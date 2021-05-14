Американец убрал Ови, педагог «разоблачил» ученика, Куча спрятали до плей-офф, Боб зависит от Васи…

2) Покорит ли Овечкин рубеж в 750 шайб за карьеру, сейчас у капитана «Вашингтона» 706 голов?

НЕТ. Странная травма, из-за которой Ови на финише бюллетенил семь туров подряд, а также отстранение на четыре матча на старте из-за нарушения антиковидного протокола привели к двум антирекордам: впервые за карьеру динамовец пропустил 11 игр регулярки и забил всего 24 гола. Очевидно, что теперь о 12+ млн не может быть и речи. Максимум 10-10,5 млн в зависимости от длительности нового контракта.

1) Подпишет ли Александр Овечкин новый контракт на 12,5 млн долларов за сезон?

Хотя чемпионат НХЛ завершится 20 мая, сегодня он потерял всякое турнирное значение – все пары плей-офф определены. А значит, пора вернуться к нашей предстартовой публикации и посмотреть, что сбылось, а что – нет.

3) Сумеют ли вратари «Айлендерс» Илья Сорокин и «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, а также нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов побороться за титул лучшего новичка?

ДА. Капризов в 55 матчах набрал 51 (27+24) очко, стал лучшим бомбардиром «Миннесоты» и среди всех новичков НХЛ, а также – первым снайпером среди россиян. Сибиряк преобразил игру самой скучной команды лиги, которая досрочно вышла в плей-офф. «Колдер Трофи»-2021 должен быть русским!

4) Сумеет ли нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин со второй попытки стать MVP регулярного чемпионата, а вратарь «Тампы» Андрей Василевский вернуть себе «Везину Трофи»?

НЕТ/ДА. Прилетевший с родины из далекого прошлого нож в спину от некогда любимого педагога свел шансы Хлебушка на MVP-2021 к нулю. Василевский стал первым в НХЛ по победам – 31, вторым по сейвам – 1144, четвертым по проценту отраженных бросков (среди вратарей с 36+ матчами) – 92,5%, четвертым по сухарям – 5. Голкипер «Тампы» заслужил вторую «Везину».

5) Удастся ли «Рейнджерс» Панарина, Бучневича, Шестеркина, Георгиева попасть в плей-офф?

НЕТ. Очередное фиаско плюшевых гламурных мальчиков с Бродвея увенчалось тотальным разгоном руководства клуба. В следующем сезоне «рейнджеры» начнут новую жизнь. Не факт, что с тем же количеством россиян – у Шестеркина и Бучневича контракты закончились.

6) Кто выиграет российскую вратарскую дуэль в «Рейнджерс» (Шестеркин/Георгиев) и в «Айлендерс» (Варламов/Сорокин)?

ШЕСТЕРКИН и ВАРЛАМОВ. Сенсаций не случилось.

7) Когда вернутся в основной состав «Тампы» Никита Кучеров и «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко?

КУЧЕРОВ из-за мутной истории с вдруг понадобившейся срочной операцией пропустил всю регулярку. Но в плей-офф его 9,5 млн на потолок зарплат не влияют, а потому Никита точно сыграет в Кубке Стэнли. ТАРАСЕНКО вернулся на лед 6 марта, провел 24 матча и набрал 14 (4+10) очков. Однако после 4 мая снова угодил в лазарет. Когда вернется, пока неизвестно.

8) Реабилитируется ли во «Флориде» за провальный прошлый сезон вратарь Сергей Бобровский?

ДА/НЕТ. «Флорида» ударно выступила в регулярке: задолго до финиша обеспечила себе место в плей-офф, в итоге отстав всего на очко от победившей в дивизионе «Каролины». Но Бобровский отыграл чемпионат неровно. Стал 12-м в НХЛ по победам, 20-м по сейвам, 18-м по проценту отраженных бросков (среди вратарей с 30+ матчами). Впервые за девять сезонов Сергей ни разу не сыграл на ноль. Все теперь решит плей-офф, где Боб сойдется в дуэли с Василевским.

9) Сможет ли в «Монреале» защитник Александр Романов стать достойным продолжателем дела Андрея Маркова?

НЕТ. Экс-армеец закрепился в основе легендарного клуба – 54 матча, но с результативностью пока туго – гол и пять передач.

10) Продолжит ли в «Торонто» в окружении Метьюза, Тавареса, Марнера, Нюландера рисовать фирменные кораблики Александр Барабанов?

НЕТ. При переизбытке качественных нападающих у петербуржца изначально почти не было шансов проявить себя в «Лифс». Обмен в «Сан-Хосе» помог Барабанову воспрянуть. Позавчера «Шаркс» подписали с Александром новый контракт на год и миллион долларов.

11) Когда прервет голевое молчание его одноклубник Илья Михеев, последнюю шайбу он забросил 27 декабря позапрошлого года?

10 ФЕВРАЛЯ. Этого гола в ворота «Монреаля» поклонникам Михеева пришлось ждать 13 матчей «Лифс». Илья сильно сдал по сравнению с дебютным чемпионатом – 16 (6+10) очков в 53 играх сейчас против 23 (8+15) баллов в 39 матчах год назад.

