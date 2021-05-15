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Греция - Суперлига 2-й тайм, 90' ОФИ 2 Панетоликос 2
Греция - Суперлига 2-й тайм, 89' Аполлон Смирни 0 Ламия 1 П1 33.0 Х 12.0 П2 1.04
Греция - Суперлига 2-й тайм, 89' Атромитос 1 Волос 0 П1 1.02 Х 15.0 П2 34.0
Испания - Сегунда 2-й тайм, 90+4' Луго 2 Мирандес 1
Греция - Суперлига 2-й тайм, 88' Ларисса 2 ПАС 0
НБА - регулярный чемпионат перерыв Индиана Пэйсер 56 Лос-Анджелес Л 64 П1 5.80 П2 1.14
НБА - регулярный чемпионат перерыв Бруклин Нетс 61 Чикаго Буллз 51 П1 1.05 П2 10.0
НБА - регулярный чемпионат перерыв Нью-Йорк Никс 63 Шарлотт Хорнет 54
Болгария - Первая лига 2-й тайм, 63' Локомотив Пл 0 ЦСКА С 0 П1 4.50 Х 1.75 П2 3.50
НБА - регулярный чемпионат 1-я четверть, 4' Миннесота Тимб 11 Бостон Селтикс 5 П1 1.71 П2 2.14
НБА - регулярный чемпионат 1-я четверть, 3' Сан-Антонио Сп 2 Финикс Санз 10 П1 5.90 П2 1.13
Италия - Серия А 21:45 Рома 0 Лацио 0 П1 3.40 Х 4.00 П2 2.04
Испания - Сегунда 22:00 Лас-Пальмас 0 Сарагоса 0 П1 3.00 Х 2.85 П2 2.75
Англия - Премьер-лига 22:00 Брайтон энд Хо 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.15
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 Альбасете 0 П1 1.42 Х 4.40 П2 8.50
НХЛ - регулярный чемпионат 22:30 Эдмонтон Ойлер 0 Ванкувер Кэнак 0 П1 1.75 Х 4.60 П2 3.80
Ждем от омича покера в матче открытия ЧМ-2021! Сборная Брагина едет в Ригу в дырявом корыте
15 мая 20:20
автор: Виталий Славин

Ждем от омича покера в матче открытия ЧМ-2021! Сборная Брагина едет в Ригу в дырявом корыте

Оптимистичненько встречаем мировой форум – 1:8 в двух генеральных репетициях от финнов и чехов?! 2:0, 1:0 с ЦСКА в заключительных матчах финала Кубка Гагарина, 4:0 сегодня – сумеем ли пробить вратаря «Авангарда» 21 мая в Риге?

После фиаско в Еврочеллендже в Биле – 1:3 и 0:1 от второй сборной Швейцарии, полнейшей импотенции на Чешских играх – 1:4 от финнов и 0:4 от хозяев, побыстрее хочется изучить состав нашей группы на ЧМ-2021. Есть ли шанс со столь бездарной игрой хотя бы за четвертое кубковое место зацепиться?

21 мая. Чехия. Если балашихинский король сухарей Шимон Грубец опять встанет в ворота – а кто, если не он? – без вариантов.

НОЛЬ ОЧКОВ

22 мая. Великобритания. Ну олимпийских чемпионов-1936 триумфаторы Пхенчхана-2018 обязаны обыгрывать в любом состоянии.

ТРИ ОЧКА

24 мая. Словакия. Хара, Татар, Чернак, Галак заняты в Кубке Стэнли, а с нападающим «Нью-Джерси» Студеничем и вратарем Гудачеком как-нибудь справимся.

ТРИ ОЧКА

26 мая. Дания. В конце апреля потомки Гамлета в Еврочеллендже одолели в гостях шведов - 3:2, а затем разгромили норвежцев – 4:0. Но без Элерса, Бьеркстранда, Эллера датчане по любому нам не конкуренты.

ТРИ ОЧКА

29 мая. Швейцария. Если мы второму составу «крестоносцев» дважды проиграли в одну калитку, то с появлением энхаэловцев Хишира, Майера, Курашева, Зигенталера, а также лидеров четырех ведущих клубов национальной лиги вообще ловить нечего.

НОЛЬ ОЧКОВ.

31 мая. Швеция. В отличие от стыка на Чешских играх, где мы одолели шведов – 6:4, в Риге Тре Крунур здорово усилят линию нападения именитыми энхаэловцами Ракеллем, Олофссоном, Кемпе, а также подающими надежды Лундестремом и Серенсеном. К концу группового этапа скандинавы наверняка наладят командную игру, а шведская карусель нас – без проверенных вратарей! - точно не пощадит.

НОЛЬ ОЧКОВ.

1 июня. Белоруссия. На недавнем юношеском ЧМ в Техасе Мичков и Ко чудом отскочили в четвертьфинале. Да и то лишь потому, что братья-бульбаши испугались собственной прыти – того, что могут выкинуть из плей-офф саму Россию. Вожаку «Нью-Джерси» Шаранговичу, задвинувшему в запас олимпийского мага Гусева, не привыкать разоблачать восточных соседей.

ВОПРОС ОТКРЫТ.

РЕЗЮМЕ. Вполне возможно, судьба брагинцев решится только в заключительном поединке группового этапа против белорусов. Вот к чему мы пришли менее чем за неделю до старта главного турнира сезона.

Теперь, разумеется, поздно заливать баки боржомом. Но по ходу всего сезона я неоднократно предупреждал, что все эти эксперименты с составом национальной команды в Евротуре путь в никуда. Игорь Ларионов со своей молодежкой и с фурором на Кубке Карьяла-2020 всем все доказал на МЧМ-2021 в Эдмонтоне. Валерий Брагин сейчас умудрился завалить Еврочеллендж с финальным этапом Евротура и в дырявым корыте отправляется в столицу Латвии. Кстати, а куда подевался Профессор? В списке руководства юношеской сборной на ЮЧМ в США я его не обнаружил.

Тревожно. У сборной нет ни вратарей, ни нападения. Переломят ли ситуацию наши элитные оборонцы НХЛ – Проворов, Гавриков, Задоров, Зуб, Нестеров? В какой-то степени - наверняка. Но все они далеко не Фетисовы и Блиновы. Решать исход матчей все равно придется форвардам, а они обломали зубы об никаких швейцарцев, европейских финнов и омского «ястреба» с квартетом средних энхаэловцев Задиной, Гронеком, Хытилом, Гайеком…

P.S. Мне оперативно подсказали, что Игорь Ларионов, Олег Браташ и Николай Хабибулин сейчас готовят в Новогорске молодежную сборную к Кубку Черного моря, который стартует в Сочи 22 мая. Это хорошо: мы не имеем права на МЧМ-2022 в Канаде повторить позор Эдмонтона-2021 – остаться без медалей.

источник: «Советский спорт»
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