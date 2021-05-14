Зуб сорвал куш в пять миллионов, Гурьянов и Худобин провалились, Буч и Шести в ожидании новой власти

НЕТ. С самого старта пандемийного сезона у уральского энерджайзера все пошло наперекосяк. Из-за обилия инфицированных и карантина «звездам» задержали начало регулярки на десять дней. Радулов неплохо включился, набрав в восьми матчах 10 (3+7) очков. Однако далее Александра одолели травмы: после 5 февраля разделся лишь три игры в марте. Без заводного русского «Даллас» саморазоблачился – неконкурентоспособен!

27) Забудет ли в новом сезоне о финансовом фиаско на родине форвард «Старз» Александр Радулов?

НЕТ. Сезон у тольяттинца, как и всего клуба, явно не сложился. С жалкими 12 шайбами в 55 матчах Гурьянов остался в «Старз» лишь четвертым, уступив 36-летнему Павелски – 25, новичку НХЛ Робертсону – 17 и финну Хинтцу – 15. И это при том, что большую часть чемпионата пропустили плодовитые Сегин и Радулов.

Перед стартом чемпионата «Советский спорт» предложил свой вариативный ряд самых ярких событий ужатой до 56 туров регулярки. Пора вернуться к той публикации и посмотреть, что сбылось, а что – нет. Первую часть смотрите здесь .

28) Пробьется ли в основной состав «Флориды» вице-чемпион мира-2020 среди молодежи Григорий Денисенко, а вратарь Михаил Бердин – в основу «Виннипега»?

ДА/НЕТ. Денисенко дебютировал в НХЛ 6 марта, а 29 апреля заработал первый балл за результативность. Всего в семи матчах насобирал 4 (0+4) очка. Бердин застрял в АХЛ, где уже третий сезон числится в «Манитобе».

29) Выиграет ли в «Тампе» конкуренцию у MVP Кубка Стэнли-2020 шведа Хедмана защитник Михаил Сергачев, в частности, первым выходить в большинстве?

НЕТ. Позиции шведа по-прежнему непоколебимы, хотя нижнекамец здорово прибавил. В укороченном чемпионате сделал 26 передач. Больше (31) отдал только три года назад, но в 79 играх против 56 сейчас.

30) Сколько матчей в этом сезоне проведет капитан «Тампы» Стивен Стэмкос?

38. Капитана «молний» хватило на январь, февраль, март. После 9 апреля канадец на площадке не появлялся. Впрочем, действующие чемпионы не переживают и уже объявили: в плей-офф Стэмкос с Кучеровым сыграют наверняка. Оба вовсю тренируется при полном контакте.

31) Как проявит себя в «Оттаве» русская колония – Дадонов, Зайцев, Анисимов, Зуб, Соколов, Абрамов?

НЕТ/ДА. Больше минусов, чем плюсов. «Сенаторы» задолго до финиша регулярки лишились даже теоретических шансов на кубковую весну. Нападающий Соколов в основу так и не пробился. Другой молодой форвард Абрамов задержался лишь на пару матчей. Ветеран Анисимов несколько раз протестировал драфт отказов, но никому не понадобился и возвращается в «Локомотив». Самый высокооплачиваемый нападающий «Оттавы» Дадонов по результативности (20 очков) уступил одноклубникам-новичкам НХЛ Норрису (35) и Штюцле (29), а также защитнику Шабо (31).

А вот защитники Зайцев и Зуб вправе занести минувший чемпионат в актив. Первый набрал 17 (4+13) очков – больше было только при дебюте в НХЛ четыре года назад – 36 (4+32). Но в 82 матчах против 55 сейчас. Новичок-олимпионик из СКА встретил сезон в резерве. Однако при первой же возможности Зуб доказал свою незаменимость: всего откатал 47 игр с 14 (3+11) очками и положительной полезностью в клубе-аутсайдере - «плюс 4». Сегодня заслуги 25-летнего хабаровчанина по достоинству оценили в канадской столице – 5 млн долларов за два следующих сезона.

32) Помогут ли новички-вундеркинды немец Штюцле и американец Зеграс прорваться в плей-офф соответственно «Оттаве» и «Анахайму»?

НЕТ. Оба клуба все еще безнадежны. Но если немец отбегал сезон в «Оттаве» от звонка до звонка, а под занавес, 8 мая, сотворил хет-трик в ворота «Виннипега», то американец забил три гола за весь чемпионат в «Анахайме», в котором дебютировал только 22 февраля и провел 24 игры.

33) Удержится ли Павел Бучневич в первом звене «Рейнджерс» с центром Зибанежадом, чем поднимет себе цену перед новым контрактом?