12) Выиграет ли Евгений Малкин рекордный для россиян четвертый Кубок Стэнли?

ВОПРОС ОТКРЫТ. В стартовом раунде плей-офф «пингвины» сразятся с «Айлендерс» Варламова/Сорокина.

13) Сумеет ли вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов справиться без Холтби и Лундквиста?

НЕТ. Магнитогорец во многом из-за собственной безалаберности проиграл конкуренцию чеху Ванечеку.

14) Выберется ли наконец из кризиса его одноклубник Евгений Кузнецов, скатившийся в яму после скандала с белым порошком?

НЕТ. После третьего кряду провального сезона в «Вашингтоне» уже в открытую говорят о целесообразности обмена нестабильного центрфорварда.

15) Как суперветеран «Гулливер» Хара впишется в команду своего до того злейшего конкурента Овечкина?

ДА. Словак органично влился в новую команду. Без Хары меньшинство «столичных» теперь невозможно представить.

16) Сумеет ли чудовищный контракт – 46 млн долларов до 2025 года хоть как-то отработать подносчик снарядов для Ови 33-летний швед Никлас Бекстрем?

ДА. С 53 (15+38) очками в 55 матчах швед стал первым бомбардиром «Кэпиталз» и 20-м в НХЛ. Несмотря на 33-летний возраст, Никлас по-прежнему держит уровень и остается непререкаемым центром №1 «Вашингтона».

17) Заработает ли прибавку к новому контракту в «Чикаго» Никита «Русский крушитель» Задоров?

ДА. Травма правой кисти ограничила бойцовскую активность москвича. Но он преуспел в выполнении прямых обязанностей, обеспечив «Чикаго» постоянную силовую составляющую. Клуб уже объявил, что готов поднять Задорову зарплату.

18) Перезапустят ли карьеру в «Детройте» Влад Наместников и в «Оттаве» Евгений Дадонов?

НЕТ. Обе команды в глубоком кризисе, которому конца-края не видно.

19) Выиграет ли в 10-й раз «Морис Ришар Трофи» сами знаете кто?

НЕТ. Форвард «Торонто» Остон Меттьюз в слабеньком канадском дивизионе наколотил 41 голешник при игре в запасе. Ови сдался задолго до финиша – темп молодого американца в мощном дивизионе Восток ему оказался не под силу.

20) Попадут ли наконец в плей-офф два крутейших перца из «Эдмонтона» - сами знаете кто?

ДА. Пандемийное переформатирование дивизионов позволили Макдэвиду и Драйзайтлю пробиться в плей-офф, не особо напрягаясь. Попутно капитан «Ойлерз» настрелял 104 очка при игре в запасе, что практически гарантировало канадцу титул MVP-2021.

21) Как справится в «Филадельфии» защитник Иван Проворов без верного напарника Нисканена, который решил завершить карьеру?

ДА. В третий раз кряду ярославец признан лучшим защитником «Флайерз». В среднем за матч он откатывал 25 минут – восьмое место в лиге.

22) Как дебютирует в «Рейнджерс» MVP МЧМ-2020 Алексис Лафреньер?

ДА/НЕТ. Первый номер драфта-2020 выступил средне – с 21 (12+9) очком занял 14-е место среди новичков лиги. Но его одноклубник Какко, №2 драфта-2019, набрал еще меньше – 17 (9+8). Главное – 19-летний канадец доказал, что физически готов к сверхжесткому графику НХЛ: только он и Зибанежад со Стромом отыграли за «Рейнджерс» все 56 туров.

23) Потянет ли ношу лидера в «Нью-Джерси» Никита Гусев с новым тренером Линди Раффом, но без вечно недовольного Холла?

НЕТ. Рафф все испробовал, но пробелы Гусева при игре в обороне оказались непреодолимыми: от москвича было больше вреда, чем пользы. Обмен во «Флориду» по большому счету ситуацию не изменил. Клубы КХЛ уже столпились в очереди за чудотворцом Пхенчхана.

24) Сумеет ли в обороне «Нью-Джерси» задвинуть Суббана и Ватанена новичок клуба Дмитрий Куликов?

НЕТ. Но это не вина россиянина. «Дьяволы» неизлечимо больны. Пришлось вычистить более половины состава, но больному становится только хуже. Зато Куликов удостоился повышения. Трансфер в «Эдмонтон» обеспечил продолжение сезона. С Макдэвидом и Драйзайтлем можно попробовать выиграть канадский дивизион и пробиться в топ-4 Кубка Стэнли-2021.

25) Подтвердит ли в «Далласе» неслучайность успеха в Кубке Стэнли-2020 вратарь Антон Худобин?

НЕТ. «Старз» после прошлогоднего финала свалились в пике, даже не попав в плей-офф. Руководство «Старз» не скрывает, что не довольно россиянином и готово от него избавиться. Возможно, на героя Кубка Стэнли-2020 положит глаз новичок НХЛ «Сиэтл Кракен».

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