Откатились до Швейцарии. Почему сборная кахаэловцев навевает перед ЧМ-2021 тоску и тревогу

Считанное число матчей плей-офф дарили яркий хоккей. Нет, с интригой все было не так плохо со стадии полуфиналов. Но так и во дворе баталии бывают будь здоров какие. Не этим измеряется класс хоккея. А наличием больших мастеров, как среди игроков, так и тренеров с менеджерами.

Который год в КХЛ стагнация. Нет новых идей, все меньше сильных тренеров, у всех команд одинаковая примитивная тактика. Создается ощущение, что в лиге просто позабыли о том, что хоккей – это в первую очередь игра. А потом уже хорошо оплачиваемая работа. Игру превращают в борьбу, нудную и монотонную на каждом сантиметре площадки. Насаждают унылую тактику игры в откат.

На этом фоне пошли даже новости о срочном вызове в команду форвардов «Авангарда» Толчинского, а затем и Зернова. Изначально брать их не собирались, но ужасное состояние нашего нападения в играх со Швейцарией заставило что-то срочно менять. Не факт, что омичи останутся и поедут в Ригу, но сидеть сложа руки тренерам в такой обстановке было недопустимо.

Все обратили внимание на выражение лица главного тренера Валерия Брагина в конце проигранного швейцарцам матча номер два (0:1). Кто-то увидел в этом растерянность, кто-то – неприятное удивление. Скорее – второе. Наверняка тренера поразило не только отношение хоккеистов к матчу, в котором идет борьба за места на ЧМ, но и осознание новой реальности. Россия, которая не так давно задавала тон на мировых первенствах, не в состоянии показать вразумительную игру в атаке, имея в составе лучших игроков КХЛ. С одной оговоркой – за исключением пятерки из ЦСКА, которая в сборную еще не подъехала. Но остальные то были.

КХЛ теряет свой уровень. Когда такое было, чтобы перед чемпионатом мира по сусекам наскребали достойных кандидатов в сборную. Если клубы продолжат работать, а не играть, так недолго потерять позиции на международной арене. Поражение в двух матчах Еврочелленджа от Швейцарии с одной заброшенной шайбой за две игры – следствие падения класса лиги.

Жаль, что не играют наши клубы на европейской арене. Было бы интересно посмотреть на них в сравнении с теми же швейцарцами или немцами. Есть подозрение, что мы уже где-то рядом. Причем это не они так выросли, это мы сдаем свои позиции.

Повальная мода на всеобщую игру в откат привела к тому, что КХЛ скатилась на уровень других европейских чемпионатов. Качество соревнований упало так, что против него голосуют и зрители (падение посещаемости в пандемию оценить трудно, а вот снижение рейтингов – налицо), и сами спортсмены (отъезд за океан). Стагнация чемпионата отрицательно влияет на сборную, ведь игроки готовятся в клубах. А потом приезжают на международные матчи и играют в них так, как их и учили в КХЛ на протяжении всего сезона.

Отчего были неприятные эмоции на лице Брагина? Он-то лучше всех знает, что в Швейцарии команда была не в оптимальных кондициях. Но одно дело, если ты на фоне физических нагрузок пытаешься играть творчески – но не добегаешь из-за того, что устаешь. А другое – если вместо креативного хоккея сбиваешься на привычный откат. Отсюда прежде всего растут ноги импотенции в атаке. Этим так поражен Брагин.

Андрей Скабелка в «Локомотиве» в прошедшем сезоне пытался довести свой схематичный хоккей до автоматизма. В итоге результата нет, молодые не развиваются, а после 30 апреля те, кто умеет творить (Ткачев и Пулккинен), побежали из Ярославля сломя голову. Но из «Локомотива» хотя бы есть кого позвать в сборную, в «Магнитке» все еще хуже. Хоккей у тренера Ильи Воробьева настолько уныл и архаичен, что на его фоне команды папы Петра Ильича в 90-е выглядели умнее. Совсем захирели в «Металлурге» Плотников с Прохоркиным, а ведь не так давно оба были одними из лидеров сборной. Показательно равнодушие болельщиков «Магнитки» к игре клуба. Они воспитывались на другой стилистике, и нынешнюю команду не особо жалуют.