ДА. Череповчанин стал козырным штыком «рейнджеров», незаменим в меньшинстве, полезен в большинстве. Побил личный рекорд по очкам – 48 (20+28) в 54 матчах и по полезности – «плюс 12». Миллионов на пять в год Павел вправе претендовать, но подойдет ли он по стилю новым шишкам «Рейнджерс»?

34) Когда забросит первую шайбу в сезоне нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин?

27 ЯНВАРЯ. Всего челябинец отличился 10 раз. Ничушкин остался единственным россиянином в «лавинах», которые впервые за 20 лет завоевали Президентский кубок как победители регулярки и вполне могут добраться до финала Кубка Стэнли.

35) Как обживется в команде Гаврикова у страшного и ужасного предводителя «колумбов» Тортореллы вернувшийся в НХЛ из ЦСКА нападающий Михаил Григоренко?

НЕТ. Чемпион Пхенчхана не оправдал доверия Тортореллы и 16 марта угодил на драфт отказов, где форвард с окладом 1,2 млн никого не заинтересовал. Григоренко вернули в основу, он даже забросил две шайбы, но «мундиры» уже были обречены. Последнее место в дивизионе Центр, отставка Тортореллы, а Михаила с распростертыми объятьями ждут в КХЛ.

36) Сможет ли вылезти из четвертого звена «Сент-Луиса» Иван Барбашев?

ДА. Динамовца неоднократно пробовали даже в ударном трио «Блюз». Однако травма не позволила закрепиться в топ-звеньях. В итоге у Ивана худшая результативность в карьере в НХЛ – в 38 матчах 12 (5+7) очков. Но в плей-офф в преддверии переговоров по новому контракту все можно поправить. Нужно поправить.

37) Сколько лакросс-голов забьет нападающий «Каролины» Андрей Свечников?

НЕТ. Впрочем, в минувшем чемпионате повторить трюк, который в прошлом сезоне Андрей продемонстрировал дважды, не удалось никому. Судя по всему, защитников и вратарей впросак уже не застать – к лакроссу-сачку они готовы.

38) Заслужит ли в «Аризоне» долгосрочный контракт защитник Илья Любушкин?

ДА/НЕТ. Россиянин доказал свою необходимость «койотам». Еще 19 апреля Илья продлил контракт с «Аризоной» с увеличением зарплаты почти в полтора раза – до 1,35 млн. Но на один сезон, который станет определяющим в НХЛ для Любушкина. Тем более что у него новый тренер – Токкет покинул южный клуб.

39) Сможет ли «Тампа» повторно выиграть Кубок Стэнли?

ВОПРОС ОТКРЫТ. Настораживает, что плей-офф действующие чемпионы начинают лишь с третьей позиции в дивизионе после «Каролины» и «Флориды». Однако в основу на днях возвращаются Стэмкос и Кучеров. Этим все сказано.

40) Кто выиграет первый чемпионат Канады – все канадские команды вплоть до полуфиналов Кубка Стэнли играют в одном – Северном дивизионе?

ВОПРОС ОТКРЫТ. Число претендентов сократилось до четырех – «Торонто», «Эдмонтон», «Виннипег», «Монреаль». В первых двух кубковых кругах они и выявят неофициального чемпиона.

41) Сколько матчей выиграет Шестеркин, который в сезон дебюта в «Рейнджерс» умудрился взять верх в 10 матчах из 12?

ШЕСТНАДЦАТЬ. При 14 поражениях. Развить успех прошлого года москвич не сумел. Но к Игорю ни у кого претензий нет. Он сделал все, что мог. Помешали травмы и дырявая оборона «Рейнджерс» в целом, которой недостает прежде всего силовой составляющей. Новый контракт в районе трех миллионов Шестеркин заслужил, но понадобится ли он новому руководству ньюйоркцев?

42) Сумеет ли «Вашингтон» с новым тренером Питером Лавиолеттом, выигравшим с «Каролиной» Кубок Стэнли-2006, попасть в плей-офф и пройти хотя бы первый раунд?

ДА. Рука маститого наставника почувствовалась с первых же туров регулярки. Лавиолетт четко расставил акценты в командной иерархии, укрепил оборону, а менеджмент ударно потрудился на трансферном рынке, подписав габаритных силовиков типа Диллона и Манты. На кулаках теперь «Вашингтон» уломает любого. Спросите у «Рейнджерс». Овечкину отныне не придется в столице США одному отвечать за все.

43) Проведет ли хотя бы один матч за «Чикаго» экс-форвард ХК «Сочи» и ХК «Тамбов» Андрей Алтыбармакян?

