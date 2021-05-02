Так громила чехов только «Красная машина»! Сборная России победила Чехию с двузначным счетом на ЮЧМ

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НБА - регулярный чемпионат 4-я четверть, 44' Даллас Маверик 111 Вашингтон Уиза 111 П1 1.60 П2 2.33
НХЛ - регулярный чемпионат 2-й период Анахайм Дакс 1 Лос-Анджелес К 0 П1 1.85 Х 3.80 П2 3.80
НХЛ - регулярный чемпионат 2-й период Эдмонтон Ойлер 2 Калгари Флэймз 0 П1 1.14 Х 7.90 П2 15.0
НБА - регулярный чемпионат перерыв Юта Джаз 56 Торонто Рэптор 62 П1 1.81 П2 2.00
НХЛ - регулярный чемпионат 2-й период Аризона Койотс 0 Вегас Голден Н 1 П1 18.0 Х 8.90 П2 1.10
НБА - регулярный чемпионат перерыв Лос-Анджелес К 47 Денвер Наггетс 52 П1 1.81 П2 2.00
Португалия - Сегунда 13:15 УД Оливейренсе 0 Бенфика Б 0
Италия - Серия А 13:30 Лацио 0 Дженоа 0 П1 1.41 Х 5.20 П2 7.40
Франция - Лига 1 14:00 Бордо 0 Ренн 0 П1 4.80 Х 4.10 П2 1.72
Россия - Премьер-Лига 14:00 Химки 0 Урал 0 П1 2.25 Х 3.40 П2 3.40
Испания - Примера 15:00 Вальядолид 0 Бетис 0 П1 3.30 Х 3.50 П2 2.22
Испания - Сегунда 15:00 Фуэнлабрада 0 Картахена 0 П1 1.95 Х 3.20 П2 4.50
Аргентина - Примера 16:00 Бока Хуниорс 0 Ланус 0 П1 1.75 Х 3.50 П2 4.60
Италия - Серия А 16:00 Наполи 0 Кальяри 0 П1 1.38 Х 5.20 П2 8.40
Италия - Серия А 16:00 Болонья 0 Фиорентина 0 П1 2.90 Х 3.40 П2 2.50
Франция - Лига 1 16:00 Дижон 0 Метц 0
Франция - Лига 1 16:00 Ним 0 Реймс 0 П1 2.30 Х 3.20 П2 3.40
Англия - Премьер-лига 16:00 Ньюкасл Юнайте 0 Арсенал 0 П1 3.50 Х 3.60 П2 2.10
Франция - Лига 1 16:00 Брест 0 Нант 0 П1 2.80 Х 3.30 П2 2.65
Португалия - Сегунда 16:00 Визела 0 Фейренсе 0 П1 2.03 Х 3.30 П2 3.60
Франция - Лига 1 16:00 Лорьян 0 Анже 0 П1 1.87 Х 3.70 П2 4.30
Италия - Серия А 16:00 Сассуоло 0 Аталанта 0 П1 6.40 Х 5.00 П2 1.47
Россия - Премьер-Лига 16:30 Ростов 0 Тамбов 0 П1 1.16 Х 8.50 П2 18.0
Испания - Сегунда 17:00 Эспаньол 0 Малага 0 П1 1.33 Х 4.90 П2 11.0
Испания - Примера 17:15 Вильярреал 0 Хетафе 0 П1 2.08 Х 3.10 П2 4.30
Португалия - Сегунда 18:00 Ковильян 0 Лейшойнш 0
Франция - Лига 1 18:05 Монпелье 0 Сент-Этьен 0 П1 2.48 Х 3.30 П2 3.00
Аргентина - Примера 18:10 Дефенса и Хуст 0 Унион 0 П1 3.30 Х 3.10 П2 2.22
Аргентина - Примера 18:10 Индепендьенте 0 Атлетико Тукум 0
Англия - Премьер-лига 18:30 Манчестер Юнай 0 Ливерпуль 0 П1 2.75 Х 3.50 П2 2.60
Так громила чехов только «Красная машина»! Сборная России победила Чехию с двузначным счетом на ЮЧМ
02 мая 06:05
автор: Владислав Домрачев

