался, на лед вышел силовой форвард Павел Кукштель. В тройке с Василием Подколзиным и Эмилием Галимовым он заменил пассивного Ивана Морозова. Но счет сравнял другой «силовик» - Евгений Тимкин, игравший с буковкой «А» на свитере. На ближнем пятачке он оказался расторопнее соперников и воспользовался изящной передачей защитника Игоря Ожиганова.

Должен был забивать и выводить команду вперед форвард Кирилл Марченко, которому Егор Коршков выложил шайбу точно на клюшку. Однако бросок метров с 7-8 пришелся в ловушку вратаря.

К сожалению, в третьей 20-минутке Тимкин занялся тем, что в СКА сходит ему с рук. Сколько раз он безнаказанно давал нюхать соперникам свою крагу. Вот и сегодня на ровном месте схватил штраф «за грубость». Однако это меньшинство могло принести гостям забитый гол и, возможно, перелом в игре. Жаль, что шайба после броска Владислава Каменева с «лопаты» заставила звенеть перекладину.

А за удаление Лямкина швейцарцы наших наказали: защитник-олимпионик Алексей Марченко не сумел смахнуть шайбу, бабочкой опускавшуюся в сетку. Лишь погладил клюшкой спину голкипера Александра Самонова.

Брагин передернул звенья. Мобильный Галимов был переведен к капитану команды Вадиму Шипачеву и Кириллу Марченко, за 3:36 до сирены наши сняли вратаря и навалились на владения хозяев. Тщетно…

После финальной сирены наш главный тренер ответил на вопрос о бане в сборной свежеиспеченных обладателей Кубка Гагарина. Тренер заявил, что штаб национальной команды анализирует ситуацию и допустил возможность приглашения «ястребов». Впрочем, защитник Дамир Шарипзянов значится в списке кандидатов, вопрос – не помешают ли ему повреждения, полученные в финальной серии с ЦСКА. Кто из одноклубников может составить ему компанию? Наверное, два нападающих – Денис Зернов и MVP плей-офф Сергей Толчинский. Первый из них – двусторонний центрфорвард, быстрый, но не габаритный. Второй - тоже скоростной и особенно силен в бригаде большинства. Случайно 20 очков в Кубке Гагарина не набирают и золотые голы не забивают.

В субботу, 1 мая, сегодняшние соперники встретятся еще раз. Начало матча, как и сегодня, в 18.45 (мск).

СТАТИСТИКА

Швейцария – Россия – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). Гол у наших: Тимкин

Вратарь у россиян: Самонов

Броски: 28 (13+7+8) – 35 (6+20+9)

Штраф: 6-6