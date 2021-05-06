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Бучневич хамил, Кравцов трусил. Смешных плюшевых «рейнджеров» спасет только «Мессия» - Марк Мессье
06 мая 16:40
автор: Виталий Славин

Бучневич хамил, Кравцов трусил. Смешных плюшевых «рейнджеров» спасет только «Мессия» - Марк Мессье

Вендетты не получилось, как не хорохорятся штатные авторы «Рейнджерс» и сами игроки. Ньюйоркцы опять в одну калитку продули «Вашингтону» в хоккей – 2:4 и на кулаках.

Мне с этой командой мягких игрушек все стало ясно еще 21 апреля после очередной звонкой оплеухи от «Айлендерс» - 1:6. Можете удостовериться в финальном диагнозе «Рейнджерс» - это дно. Экс-тренер Овечкина указал Панарину и Ко на их место».

Однако президент компании «Медисон Сквер Гарден Спортс», которой принадлежат хоккейный и баскетбольный клубы, Джеймс Долан мне тогда не поверил. Потребовалось, чтобы «синие рубашки» еще дважды влетели «островитянам» - 0:4 и 0:3, а также лишились своего самого ценного актива в лице Панарина, покалеченного громилой «Кэпиталз» Уилсоном, чтоб Долан наконец осознал: президент «Рейнджерс» Джон Дэвидсон и генменеджер Джефф Гортон завели команду в тупик. Об их увольнении объявили за несколько часов до начала повторной встречи с «Кэпиталз». В этот вечер все ждали казни Уилсона, которого лига за избиение Панарина никак не наказала.

- «Рейнджерс» проиграли матч, но выиграли битву своих сердец и умов. Это был объединяющий момент для команды, - фальшиво констатировал старейший нью-йоркский хоккейный журналист Ларри Брукс после повторного поражения от «Вашингтона» - 2:4 с 56 минутами штрафа у «столичных» и 85 – у хозяев.

- После того, как НХЛ простила Уилсона, мы поняли, что нам придется инициативу взять в свои руки. Я полагаю, мы дали отличный ответ, показав, что с нашим звездным игроком нужно обращаться уважительно. Я снимаю шляпу перед ребятами, - храбрился партнер Панарина по звену Райан Стром. Сначала он сцепился с Эллером, а потом подло ударил Хагелину сзади клюшкой в пах, за что был справедливо изгнан до конца матча.

- Сегодня парни всем красноречиво показали, что хотят и готовы биться друг за друга в любой ситуации. В спорте нет ничего лучше такого вот бескорыстного единения. Мы, безусловно, сделали шаг вперед как команда, как коллектив. Горжусь моими мужиками, - нахваливал подопечных главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн. В ближайшее время он вполне может очутиться на бирже труда вслед за Дэвидсоном и Гортоном.

Вообще-то «Вашингтону» в этот день было не до разборок. У Оши во вторник умер в 56-летнем возрасте отец. Эту игру «столичные» посвятили ему. Партнеры помогли Ти-Джею сделать хет-трик и хоть как-то скрасить горечь потери.

Совсем другие задачи были у хозяев, которых НХЛ своей бездеятельностью вынудила устроить самосуд. Получилось так себе. А если напрямую – сплошная показуха и очковтирательство. Ни одного поединка «рейнджеры» не выиграли, открыв сезон охоты тремя махачами на первой же секунде матча. Смит вообще налетел на Уилсона сбоку, заранее скинув перчатки. И нарвался на достойный отпор – было видно, что агрессор «Вашингтона» не хочет его добивать. После первого периода, сославшись на вымышленную травму, главный буян НХЛ вообще больше не появлялся на площадке.

Ну и остальные стычки – такая же туфта. Совсем разочаровал Бучневич, выступивший как заурядный провокатор в стыках с Уилсоном и Харой. Когда же Манта предложил ему станцевать один на один, череповчанин малодушно увильнул, чтоб спустя пару мгновений врезать Манте клюшкой по зубам и с позором укрыться в раздевалке. С такой трусливой игрой сочтены дни на Бродвее и Кравцова. Челябинец катался только по пустому льду, тщедушно падая при малейшем дуновении ветерка.

Абсолютно прав Джеймс Долан, выгнавший обоих топ-управленцев. Они набрали сплошь дохлых фигуристов, неспособных постоять за себя априори. Спасать ситуацию пока будет экс-капитан «Рейнджерс» Крис Друри, назначенный одновременно президентом и генменеджером. Он, к слову, возглавит сборную США на ЧМ-2021 в Риге. Но все ждут скорого появления на Манхэттене капитана капитанов Марка Мессье, который добыл для Большого яблока в 1994 году Кубок Стэнли после 54-летнего перерыва. Шестикратный чемпион НХЛ уже объявил, что в любой момент готов присоединиться к «Рейнджерс» на любой позиции. А свое кредо Марк высказал коротко:

- Если вы хотите выиграть на льду, вы должны уметь побеждать на оживленной улице и в глухом переулке.

Примерно так же мотивировал Геннадий Цыгуров молодежную сборную перед финалом с Канадой на ЧМ-1999 в Виннипеге. Тренер приунывших в автобусе мальчишек привел в чувство одной фразой:

- Чего носы повесили? Неужели канадцев испугались?! Ну вот представьте – столкнетесь с ними на улице, что, не сможете ответить?

- Да мы их там же штабелями уложим! - гаркнули пацаны и спустя несколько часов прихлопнули хозяев в овертайме.

Об этом универсальном наказе стоит помнить российским пацанам перед сегодняшним ночным финалом на юношеском чемпионате мира в Техасе.

источник: «Советский спорт»
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