Так громила чехов только «Красная машина»! Сборная России победила Чехию с двузначным счетом на ЮЧМ

11:1 – такой впечатляющей победой завершили наши юниоры групповой этап на ЮЧМ в США. Хет-трик сделал лидер атак россиян Матвей Мичков и упрочил лидерство в снайперской гонке турнира.

1:11 01:11 – эти цифры застыли на табло арены Фриско после третьего гола Матвея Мичкова и заключительного в матче Чехия - Россия.

- «Золотое сечение», - мгновенно отреагировал эсэмской коллега Славин.

- Так крупно наши чехов не обыгрывали на ЮЧМ, - напомнили комментаторы «Матч ТВ» Артем Божко и Кирилл Корнилов, заслуживающих самых лестных оценок за репортаж. А вот «деды» Мичкова, Ивана Мирошниченко, Никиты Чибрикова, Прохора Полтапова и Ко громили сборную Чехословакии на московском ЧМ-1979 с таким же счетом, 11:1. 21 апреля 1979 года в Лужниках «Красная машина» не оставила камня на камне от вице-чемпионов мира. Хет-трик оформил 20-летний Сергей Макаров, тогда восходящая звезда. А ведь у соперников на лед выходили братья Мариан, Петер и Антон Штястны, Иван Глинка, Милан Новы, Иржи Бубла, его тезки Холик и Кралик, а также Ладислав Свозил. Интересно, не родственник ли он защитника этой сборной Станислава Свозила?

Сегодня счет открыл Мичков, он же его закрыл. Как и Макаров, включенный в сборную звезд столетия вместе с Уэйном Гретцки, Валерием Харламовым, Вячеславом Фетисовым, Берье Сальмингом и Владиславом Третьяком, наш сильнейший юниор неотразимо и внезапно для вратарей палил от правого борта.

Теперь на счету Мичкова 9 голов. До снайперского рекорда на ЮЧМ американского форварда Коула Кофилда, наколотившего на прошлом чемпионате мира в Швеции 14 шайб, осталось всего ничего. Только сборная США на ЮЧМ-2019 проиграла в полуфинале России и довольствовалась бронзой. Такой результат нашу нынешнюю сборную не удовлетворит. Как, впрочем, и серебро.

По дублю сделали Полтапов и Федор Свечков. Данил Юров набрал 4 (1+3) очка, столько же у Мичкова, 3 (0+3) – у капитана команды Чибрикова.

Пожалуй, самый красивый гол забил Полтапов, сделав счет теннисным (6:1). Форвард «Красной Армии» каскадом финтов накрутил в чешской зоне двоих соперников и вонзил шайбу в девятку, поймав вратаря на противоходе.

За 10 минут до финальной сирены показал норов и нежелание смириться с разгромом 17-летний защитник Марцел Марцел весом 110 (!) кило. Этот центнер с гаком врезался в номер нашему оборонцу Владиславу Сапунову. Нарушитель был изгнан со льда с заменой через 5 минут. Свечков же не оставил хоккейное преступление без наказания. А в сумме наши юниоры три раза преуспели в большинстве.

Четвертьфиналы будут сыграны в ночь с 2 на 3 и с 3 на 4 мая.

СТАТИСТИКА

Россия – Чехия – 11:1 (3:0, 3:1, 5:0). Фриско.

Голы у наших: Мичков (3), Полтапов (2), Свечков (2), Мирошниченко, Коромыслов, Кателевский, Юров

Вратарь у россиян: Иванов

Броски: 40 (11+17+12) – 22 (7+8+7)

Штраф: 2 - 37

источник: «Советский спорт»
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