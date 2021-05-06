Бучневич хамил, Кравцов трусил. Смешных плюшевых «рейнджеров» спасет только «Мессия» - Марк Мессье

Мне с этой командой мягких игрушек все стало ясно еще 21 апреля после очередной звонкой оплеухи от «Айлендерс» - 1:6. Можете удостовериться в финальном диагнозе «Рейнджерс» - это дно. Экс-тренер Овечкина указал Панарину и Ко на их место».

Однако президент компании «Медисон Сквер Гарден Спортс», которой принадлежат хоккейный и баскетбольный клубы, Джеймс Долан мне тогда не поверил. Потребовалось, чтобы «синие рубашки» еще дважды влетели «островитянам» - 0:4 и 0:3, а также лишились своего самого ценного актива в лице Панарина, покалеченного громилой «Кэпиталз» Уилсоном, чтоб Долан наконец осознал: президент «Рейнджерс» Джон Дэвидсон и генменеджер Джефф Гортон завели команду в тупик. Об их увольнении объявили за несколько часов до начала повторной встречи с «Кэпиталз». В этот вечер все ждали казни Уилсона, которого лига за избиение Панарина никак не наказала.

- «Рейнджерс» проиграли матч, но выиграли битву своих сердец и умов. Это был объединяющий момент для команды, - фальшиво констатировал старейший нью-йоркский хоккейный журналист Ларри Брукс после повторного поражения от «Вашингтона» - 2:4 с 56 минутами штрафа у «столичных» и 85 – у хозяев.

- После того, как НХЛ простила Уилсона, мы поняли, что нам придется инициативу взять в свои руки. Я полагаю, мы дали отличный ответ, показав, что с нашим звездным игроком нужно обращаться уважительно. Я снимаю шляпу перед ребятами, - храбрился партнер Панарина по звену Райан Стром. Сначала он сцепился с Эллером, а потом подло ударил Хагелину сзади клюшкой в пах, за что был справедливо изгнан до конца матча.

- Сегодня парни всем красноречиво показали, что хотят и готовы биться друг за друга в любой ситуации. В спорте нет ничего лучше такого вот бескорыстного единения. Мы, безусловно, сделали шаг вперед как команда, как коллектив. Горжусь моими мужиками, - нахваливал подопечных главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн. В ближайшее время он вполне может очутиться на бирже труда вслед за Дэвидсоном и Гортоном.