НЕТ. С самого начала эта затея с поездкой за океан выглядела авантюрной. Петербуржец безнадежно осел в АХЛ, где в 27 матчах за «Рокфорд» забросил 4 шайбы и сделал 11 передач. У 22-летнего нападающего контракт с «Чикаго», по которому в фарм-клубе он зарабатывает 70 тысяч долларов в год, продлится еще сезон.

44) Сыграют ли, несмотря на пандемию, все клубы по 56 запланированных матчей?

ДА. Но из-за массового заболевания в «Ванкувере» и последовавшего с 25 марта по 19 апреля карантина регулярный чемпионат в канадском дивизионе пришлось продлить до 19 мая.

45) Когда откроет сезон «Даллас», в котором выявили 17 инфицированных?

23 ЯНВАРЯ. Но десятидневной задержкой открытия чемпионата беды «Старз» не исчерпались. Из-за экстремальных погодных условий пришлось перенести домашние встречи с «Нэшвиллом» и «Тампой». В результате у «звезд» образовалась вторая пауза в графике с 14 по 23 февраля. Возможно, именно эти ЧП помешали финалистам Кубка Стэнли-2020 войти в ритм, что обернулось выходом в отпуск в середине мая.

46) Сколько команд к концу чемпионата будут играть со зрителями – пока объявили о допуске болельщиков в количестве 25-30 процентов от вместимости «Даллас», «Аризона», «Флорида»?

ДВАДЦАТЬ. Так и не дождались допуска на трибуны болельщики «Баффало» и «Детройта». «Нэшвилл» с «Сент-Луисом» продолжат сезон в плей-офф, так что шанс у их поклонников увидеть кумиров вживую остается. Все плохо в канадском дивизионе. «Торонто», «Виннипег», «Эдмонтон», «Монреаль», «Ванкувер», «Оттава», «Калгари» все еще мечтают открыть двери своих арен. Зато «Питтсбург» пообещал в Кубке Стэнли заполнять дворец на 50 процентов, а это более девяти тысячи зрителей!

47) Сумеет ли в компании с экс-динамовцем и капитаном команды Джиордано закрепиться в «Калгари» вернувшийся в НХЛ защитник Никита Нестеров, подписавшийся на минимальный годичный контракт в 700 тысяч долларов?

НЕТ. Ни «Флеймз», ни нашему защитнику сезон не удался. «Огоньки» не попали в плей-офф, а олимпионик всю дорогу курсировал между запасом и основой – 37 матчей при полезности «минус 7» и четырех передачах. Ждем Нестерова обратно в КХЛ?

48) Когда «Сан-Хосе» вернется на родную арену, к сезону «Шаркс» готовились на базе «Аризоны»?

14 ФЕВРАЛЯ. «Акулы» последними в НХЛ возвратились на домашний стадион. Со старта чемпионата им пришлось сгонять в гостях 12 игр! 27 апреля в Сан-Хосе впервые запустили болельщиков на трибуны – 520 человек или 3 процента от вместимости. Через два дня их было уже 1037 или 6%. Еще процент добавили 8 мая – 1145 зрителей и 1249 на следующий день. Ушли на каникулы «Шаркс» в присутствии 1654 фанатов (9 процентов), которые с горечью наблюдали, как их любимцев рвет в клочья «Вегас» – 0:6!

49) Откроют ли в новом сезоне россияне шестой десяток, в прошлом чемпионате сыграли ровно 50 наших представителей - 7 вратарей, 10 защитников, 33 нападающих?

ДА. Вчера чемпион КХЛ Клим Костин отыграл за «Сент-Луис» первый матч после возвращения в НХЛ, чем довел наше представительство до 52 – 11 вратарей, 13 защитников, 28 нападающих. Из 41 полевого игрока только двое – нападающий Абрамов («Оттава», 2 игры) и защитник Замула («Филадельфия», 2) не набрали ни одного очка. Новоиспеченный обладатель Кубка Гагарина открыл лицевой счет сегодня в матче с «Миннесотой» (7:3), когда ассистировал при шестом голе «музыкантов».

Вообще-то у нас в этом сезоне должно быть 53 представителя, если бы не мелкие махинации «Тампы» вокруг здоровья Кучерова во избежание пробития потолка зарплат.

50) Состоится ли ЧМ-2021 и сколько энхаэловцев приедут в Минск, если, конечно, Фазель не предаст Батьку?

ДА/НЕТ. Чемпионат мира состоится, но в одном пузыре латвийской столицы. За два пандемийных заокеанских сезона ковидные ограничения осточертели звездам НХЛ до крайности, потому составы получаются тухленькими. Звонких имен – единицы. За исключением российской сборной. Наша линия защиты будет на уровне Кубка мира – Проворов, Гавриков, Задоров, Нестеров, Зуб, Яковлев… А кубки, как всем давным-давно известно, выигрывает оборона.