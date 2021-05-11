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Сборная России осталась без вратарей из НХЛ. На кого теперь сделают ставку в Риге?
11 мая 06:45
автор: Владислав Домрачев
автор фото: Twitter

Сборная России осталась без вратарей из НХЛ. На кого теперь сделают ставку в Риге?

За десять дней до старта ЧМ-2021 выяснилось, что всех энхаэловских вратарей-кандидатов в нашу сборную не отпустили в Ригу их клубы. Штаб национальной команды попал в затруднительное положение.

«Красная машина» новой сборки рассчитывала на голкиперов «Рейнджерс» Игоря Шестеркина и его дублера Александра Георгиева, а также ветерана Антона Худобина из «Далласа». Увы, клубы ответили отказом из-за запущенных травм. А элитные вратари Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Сергей Бобровский («Флорида»), Семен Варламов, Илья Сорокин (оба – «Айлендерс») и примкнувший к ним Илья Самсонов («Вашингтон») продолжают сезон в плей-офф.

Есть еще дебютанты – Артем Загидулин из «Калгари», Иван Просветов из «Аризоны», Алексей Мельничук из «Сан-Хосе», сыгравшие суммарно 6 матчей. В сложившейся ситуации их появления в Риге ждать не стоит. Хотя любопытно было бы увидеть в серьезном деле голкипера «койотов» ростом 169 мс и весом 49 кг. Мельничук, засветившийся в этом сезоне в Нижнем Новгороде, вряд ли бы дождался вызова даже при яркой игре за океаном. Потому что не оправдал доверия в СКА еще в сезоне-2019/20. А Загидулин, приняв предложение «Магнитки», выступил так, что в обозримом будущем вряд ли заинтересует родной для себя клуб.

К сожалению, не отработал щедро выдаваемые авансы голкипер молодежной сборной Ярослав Аскаров. Он ушел в тень после неудачного не только для него, но и для всей сборной U20 турнира в Эдмонтоне. К тому же проиграл со СКА московский матч ЦСКА, не выручив команду. Многие эксперты, знакомые с вратарской спецификой, утверждали, что Аскаров сильнее Магнуса Хелльберга. Однако в плей-офф ставку сделали на шведа. Отодвинув даже Александра Самонова, признанного лучшим голкипером Кубка Первого канала и Шведских игр. Верится, что это временное отступление Аскарова – разбег для мощного прыжка.

При сложившихся обстоятельствах чешский этап Евротура, который пройдет 12-15 мая, приобретает для нашей вратарской бригады особый смысл. Теперь тренерам не до экспериментов. Слабо верится, что на роль первого номера станут наигрывать кого-то из Иванов - Федотова и Бочарова. Необходимо вернуть потерянную уверенность в серии плей-офф с ЦСКА Самонову.

Напомним, на российском и шведском этапах Евротура он провел 5 матчей из 6 и во всех из них наша сборная одержала победу. А против чехов на ШХИ играл Аскаров и пропустил четыре шайбы, которые затмили российские семь.

Самонов не очень убедительно выглядел в матчах Еврочелленджа со сборной Белоруссии и Швейцарии. Поэтому рискнем предположить, что в Чехии ему доверят ворота в двух играх из трех.

Такая аховая ситуация с вратарями сложилась в нашей сборной впервые за много лет. На ЧМ-2018 в Копенгагене мы не дождались голкиперов из НХЛ, но в обойме были свежеиспеченны олимпионики Василий Кошечкин (он и чемпион мира 2009 года), Игорь Шестеркин и Илья Сорокин. Кошечкин сыграл достойно, был включен в тройку лучших в сборной России (ее составляют наши тренеры), однако в четвертьфинале с Канадой пост номер один почему-то доверили Шестеркину с нулевым опытом крупных турниров. Авантюра с треском провалилась – Игорь пропустил едва ли не все, что летело в ворота, а наши уступили 4:5ОТ.

Но у нас перед глазами (или уже нет?) более свежий пример – вертикальный взлет финского ноунейма на ЧМ-2019 в Братиславе. В четвертьфинале Кевин Ланкинен остановил шведов, в полуфинале - россиян с Александром Овечкиным и Евгением Малкиным, Никитой Кучеровым и Евгением Кузнецовым, Никитой Гусевым и Кириллом Капризовым, а в финале – канадцев. Только в уходящем сезоне он дебютировал в «Чикаго» и закрепился в НХЛ.

Того же пожелаем и Самонову.

источник: «Советский спорт»
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