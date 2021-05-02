Так громила чехов только «Красная машина»! Сборная России победила Чехию с двузначным счетом на ЮЧМ

1:11 01:11 – эти цифры застыли на табло арены Фриско после третьего гола Матвея Мичкова и заключительного в матче Чехия - Россия.

- «Золотое сечение», - мгновенно отреагировал эсэмской коллега Славин.

- Так крупно наши чехов не обыгрывали на ЮЧМ, - напомнили комментаторы «Матч ТВ» Артем Божко и Кирилл Корнилов, заслуживающих самых лестных оценок за репортаж. А вот «деды» Мичкова, Ивана Мирошниченко, Никиты Чибрикова, Прохора Полтапова и Ко громили сборную Чехословакии на московском ЧМ-1979 с таким же счетом, 11:1. 21 апреля 1979 года в Лужниках «Красная машина» не оставила камня на камне от вице-чемпионов мира. Хет-трик оформил 20-летний Сергей Макаров, тогда восходящая звезда. А ведь у соперников на лед выходили братья Мариан, Петер и Антон Штястны, Иван Глинка, Милан Новы, Иржи Бубла, его тезки Холик и Кралик, а также Ладислав Свозил. Интересно, не родственник ли он защитника этой сборной Станислава Свозила?

Сегодня счет открыл Мичков, он же его закрыл. Как и Макаров, включенный в сборную звезд столетия вместе с Уэйном Гретцки, Валерием Харламовым, Вячеславом Фетисовым, Берье Сальмингом и Владиславом Третьяком, наш сильнейший юниор неотразимо и внезапно для вратарей палил от правого борта.

Теперь на счету Мичкова 9 голов. До снайперского рекорда на ЮЧМ американского форварда Коула Кофилда, наколотившего на прошлом чемпионате мира в Швеции 14 шайб, осталось всего ничего. Только сборная США на ЮЧМ-2019 проиграла в полуфинале России и довольствовалась бронзой. Такой результат нашу нынешнюю сборную не удовлетворит. Как, впрочем, и серебро.