За вратарскую «бабочку» не поквитались. Сборная России всухую проиграла Швейцарии

Проигрывать всегда неприятно. А всухую – вдвойне. Однако посыпать голову пеплом и кричать «караул» не стоит. Это лишь контрольные матчи сборной, игравшей в экспериментальном составе.

Сегодня в национальной команде дебютировал вратарь-гренадер из «Трактора» Иван Федотов (202 см, 92 кг), которого инсайдеры отправляют в ЦСКА. Наш голкипер с честью выходил из сложных ситуаций, умело пользуясь габаритами. Но во втором периоде (за 6:46 до сирены) не среагировал на бросок с кистей от синей линии. Ладно бы ему помешал трафик перед воротами. Нет же, он видел начальную фазу броска, но пропустил шайбу в ближний угол. Почему? Возможно, посчитал, что она летит мимо рамки.

Впрочем, вешать всех собак на вратаря, когда проигравшие не сподобились хотя бы на одну мусорную шайбу, в корне неправильно. С голевыми шансами у нашей атаки было не густо – одной пятерни с лихвой хватит, чтобы сосчитать. Запомнился полумомент у Василия Подколзинав конце второй 20-минутки, а в третьей – у нового капитана команды Егора Яковлева, который оказался на козырной позиции после выигранного вбрасывания. В концовке одного движения клюшкой не хватило Егору Коршкову, чтобы добить шайбу в пустой угол.

В отсутствие кадрового капитана сборной Вадима Шипачева, которому дали отдохнуть, потерялись бригады большинства. В течение 74 секунд третьего периода наш квартет (Алексей Марченко, Игорь Ожиганов, Иван Морозов, Эмиль Галимов) безуспешно пытались разыграть лишнего («4 на 3»), но ничего запоминающего у ворот хозяев не создали. Семь попыток вхолостую за два матча в Биле – мрачная статистика. С досады Ожиганов даже попытался заколотить шайбу в сетку ударом ногой метров с 15-ти.

Ситуацию призван исправить только что вызванный в сборную MVP Кубка Гагарина Сергей Толчинский из «Авангарда», который особенно силен как раз в большинстве.