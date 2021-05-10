Почему все же самая талантливая юношеская сборная России проиграла слабенькой Канаде?

Вот кому самая наша талантливая юношеская сборная за всю постсоветскую историю исхитрилась почти в одну калитку продуть финал ЮЧМ-2021!

Возглавил все это безобразие 60-летний Дейв Барр, не работавший главным тренером с 2008 года, зато имеющий провальный опыт в юношеской сборной. В 2007 году почти постоянные победители Кубка Глинки умудрились под началом Барра финишировать четвертыми?! Ну и как тут не упомянуть его помощника - экс-тафгая НХЛ Горди Дуайера, засветившегося в КХЛ в «Медвешчаке» и минском «Динамо», откуда его с позором изгнали в начале второго сезона.

Лига Онтарио несколько раз переносила старт чемпионата. Пока в апреле не сдалась окончательно – сезон-2020/21 завершился, так и не начавшись. Знаете, сколько среди нынешних чемпионов выходцев из этой лиги? Тринадцать! Кое-кто из них, правда, отправился пересидеть локдаун в Европу. Однако большинство в нынешнем сезоне не провело ни единого матча! В том числе основной вратарь Бенджамин Годро, капитан и лучший снайпер команды Шейн Райт, москвич Данил Жилкин.

Но нет. Лига Квебека вообще отказалась отпускать своих представителей в Техас. Считайте, трети ведущих штыков Канада лишилась. Но и это не все.

Канада, в отличие от США, на чемпионатах мира для 18-летних не блещет. Ибо все лучшие тинейджеры Кленовых в это время задействованы в Мемориальном Кубке. Молодежный аналог Кубка Стэнли этой весной из-за пандемии второй сезон кряду отменили. Казалось бы, изобретатели хоккея впервые в истории могли скомплектовать на ЮЧМ супербанду, как у взрослых на Кубке мира.

Да, я слегка утрирую. Первый период был наш. Надо было в большинстве делать счет 2:0 – и дело в шляпе. Но вот стоило сопернику во второй трети повести – 3:2, как быстро стало ясно: сливаем мы без шансов. Возможно, к концу турнира иссякли силы. Ведь тащили сборную пятеро нападающих – Матвей Мичков, Никита Чибриков, Иван Мирошниченко, Федор Свечков, Данила Юров. К тому же перед финалом наши отдыхали на четыре часа меньше североамериканцев, для которых полуфинал со шведами (8:1), в отличие от нашего с финнами (6:5), превратился в легкий променад.

Тем не менее, я уверен, все в этом финале было в наших руках. Если бы не детские ошибки в простейших ситуациях, слабенькое большинство и вызывающая большие вопросы харизма главного тренера. Не имею чести лично знать Альберта Лещева. Но вся его карьера игрока прошла перед моими глазами. Ну не боец он, не заводила! В отличие, к примеру, от тогдашнего партнера по ЦСКА Николая Пронина.

Потому я не удивлялся его сверхспокойному, граничащему с безучастием поведению на скамейке даже в решающие отрезки матчей. Но я отлично помню себя в годы его подопечных: я ловил каждое слово тренера, постоянно ждал от него подсказки, доброго слова или втыка. В 16-17-летнем возрасте мотивация зачастую решает все! Этой эмоциональной животворящей подпитки, способной нивелировать накопившуюся усталость, наши мальчишки от наставника так и не дождались. Оттого и не сумели, сократив на 50-й минуте отставание до минимума (3:4), под занавес финала добавить, организовать штурм ворот Годро. Так и катили в одном темпе по инерции от первого периода.

Но откуда взялись эти четыре гола канадцев? С их излюбленного пятака и с мясом, как только они умеют? После выхода один на один? После розыгрыша в касание с выводом бросающего на пустой угол? После ошибки вратаря?

Нет, нет и нет! Самое страшное и прискорбное, что все четыре гола забиты под копирку из-за элементарных ошибок россиян. Снова вопросы к тренеру: почему Лещев своевременно не подсказал, как поступать в этих простейших эпизодах? Ведь потенциально во всех четырех случаях особой опасности не было.

Первый гол Канады.

Бедард, 15 лет от роду, подхватывает шайбу в средней зоне, входит в нашу, перед носом у Сапунова перекладывает шайбу с удобной стороны на неудобную и с лопаты поражает цель. Спрашивается: почему Сапунов вообще никак не работал клюшкой?! Что проще: ткни крюком по шайбе или клюшке Бедарда – и нет момента. Вместо этого защитник зачем-то пытался юркого канадского малыша поймать на корпус.

Второй гол Канады.

Райт в большинстве пуляет почти от синей линии. На пути шайбы Свечков и Новиков. Вроде как на пути. Ибо нападающий и защитник крайне пассивны: первый не успевает выкинуть клюшку вперед под бросок канадца, второй – занять позицию на линии полета шайбы. Гол попросту из ничего. Только разгильдяйство или – еще хуже! - необученность россиян.

Третий гол Канады.

Отманн по левому краю влетает в зону Иванова – и опять у нас пара дотошных наблюдателей! Ну как же так, Ваня Меховов и Тема Дуда? Вас оппонент в открытую объезжает вдоль борта, а вы даже не пытаетесь ему хоть как-то противодействовать? Опять же: ну что проще – сблизьтесь и резко ткните сопернику клюшкой в клюшку! Но нет: Дуда, когда уже всей планете было видно, что Отманн готовится к броску с острого угла, так и ехал рядом с канадцем. Аки в почетном карауле. Очередная шайба из ничего!

Четвертый гол Канады.

Станковен справа у границы круга вбрасывания. Перед ним - Фигурин, сбоку – Мичков. И снова без какого-либо сопротивления из-под носа Фигурина канадский мужичок с ноготок засаживает шайбу, как и Отманн, в ближнюю девятку. Покер привезли сами себе.

Четыре гола аки из-под бешеного принтера. Один раз – случайность, два – совпадение, три – закономерность. А четыре раза? Система? Закон? Судьба? По-моему, это вердикт. Или диагноз. Качества работы наших детских школ. А именно – как российские юниоры обучены блокировать шайбу. Никак. Вот и весь сказ.

Но разве это проблема исключительно детского хоккея? Неужели вы забыли, за счет чего Боб Хартли сотворил главную сенсацию сезона, разгромив в финале Кубка Гагарина монструозный по меркам КХЛ ЦСКА?

Правильно! Благодаря бесконечным блок-шотам бросков армейцев и выдающейся реализации численного преимущества.

Жутко представить: вот был бы на месте Лещева канадский тренер-чемпион КХЛ-2021, может, и не пришлось бы всем нам в который уже раз делать выводы…