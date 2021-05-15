Ждем от омича покера в матче открытия ЧМ-2021! Сборная Брагина едет в Ригу в дырявом корыте

21 мая. Чехия. Если балашихинский король сухарей Шимон Грубец опять встанет в ворота – а кто, если не он? – без вариантов.

После фиаско в Еврочеллендже в Биле – 1:3 и 0:1 от второй сборной Швейцарии, полнейшей импотенции на Чешских играх – 1:4 от финнов и 0:4 от хозяев, побыстрее хочется изучить состав нашей группы на ЧМ-2021. Есть ли шанс со столь бездарной игрой хотя бы за четвертое кубковое место зацепиться?

24 мая. Словакия. Хара, Татар, Чернак, Галак заняты в Кубке Стэнли, а с нападающим «Нью-Джерси» Студеничем и вратарем Гудачеком как-нибудь справимся.

ТРИ ОЧКА

26 мая. Дания. В конце апреля потомки Гамлета в Еврочеллендже одолели в гостях шведов - 3:2, а затем разгромили норвежцев – 4:0. Но без Элерса, Бьеркстранда, Эллера датчане по любому нам не конкуренты.

ТРИ ОЧКА

29 мая. Швейцария. Если мы второму составу «крестоносцев» дважды проиграли в одну калитку, то с появлением энхаэловцев Хишира, Майера, Курашева, Зигенталера, а также лидеров четырех ведущих клубов национальной лиги вообще ловить нечего.

НОЛЬ ОЧКОВ.

31 мая. Швеция. В отличие от стыка на Чешских играх, где мы одолели шведов – 6:4, в Риге Тре Крунур здорово усилят линию нападения именитыми энхаэловцами Ракеллем, Олофссоном, Кемпе, а также подающими надежды Лундестремом и Серенсеном. К концу группового этапа скандинавы наверняка наладят командную игру, а шведская карусель нас – без проверенных вратарей! - точно не пощадит.

НОЛЬ ОЧКОВ.

1 июня. Белоруссия. На недавнем юношеском ЧМ в Техасе Мичков и Ко чудом отскочили в четвертьфинале. Да и то лишь потому, что братья-бульбаши испугались собственной прыти – того, что могут выкинуть из плей-офф саму Россию. Вожаку «Нью-Джерси» Шаранговичу, задвинувшему в запас олимпийского мага Гусева, не привыкать разоблачать восточных соседей.

ВОПРОС ОТКРЫТ.

РЕЗЮМЕ. Вполне возможно, судьба брагинцев решится только в заключительном поединке группового этапа против белорусов. Вот к чему мы пришли менее чем за неделю до старта главного турнира сезона.

Теперь, разумеется, поздно заливать баки боржомом. Но по ходу всего сезона я неоднократно предупреждал, что все эти эксперименты с составом национальной команды в Евротуре путь в никуда. Игорь Ларионов со своей молодежкой и с фурором на Кубке Карьяла-2020 всем все доказал на МЧМ-2021 в Эдмонтоне. Валерий Брагин сейчас умудрился завалить Еврочеллендж с финальным этапом Евротура и в дырявым корыте отправляется в столицу Латвии. Кстати, а куда подевался Профессор? В списке руководства юношеской сборной на ЮЧМ в США я его не обнаружил.

Тревожно. У сборной нет ни вратарей, ни нападения. Переломят ли ситуацию наши элитные оборонцы НХЛ – Проворов, Гавриков, Задоров, Зуб, Нестеров? В какой-то степени - наверняка. Но все они далеко не Фетисовы и Блиновы. Решать исход матчей все равно придется форвардам, а они обломали зубы об никаких швейцарцев, европейских финнов и омского «ястреба» с квартетом средних энхаэловцев Задиной, Гронеком, Хытилом, Гайеком…

P.S. Мне оперативно подсказали, что Игорь Ларионов, Олег Браташ и Николай Хабибулин сейчас готовят в Новогорске молодежную сборную к Кубку Черного моря, который стартует в Сочи 22 мая. Это хорошо: мы не имеем права на МЧМ-2022 в Канаде повторить позор Эдмонтона-2021 – остаться без медалей.