То же самое можно сказать про «Автомобилист». В «Тракторе» игру ставит еще один адепт закрытого хоккея Гатиятулин. В Уфе созидание разрешено только финским легионерам, остальные являются чернорабочими. В «Динамо» тренерская работа Владимира Крикунова оставляла желать лучшего. Звену Шипачева с Яшкиным ставили задачу играть как им хочется, остальным – как умеется. Про команды, не входящие в число толстосумов, и говорить нечего. Дерзкая «Северсталь» Андрея Разина скорее исключение из правил. Все остальные строят капканы даже в регулярке. Хотя в чемпионате можно было дать волю творчеству. Но нет, отрабатывали схемы для плей-офф. Учились разрушать, а не созидать.

Даже чемпионский «Авангард» оборонялся куда лучше, чем атаковал. Вся тактика строилась на большом количестве блокированных бросков и отлаженных спецбригадах большинства и меньшинства. Для выигрыша Кубка Гагарина этого оказалось достаточно. Но креативный хоккей – не про Балашиху. Тому же «Ак Барсу» дома «ястребы» за три матча забили всего две шайбы. В финале бледно выглядели впереди во второй и третьей встречах. В пятой только отбрасывались и ловили свои шансы в контригре. В шестой героически держали счет 1:0.

Когда такой стиль позволяет добраться до чемпионства, это говорит лишь о том, что качество хоккея в КХЛ снижается. Об этом в открытую твердят профессионалы. Третьяк, Михайлов и многие другие. Общий тон высказываний таков: «Одни забросили шайбу в зону – другие выбросили. Потом вторые вбрасывают, а первые отбрасываются. И так полматча. Хочется видеть поменьше примитива, но увы».

За океаном – не так. Там хоккей куда ближе к советским образцам, чем в КХЛ. Вариативная атака с наигранными комбинациями, ставка на креатив, динамичную игру. Нападают в НХЛ всей пятеркой. Они взяли у нашего хоккея все самое лучшее. А мы незаметно потеряли свой стиль.

Вместо того, чтобы творить, мы пашем. Один гол в двух матчах со Швейцарией – лишь последствия серьезного заболевания. Как и яркая иллюстрация востребованности кахаэловцев за рубежом. Те, кто на первых ролях в нашем чемпионате, интересны в лучшем случае клубам из той же Швейцарии. Именно туда и уезжают легионеры из КХЛ – Умарк, Коварж, Червенка. Теперь, похоже, к ним присоединится Доус.

В НХЛ никто этих прим местного значения не зовет. Да и россиян, переученных на стиль бей-беги, за океаном не особо жалуют. К кому в это межсезонье будет реальный интерес? Разве что к Шалунову. А вот того же «ястреба» Костина «Сент-Луис» приглашает, заранее обговаривая вариант с возможной арендой обратно в КХЛ. Потому что понимает, сколь невысоки его шансы закрепиться на топ-уровне. От перспектив варится в нашей лиге убегает из «Авангарда» в «Коламбус» Чинахов, хотя к этому еще не готов. В другое время наверняка остался бы в России, но тренд очевиден. Уже какой год все молодые, кто подает хоть какие-то надежды вырасти в хорошего мастера, предпочитают развиваться в Северной Америке.

При этом Россия по-прежнему богата на таланты. Глядя на наших юниоров, которые шумят в США на ЮЧМ во главе с вундеркиндом Мичковым, понимаешь, какими яркими и созидательными способны быть российские игроки. Попадая в КХЛ, куда-то испаряются все их творческие способности. Словно загоняют их в армейские рамки. Так закопаем свой хоккей и не заметим, когда победы над Швейцарией станут большим праздником.